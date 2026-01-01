Το πρώτο μωρό του 2026 στην Κρήτη γεννήθηκε στο Βενιζέλειο

Τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ήρθε στον κόσμο το πρώτο μωρό της Κρήτης για το 2026.

Πρόκειται για ένα υγιέστατο αγοράκι, που γεννήθηκε με καισαρική τομή μετά τις 3 τα ξημερώματα, ζυγίζοντας πάνω από 4 κιλά.

Παράλληλα, στις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, ένα κοριτσάκι γεννήθηκε σε ιδιωτική κλινική των Χανίων, προσφέροντας επίσης χαρά στους γονείς και στους εργαζόμενους της κλινικής.