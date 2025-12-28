Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή

Το Πεντάγωνο ισχυρίζεται ότι οι κινεζικές πυραυλικές δυνάμεις χρησιμοποιούν έναν νέο τύπο αντιπλοϊκών βαλλιστικών πυραύλων που είναι σε θέση να φτάσουν στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τη στρατιωτική δύναμη του Πεκίνου.

Ο DF-27 του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού μπορεί να χτυπήσει χερσαίους και θαλάσσιους στόχους σε απόσταση 5.000 έως 8.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας προς το Κογκρέσο. Ένα γράφημα που περιγράφει λεπτομερώς τις συμβατικές δυνατότητες κρούσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια τις δυνατότητες του DF-27.

Ο χάρτης απεικονίζει το DF-27 να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής. Η Κίνα έχει αναπτύξει ένα αντιπλοϊκό σύστημα πρώτης κατηγορίας που επιτρέπει στο Πεκίνο να απειλεί πλοία σε αποστάσεις που υπερβαίνουν το τρέχον απόθεμα πυραύλων κρουζ και υπερηχητικών πυραύλων μεσαίας ή μεγάλης ταχύτητας (από ένα Μαχ έως περισσότερα από πέντε Μαχ), σύμφωνα με την έκθεση του Πενταγώνου.

Αν και η Κίνα δεν έχει αποκαλύψει την ύπαρξη του συστήματος, η Washington Post κάλυψε την εκτίμηση του Πενταγώνου για τις υποτιθέμενες αντιαεροπορικές δυνατότητες του DF-27 μετά από διαρροές του Πενταγώνου το 2023. Η έκθεση του υπουργείου Άμυνας για το 2021 σχετικά με το στρατό της Κίνας προς το Κογκρέσο αναγνώρισε επίσης την ανάπτυξή του, αλλά δεν ισχυρίστηκε ότι ο πύραυλος θα μπορούσε να εκτελέσει αποστολές θαλάσσιων επιθέσεων.

Οι ΗΠΑ φοβούνται την Κίνα και για τα αεροπλανοφόρα τους

Το DF-27 αντιπροσωπεύει τη συνεχή ανάπτυξη από το Πεκίνο όλο και πιο σύνθετων και ικανών συστημάτων άμυνας περιοχής, μια πορεία στην οποία η Κίνα έχει επενδύσει για να αποτρέψει και να νικήσει τις ναυτικές δυνάμεις των αντιπάλων της. Την τελευταία δεκαετία, η πυραυλική Δύναμη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) έχει γίνει πρωτοσέλιδο για την ανάπτυξη των λεγόμενων «δολοφόνων αεροπλανοφόρων» DF-21D και «δολοφόνων Γκουάμ» DF-26, αντιπλοϊκών βαλλιστικών πυραύλων.

Η Κίνα έχει επίσης αναπτύξει υπερηχητικά όπλα σχεδιασμένα να στοχεύουν πολεμικά πλοία μέσω του DF-17. Η φετινή στρατιωτική παρέλαση της Κίνας παρουσίασε επίσης μια πληθώρα αντιπλοϊκών συστημάτων που εκτοξεύονται από τον αέρα και το ναυτικό.

Αυτοί οι πύραυλοι επιτρέπουν στις κινεζικές δυνάμεις να χτυπούν χερσαίους και θαλάσσιους στόχους κατά μήκος της πρώτης και της δεύτερης αλυσίδας νησιών, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό και των συμμάχων τους. Σε απάντηση, οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους έχουν επενδύσει σε περισσότερα μέσα άμυνας κατά των βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός ειδικού δικτύου αεροπορικής άμυνας για το Γκουάμ.

Μια «νέα μορφή ναυτικής δύναμης» για την Κίνα

Η ικανότητα του DF-27 ήταν μία από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις στην φετινή έκθεση του Πενταγώνου για τη στρατιωτική δύναμη της Κίνας, καθώς δείχνει τις επιπτώσεις για τις αμερικανικές δυνάμεις στον Ινδο-Ειρηνικό, δήλωσε ο Δρ Άντριου Έρικσον , καθηγητής στρατηγικής στο Naval War College, στο Αμερικανικό Ναυτικό Ινστιτούτο με την ιδιότητά του ως πολίτης.

«Συνολικά, τα ASBM της Κίνας — τα οποία τώρα ενδεχομένως επεκτείνονται σε διηπειρωτικές αποστάσεις με το DF-27 — αποτελούν μια ισχυρή απειλή για τα επιφανειακά πλοία σε μεγάλο μέρος του Ειρηνικού. Στην πραγματικότητα, αποτελούν μια νέα μορφή ναυτικής δύναμης», δήλωσε ο Έρικσον.

Ο Έρικσον είπε επίσης ότι το DF-27 «άλλαξε δραματικά την ισορροπία των ναυτικών δυνάμεων» μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

«Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους διαθέτουν πολλαπλά αντίμετρα σε αυτό που θα ήταν ένας πολύπλοκος διαγωνισμός συστημάτων συστημάτων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, καθιστώντας την πρώτη μεγάλη δύναμη ASBM και επεκτείνοντας σταθερά τις οικογένειες ASBM της, η Κίνα έχει αλλάξει δραματικά τη ναυτική ισορροπία και τους πιθανούς τρόπους πολέμου στον Δυτικό Ειρηνικό και πέραν αυτού», δήλωσε ο ειδικός στο Αμερικανικό Ναυτικό Ινστιτούτο.