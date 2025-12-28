Σύρραξη και μπουνιές στο Πέλικανς – Σανς (vids)

Τι ΝΒΑ, τι WWE! Στον αγώνα Πέλικανς – Σανς, τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12) έπεσε ξύλο του… δρόμου, ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, Χοσέ Αλβαράδο και Μαρκ Γουίλιαμς αντάλλαξαν «γαλλικά» και… μπουνιές, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και μοιραία επικράτησε χαμός στο παρκέ. Αμφότεροι αποβλήθηκαν από το ματς…

Για την ιστορία, στην μονομαχία Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, ο Αλβαράδο (1,83 μ.), τα έβαλε με τον Γουίλιαμς (2,16 μ.), ωστόσο είναι σίγουρο ότι βάσει των κανονισμών του NBA αμφότεροι θα τιμωρηθούν μέσα στις επόμενες μέρες.

Δείτε όσα έγιναν

JOSE ALVARADO VS MARK WILLIAMS FEATHER WEIGHT VS HEAVY WEIGHT BOUT pic.twitter.com/2H80S9mB42 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) December 28, 2025