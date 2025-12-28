Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/12): Δράση με Premier League και Κόπα Άφρικα

Με αναμετρήσεις για το αγγλικό και ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, μεταξύ άλλων, συνεχίζεται η αθλητική δράση την Κυριακή 28/12. Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι στις 13:00 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για την Stoiximan GBL, ενώ στις 16:00 το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Περιστέρι – Προμηθέας.

Στις 13:30, η Μίλαν φιλοξενεί την Ελλάς Βερόνα, ενώ μία ώρα μετά στο μενού μπαίνει και το Κόπα Άφρικα με το Γκαμπόν – Μοζαμβίκη. Στις 16:00 ξεκινά η δράση και στην Αγγλία με το Σάντερλαντ – Λιντς για την Premier League.

Ελληνικό ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον βρίσκει κανείς και στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αφού στις 20:00 η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη δοκιμάζεται στην έδρα της Μπράγκα, ενώ στις 22:30, η Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, υποδέχεται την «ελληνική» Ρίο Άβε.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12):

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ελλάς Βερόνα Serie A

14:30 ΕΡΤ3 ΣΠΟΡ Γκαμπόν – Μοζαμβίκη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL

17:00 ΕΡΤ3 ΣΠΟΡ Ισημερινή Γουϊνέα – Σουδάν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ρίο Άβε Liga Portugal