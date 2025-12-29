Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld

Η Feeld, η «εφαρμογή γνωριμιών για τους περίεργους», παρουσιάζει το Feeld Raw 2025, «την ετήσια ανάλυση των επιθυμιών, των ταυτοτήτων και των σχέσεων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οικειότητα κατά το παρελθόν έτος».

Τα δεδομένα προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των υπνοδωματίων σε όλο τον κόσμο – και τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν.

Τα δεδομένα της Feeld δείχνουν μια δραματική αύξηση της σεξουαλικής ρευστότητας, με την «ετεροευελιξία» να κάνει πάρτυ στην εφαρμογή, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τον όρο, περιγράφει κάποιον που έλκεται κυρίως από το αντίθετο φύλο, ενώ περιστασιακά έχει εμπειρίες με άτομα του ίδιου φύλου.

Οι Millennials αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των ετεροευέλικτων μελών του Feeld, ενώ η Gen Z αποτελεί το 18%.

«Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν στην επίγνωση ότι η σεξουαλικότητα είναι πολύπλοκη. Αν μη τι άλλο, θα ήταν εκπληκτικό αν οι άνθρωποι δεν ένιωθαν ποτέ σεξουαλική περιέργεια για άτομα του ίδιου φύλου ή αν η έλξη λειτουργούσε με τρόπο προβλέψιμο», δήλωσε ο Luke Brunning, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, όπως μεταδίδει το Dazed.

«Ενισχύουν την ευχαρίστηση»

Η χρήση sex toys στο σεξ ήταν μία από τις τρεις κορυφαίες επιθυμίες, με εντυπωσιακή αύξηση 400%.

«Το στίγμα γύρω από τη χρήση παιχνιδιών σίγουρα μειώνεται, καθώς γίνονται πιο mainstream και προωθούνται τόσο σε επίπεδο διαφήμισης όσο και στα μέσα ενημέρωσης», υποστήριξε ο Brunning.

«Οι άνδρες μπορεί επίσης να εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο τα παιχνίδια μπορούν να ενισχύσουν την ευχαρίστηση και την προσωπική επαφή, αντί να την απειλούν», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για το pegging – σεξουαλική πρακτική κατά την οποία μία γυναίκα κάνει πρωκτικό σεξ μέσω της διείσδυσης με στράπον- έχει αυξηθεί κατά 200% μεταξύ των cis ανδρών.

«Το pegging έχει μετατραπεί από ταμπού σε mainstream προτίμηση. Τα δεδομένα του Feeld δείχνουν ότι οι cis άνδρες κατέχουν τα ηνία – ένα σημάδι της μείωσης του στίγματος γύρω από την πρωκτική ευχαρίστηση, ανεξάρτητα από το φύλο και τη σεξουαλικότητα», εξηγεί ο κ. Brunning, προσθέτοντας ότι η τάση αυτή οδηγεί «προς μια οπτική της αρρενωπότητας που είναι πιο άνετη στο να μιλάει για το σώμα, την ευχαρίστηση και τη γυναικεία δράση».

*Με πληροφορίες από: Dazed