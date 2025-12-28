Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά
Ένα αδιανόητο συμβάν έλαβε χώρα στον αγώνα της Ισημερινής Γουινέας με το Σουδάν για τους ομίλους του Κόπα Άφρικα.
Ο Σουδανός τερματοφύλακας Μονγκέντ Ελνέελ σε ανύποπτο χρόνο έχασε τις αισθήσεις του κατέρρευσε στο χορτάρι, πέφτοντας με το κεφάλι κάτω!
Δείτε το αδιανόητο περιστατικό στο παιχνίδι Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν
Δεν φάνηκε να του συμβαίνει κάτι, απλά περπατούσε λίγο έξω από την περιοχή και έδειξε να λιποθυμά, πέφτοντας με το κεφάλι στο χορτάρι. Κατευθείαν ιατρικό τιμ και παίκτες έτρεξαν πάνω του.
Ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα και σηκώθηκε γρήγορα, έριξε λίγο νερό στο κεφάλι του και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι, γνωρίζοντας την αποθέωση από όλους τους φιλάθλους.
