Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
On Field 28 Δεκεμβρίου 2025 | 17:20

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Η Άστον Βίλα έδειξε, με τη νίκη που πέτυχε επί της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ, πως είναι αποφασισμένη να κάνει το «κόλπο γκρόσο» στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και είναι προφανές πως οι «χωριάτες» θα τα δώσουν όλα για να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Τώρα δεν ρωτά κάποιος αν η Βίλα μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Τώρα όλοι επισημαίνουν πως η ομάδα του Μπέρμιγχαμ είναι μία από τις τρεις διεκδικήτριες του τίτλου (μαζί με Άρσεναλ και Σίτι) κι αυτό από μόνο του είναι τεράστιο επίτευγμα.

Το σερί νικών της Βίλα στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι εντυπωσιακή και η νίκη (με ανατροπή) στο Λονδίνο, επιβεβαιώνει ότι οι «χωριάτες» είναι αυτή την περίοδο η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο Νησί.

Ήταν μεγάλη υπόθεση (και όχι μόνο από βαθμολογικής πλευράς) το διπλό που πήρε η Άστον Βίλα στο ματς με την Τσέλσι, γιατί πολύ απλά οι φιλοξενούμενοι δείχνουν το «μέταλλο» από το οποίο είναι φτιαγμένοι.

Κι ερχόμαστε στα σπουδαία του προγράμματος της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς την Τρίτη το βράδυ είναι προγραμματισμένη η μεγάλη «μάχη» κορυφής ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Βίλα.

Οι «κανονιέρηδες» που φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας, θα φιλοξενήσουν την ομάδα του Ουνάι Έμερι κι όλοι αναγνωρίζουν πως αυτή είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία για τους πρωτευουσιάνους, καθώς η Βίλα «πετάει» και φαντάζει ανίκητη.

Η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι τρεις βαθμοί και αν η Βίλα καταφέρει και πάρει δεύτερη νίκη στο Λονδίνο μέσα σε λίγες μέρες, τότε θα πιάσει την Άρσεναλ αλλά παράλληλα θα έχει δώσει την ευκαιρία στην Μάντσεστερ Σίτι να περάσει αυτή στην κορυφή.

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος λοιπόν ότι το παιχνίδι των «κανονιέρηδων» με τους «χωριάτες» θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος και αν μάλιστα η Βίλα καταφέρει να φύγει νικήτρια από το Emirates, τότε η Πρέμιερ Λιγκ θ’ αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτή την περίοδο η Βίλα είναι στην καλύτερη κατάσταση της… ιστορίας της, καθώς το σερί νικών που έχει (έντεκα σε όλες τις διοργανώσεις) ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση του συλλόγου κι αυτό τα λέει όλα.

Από την άλλη οι Λονδρέζοι ξέρουν πολύ καλά πως ο συγκεκριμένος αγώνας θα καθορίσει πολλά στην προσπάθεια τους για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος και αν πάρουν τη νίκη κόντρα στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ, θα έχουν στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και στην Βίλα αλλά και στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα μήνυμα που θα λέει ότι οι «κανονιέρηδες» είναι αυτή την σεζόν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να στεφθούν πρωταθλητές.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
On Field 27.12.25

Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, το παιχνίδι του παραμένει ασταμάτητο και όσα πέτυχε μέσα στο 2025 -στα 30 του πια- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
Premier League 28.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ελλάδα 28.12.25

Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού - Οι «υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα»

Μήνυση για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς.

Σύνταξη
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό – Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
Ευλογιά των αιγοπροβάτων 28.12.25

Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»
Κρίσιμο ραντεβού 28.12.25

Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ ο Ζελένσκι - Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη

Σε δηλώσεις του έξω απ' το αμερικανικό Κογκρέσο, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «αμηχανία» της Ευρώπης αναφορικά με τις διατλαντικές σχέσεις

Σύνταξη
Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις
Δήμος Αθηναίων 28.12.25

Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη δημαρχία του δήμου Αθηναίων τονίζοντας πως «τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά»

Σύνταξη
Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών
Κόσμος 28.12.25

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία, η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας, παρά τις δεσμεύσεις του Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες

Σύνταξη
Νικήτας Κακλαμάνης: Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές

Αλλαγές στις μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Σύνταξη
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

