Κόπα Άφρικα: Παίκτης πανηγύρισε έξαλλα και παραλίγο να… μείνει στον τόπο! (vid)
Η ιδέα του Πάτσον Ντάκα να πανηγυρίσει εντυπωσιακά το γκολ που πέτυχε με τη Ζάμπια, ισοφαρίζοντας το Μάλι για το Κόπα Άφρικα, παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία...
Ο χρόνος σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα στο φινάλε του Μάλι – Ζάμπια, αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου στο Κόπα Άφρικα. Ο Πάτσον Ντάκα, παίκτης της Λέστερ, ισοφάρισε σε 1-1 για τη Ζάμπια στο 92ο λεπτό της αναμέτρησης και χάρισε στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας. Αμέσως, έφυγε για να πανηγυρίσει έξαλλα, επιχειρώντας να κάνει μια «ρόδα» με το σώμα του.
Ωστόσο, κάτι δεν πήγε καλά, Κατά τη διάρκεια της… πιρουέτας, το κεφάλι του βρήκε στο έδαφος με το βάρος του σώματός του να πέφτει πάνω στον αυχένα. Έμεινε ακίνητος για αρκετά δευτερόλεπτα μετά τον επικίνδυνο αυτό πανηγυρισμό του, ενώ αρχικά οι συμπαίκτες του δεν είχαν αντιληφθεί τι έχει γίνει. Τελικά όμως συνήλθε αμέσως και πανηγύρισε κανονικά με τους συμπαίκτες του.
Δείτε το βίντεο
Patson Daka what a goal what a header 🚀🔥💤 | Rate this goal from 1-10 🥶#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/2Q4Mi3opJT
— richardfutbal (@richardfutbal) December 22, 2025
Patson Daka’s celebration after his equaliser against Mali started off so well 😅 pic.twitter.com/wSUyG1d9Qh
— ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 22, 2025
