Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld
29 Δεκεμβρίου 2025 | 16:30

Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld

Τα δεδομένα της Feeld δείχνουν μια δραματική αύξηση της σεξουαλικής ρευστότητας, με την «ετεροευελιξία» να κάνει πάρτυ στην εφαρμογή γνωριμιών, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Spotlight

Η Feeld, η «εφαρμογή γνωριμιών για τους περίεργους», παρουσιάζει το Feeld Raw 2025, «την ετήσια ανάλυση των επιθυμιών, των ταυτοτήτων και των σχέσεων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οικειότητα κατά το παρελθόν έτος».

Τα δεδομένα προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των υπνοδωματίων σε όλο τον κόσμο – και τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν.

Τα δεδομένα της Feeld δείχνουν μια δραματική αύξηση της σεξουαλικής ρευστότητας, με την «ετεροευελιξία» να κάνει πάρτυ στην εφαρμογή, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον όρο, περιγράφει κάποιον που έλκεται κυρίως από το αντίθετο φύλο, ενώ περιστασιακά έχει εμπειρίες με άτομα του ίδιου φύλου.

Οι Millennials αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των ετεροευέλικτων μελών του Feeld, ενώ η Gen Z αποτελεί το 18%.

«Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν στην επίγνωση ότι η σεξουαλικότητα είναι πολύπλοκη. Αν μη τι άλλο, θα ήταν εκπληκτικό αν οι άνθρωποι δεν ένιωθαν ποτέ σεξουαλική περιέργεια για άτομα του ίδιου φύλου ή αν η έλξη λειτουργούσε με τρόπο προβλέψιμο», δήλωσε ο Luke Brunning, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, όπως μεταδίδει το Dazed.

«Ενισχύουν την ευχαρίστηση»

Η χρήση sex toys στο σεξ ήταν μία από τις τρεις κορυφαίες επιθυμίες, με εντυπωσιακή αύξηση 400%.

«Το στίγμα γύρω από τη χρήση παιχνιδιών σίγουρα μειώνεται, καθώς γίνονται πιο mainstream και προωθούνται τόσο σε επίπεδο διαφήμισης όσο και στα μέσα ενημέρωσης», υποστήριξε ο Brunning.

«Οι άνδρες μπορεί επίσης να εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο τα παιχνίδια μπορούν να ενισχύσουν την ευχαρίστηση και την προσωπική επαφή, αντί να την απειλούν», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για το pegging – σεξουαλική πρακτική κατά την οποία μία γυναίκα κάνει πρωκτικό σεξ μέσω της διείσδυσης με στράπον- έχει αυξηθεί κατά 200% μεταξύ των cis ανδρών.

«Το pegging έχει μετατραπεί από ταμπού σε mainstream προτίμηση. Τα δεδομένα του Feeld δείχνουν ότι οι cis άνδρες κατέχουν τα ηνία  – ένα σημάδι της μείωσης του στίγματος γύρω από την πρωκτική ευχαρίστηση, ανεξάρτητα από το φύλο και τη σεξουαλικότητα», εξηγεί ο κ. Brunning, προσθέτοντας ότι η τάση αυτή οδηγεί «προς μια οπτική της αρρενωπότητας που είναι πιο άνετη στο να μιλάει για το σώμα, την ευχαρίστηση και τη γυναικεία δράση».

*Με πληροφορίες από: Dazed

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Vita.gr
Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Φυσικό αέριο
Metlen: Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG

Metlen: Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG

inWellness
inTown
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
29.12.25

«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της

Η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι ως έφηβη πειραματίστηκε τόσο με κορίτσια όσο και με αγόρια. «Σε εκείνη την ηλικία ήμουν αρκετά περίεργη».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
29.12.25

Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

H Λένα Δροσάκη μιλά για το #MeToo και τη μητρότητα. «Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
28.12.25

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
29.12.25

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
29.12.25

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία
29.12.25

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Σύνταξη
Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού
29.12.25

Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η σημαία της Ελλάδος κυματίζει στην κοίτη της Λουάρ το 1927

Υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
