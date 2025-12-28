Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/12): Δράση με Premier League και Κόπα Άφρικα
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Με αναμετρήσεις για το αγγλικό και ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, μεταξύ άλλων, συνεχίζεται η αθλητική δράση την Κυριακή 28/12. Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι στις 13:00 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για την Stoiximan GBL, ενώ στις 16:00 το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Περιστέρι – Προμηθέας.
Στις 13:30, η Μίλαν φιλοξενεί την Ελλάς Βερόνα, ενώ μία ώρα μετά στο μενού μπαίνει και το Κόπα Άφρικα με το Γκαμπόν – Μοζαμβίκη. Στις 16:00 ξεκινά η δράση και στην Αγγλία με το Σάντερλαντ – Λιντς για την Premier League.
Ελληνικό ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον βρίσκει κανείς και στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αφού στις 20:00 η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη δοκιμάζεται στην έδρα της Μπράγκα, ενώ στις 22:30, η Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, υποδέχεται την «ελληνική» Ρίο Άβε.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/12):
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Ελλάς Βερόνα Serie A
14:30 ΕΡΤ3 ΣΠΟΡ Γκαμπόν – Μοζαμβίκη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Λιντς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Νάπολι Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Stoiximan GBL
17:00 ΕΡΤ3 ΣΠΟΡ Ισημερινή Γουϊνέα – Σουδάν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
18:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ Premier League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Καντού Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Μπενφίκα Liga Portugal
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Αταλάντα – Ίντερ Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 81
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ρίο Άβε Liga Portugal
- Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
- «Πρόταση της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ»
- Νέο ξέσπασμα του Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ, μην μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια…» (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (28/12): Δράση με Premier League και Κόπα Άφρικα
- Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
- Επιμένουν για Λάτσιο και Ιωαννίδη οι Ιταλοί: «Τον παρακολουθεί ενόψει καλοκαιριού…»
- Σύρραξη και μπουνιές στο Πέλικανς – Σανς (vids)
- Μπουλς – Μπακς 103-112: Επέστρεψε ο Γιάννης, νίκησαν τα «Ελάφια» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις