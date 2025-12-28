Σύρραξη και μπουνιές στο Πέλικανς – Σανς (vids)
Οι παίκτες των Νιου Ορλίνς Πέλικας και των Φοίνιξ Σανς άφησαν για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και άρχισαν την... πυγμαχία σε μια γενική σύρραξη.
Τι ΝΒΑ, τι WWE! Στον αγώνα Πέλικανς – Σανς, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12) έπεσε ξύλο του… δρόμου, ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων.
Συγκεκριμένα, Χοσέ Αλβαράδο και Μαρκ Γουίλιαμς αντάλλαξαν «γαλλικά» και… μπουνιές, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και μοιραία επικράτησε χαμός στο παρκέ. Αμφότεροι αποβλήθηκαν από το ματς…
Για την ιστορία, στην μονομαχία Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, ο Αλβαράδο (1,83 μ.), τα έβαλε με τον Γουίλιαμς (2,16 μ.), ωστόσο είναι σίγουρο ότι βάσει των κανονισμών του NBA αμφότεροι θα τιμωρηθούν μέσα στις επόμενες μέρες.
Δείτε όσα έγιναν
JOSE ALVARADO VS MARK WILLIAMS
FEATHER WEIGHT VS HEAVY WEIGHT BOUT pic.twitter.com/2H80S9mB42
— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) December 28, 2025
Jose Alvarado THREW PUNCHES at Mark Williams 😳
Both players have been ejected. pic.twitter.com/l7XvJ7nKR4
— PHNX Suns (@PHNX_Suns) December 28, 2025
