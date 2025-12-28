Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»

Η Άστον Βίλα έδειξε, με τη νίκη που πέτυχε επί της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ, πως είναι αποφασισμένη να κάνει το «κόλπο γκρόσο» στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και είναι προφανές πως οι «χωριάτες» θα τα δώσουν όλα για να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Τώρα δεν ρωτά κάποιος αν η Βίλα μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Τώρα όλοι επισημαίνουν πως η ομάδα του Μπέρμιγχαμ είναι μία από τις τρεις διεκδικήτριες του τίτλου (μαζί με Άρσεναλ και Σίτι) κι αυτό από μόνο του είναι τεράστιο επίτευγμα.

Το σερί νικών της Βίλα στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι εντυπωσιακή και η νίκη (με ανατροπή) στο Λονδίνο, επιβεβαιώνει ότι οι «χωριάτες» είναι αυτή την περίοδο η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο Νησί.

Ήταν μεγάλη υπόθεση (και όχι μόνο από βαθμολογικής πλευράς) το διπλό που πήρε η Άστον Βίλα στο ματς με την Τσέλσι, γιατί πολύ απλά οι φιλοξενούμενοι δείχνουν το «μέταλλο» από το οποίο είναι φτιαγμένοι.

Κι ερχόμαστε στα σπουδαία του προγράμματος της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς την Τρίτη το βράδυ είναι προγραμματισμένη η μεγάλη «μάχη» κορυφής ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Βίλα.

Οι «κανονιέρηδες» που φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας, θα φιλοξενήσουν την ομάδα του Ουνάι Έμερι κι όλοι αναγνωρίζουν πως αυτή είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία για τους πρωτευουσιάνους, καθώς η Βίλα «πετάει» και φαντάζει ανίκητη.

Arsenal’s next challenge in the title race: Hosting Aston Villa, who are on an 11-game win streak, on Tuesday 😬 pic.twitter.com/HVvFBmP79q — B/R Football (@brfootball) December 28, 2025

Η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι τρεις βαθμοί και αν η Βίλα καταφέρει και πάρει δεύτερη νίκη στο Λονδίνο μέσα σε λίγες μέρες, τότε θα πιάσει την Άρσεναλ αλλά παράλληλα θα έχει δώσει την ευκαιρία στην Μάντσεστερ Σίτι να περάσει αυτή στην κορυφή.

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος λοιπόν ότι το παιχνίδι των «κανονιέρηδων» με τους «χωριάτες» θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος και αν μάλιστα η Βίλα καταφέρει να φύγει νικήτρια από το Emirates, τότε η Πρέμιερ Λιγκ θ’ αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτή την περίοδο η Βίλα είναι στην καλύτερη κατάσταση της… ιστορίας της, καθώς το σερί νικών που έχει (έντεκα σε όλες τις διοργανώσεις) ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση του συλλόγου κι αυτό τα λέει όλα.

EQUALLING A CLUB-RECORD OF 11 CONSECUTIVE WINS! 🔥 pic.twitter.com/pTZZFB6JgW — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 27, 2025

Από την άλλη οι Λονδρέζοι ξέρουν πολύ καλά πως ο συγκεκριμένος αγώνας θα καθορίσει πολλά στην προσπάθεια τους για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος και αν πάρουν τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ, θα έχουν στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και στην Βίλα αλλά και στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα μήνυμα που θα λέει ότι οι «κανονιέρηδες» είναι αυτή την σεζόν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να στεφθούν πρωταθλητές.