Ποδαρικό έκανε το 2026 στο σύμπλεγμα νησιών του Ειρηνικού, Κιριμπάτι, που είναι το πρώτο που υποδέχτηκε το νέο έτος και γιορτάζει ήδη την Πρωτοχρονιά.

Μετά την πρώτη περιοχή του συμπλέγματος όπου ακούστηκε το «Καλή Χρονιά», σταδιακά και οι υπόλοιπες περιοχές του νησιωτικού κράτους, που είναι γνωστό ως Νησί των Χριστουγέννων, ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη 2026 μέσα στις επόμενες ώρες.

Το Κιριμπάτι γιόρτασε την έλευση του νέου έτους στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Kiribati has become the first country in the world to welcome the New Year 2026. The Pacific island nation leads global celebrations, as the countdown continues toward Africa and Cameroon later tonight.#NewYear2026 #Kiribati #MMINews pic.twitter.com/DG47FBNLga — MMI News (@MimiMefoInfo) December 31, 2025

Το Κιριμπάτι, το οποίο αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει γεωγραφικά στην Ωκεανία, γιόρτασε την έλευση του νέου έτους στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Λίγο μετά το Κιριμπάτι, την Πρωτοχρονιά υποδέχονται περιοχές όπως τα Νησιά Chatham, η Νέα Ζηλανδία, το Πετροπαβλόσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Σημειώνεται ότι τα νησιά Κιριμπάτι και άλλες δέκα – κυρίως ακατοίκητες Ατόλες – μπαίνουν στο νέο έτος σχεδόν μία ημέρα πριν από πολλά άλλα κράτη.

Λίγα λόγια για το Κιριμπάτι

Το σύμπλεγμα των 33 νησιών ή Ατόλες καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από Ανατολικά προς Δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από Βορρά προς Νότο.

Οι πρώτοι κάτοικοι των νησιών ήταν οι Μικρονήσιοι. Τα νησιά ανακαλύφθηκαν το 1765 από τον Άγγλο θαλασσοπόρο Τζον Μπάιρον ενώ από το 1892 έγιναν βρετανικό προτεκτοράτο. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο τα νησιά κατελήφθησαν από τους Ιάπωνες και απελευθερώθηκαν το 1943 από τους Συμμάχους μετά τη μάχη της Ταράουα.

Το Κιριμπάτι απέκτησε την ανεξαρτησία του στις 12 Ιουλίου του 1979.