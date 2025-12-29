Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/12): Πού θα δείτε τα ματς των Ελ Κααμπί και Σαλάχ για το Κόπα Άφρικα
Αναλυτικά το σημερινό (29/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις των Ελ Κααμπί και Σαλάχ για το Κόπα Άφρικα
Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό (29/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, αφού υπάρχει αγωνιστική δράση σε Κόπα Άφρικα, Serie A και Αγγλία.
Στις 18:00, η Ανγκόλα αντιμετωπίζει την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ και η η Ζιμπάμπουε τη Νότια Αφρική, ενώ το βράδυ στις 21:00, η Ζάμπια κοντράρεται με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το Μαρόκο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με το Κόπα Άφρικα να ξεχωρίζει
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Ανδρών Χάντμπολ ανδρών
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Γυναικών 2025 Μπάσκετ
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Αίγυπτος Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:00 ΕΡΤ 3 Sports Ζιμπάμπουε-Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Ίπσουιτς EFL Championship
20:15 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο – Άβες Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέογκαν – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Κρεμόνα Lega Basket Serie A
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:00 ΕΡΤ 3 Sports Κομόρες-Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Πρέστον EFL Championship
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Τζένοα Serie A
22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις