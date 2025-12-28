newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βουλή: 4+1 μεταβλητές που μπορούν να ανατρέψουν τον πολιτικό χάρτη
Επικαιρότητα 28 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Βουλή: 4+1 μεταβλητές που μπορούν να ανατρέψουν τον πολιτικό χάρτη

Μια αλλαγή του εκλογικού νόμου, είτε με αύξηση του πήχη του 3% για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή ή ακόμη και μια τροποποίηση στο μπόνους, θα άλλαζε το όλο τοπίο

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
A
A
Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Spotlight

Το 2026 σύμφωνα με τον πρωθυπουργό θα είναι έτος εργασίας για την κυβέρνησή του και επίσης έτος ολοκλήρωσης μεταρρυθμίσεων. Με αυτή τη λογική και αν δεν υπάρξει σοβαρή μεταβολή, το πολιτικό σκηνικό θα παραμείνει πάνω – κάτω αμετάβλητο.

Μια αλλαγή του εκλογικού νόμου θα άλλαζε το όλο τοπίο και παρότι ο νέος νόμος θα ισχύσει στις μεθεπόμενες κάλπες

Υπάρχουν όμως και πέντε παράγοντες που μπορεί, αν ενεργοποιηθούν, να μεταβάλουν τα δεδομένα και να ανατρέψουν τη σημερινή πολιτική συνθήκη. Τίποτε – όπως λένε οι παλιοί – δεν είναι δεδομένο στην πολιτική και όλα τα σενάρια ανατροπών πρέπει να εξετάζονται από τα πολιτικά επιτελεία.

Εκλογικός νόμος

Μια αλλαγή του εκλογικού νόμου, έστω μερικού τύπου, σήμερα και μέχρι τώρα διαψεύδεται κατηγορηματικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιβεβαίωνε το «άγχος» της κυβέρνησης για την αυτοδυναμία. Θα έστελνε κοινώς λάθος σήμα στο εκλογικό σώμα.

Μια αλλαγή όμως του εκλογικού νόμου, είτε με αύξηση του πήχη του 3% για την είσοδο των κομμάτων στην Βουλή ή ακόμη και μια τροποποίηση στο μπόνους, θα άλλαζε το όλο τοπίο και παρότι ο νέος νόμος θα ισχύσει στις μεθεπόμενες κάλπες. Μια άποψη πάντως που καταγράφεται είναι πως ακόμη και αντισυσπειρώσεις θα πυροδοτούσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και επιταχύνσεις συμμαχιών ή και συμπράξεων των αντιπάλων της ΝΔ.

Νέα κόμματα

Τα τρία κόμματα ή φορείς εν αναμονή είναι γνωστοί. Και τα πρόσωπά τους. Μαρία Καρυστιανού, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας. Εδώ να σημειώσουμε πως και τα τρία μαζί ως ενδεχόμενο δημιουργίας και εκλογικής καθόδους τους θα διαμορφώσουν διαφορετικό τοπίο από το σενάριο καθόδου ενός ή δύο μόνον εξ αυτών. Ενα «κόμμα Τεμπών» (έστω κι αν ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος δεν έχει κοινή λογική στο θέμα) όπως φάνηκε προσφάτως θα μπορούσε να είναι συνολικός υποδοχέας δυσαρεσκειών.

Με την προϋπόθεση πως θα φτιάξει και μια πιο ολική ατζέντα πολιτικής. Ο Αντώνης Σαμαράς που σήμερα είναι αβέβαιο αν θα δρομολογήσει διεργασίες, είναι ένα πρόσωπο επίσης που λόγω και θεσμικότητας και διαδρομής θα ήταν ικανό να μαζέψει μια δεξιά δυσαρέσκεια με εκκινήσεις τα εθνικά ή τα πιο κοινωνικά ζητήματα. Δεν θα διεμβόλιζε μόνο μέρος της κεντροδεξιάς βάσης αλλά και σύμφωνα με δημοσκόπους τους σχηματισμούς τύπου Φωνή Λογικής (Αφρ. Λατινοπούλου).

Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ένα ελκυστικό πρόσωπο για την κεντροαριστερή βάση και οι κινήσεις του θα καθορίσουν και τον βαθμό επίδρασής του στον πολιτικό χάρτη. Μια επανάληψη πάντως του ΣΥΡΙΖΑ 2015 θα ήταν καταδικασμένη. Ακόμη και η μη ευόδωση κανενός εκ των τριών σεναρίων θα έφτιαχνε μια μεγαλύτερη δεξαμενή αναποφάσιστων.

Εσωκομματικές κρίσεις

Τα περισσότερα κόμματα – μπορεί αυτό σήμερα να μην είναι ακριβώς διακριτό – είναι προ των πυλών για εσωτερικές ρήξεις. Η ΝΔ σε ένα ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά θα χάσει ορισμένους βουλευτές (μια φιλοσαμαρική ανάγνωση εντοπίζει στην περίμετρό της πάνω από δέκα.). Οι δε δημοσκοπήσεις του Φεβρουαρίου θα αποτελέσουν πυξίδα για το κυβερνών κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ και η βελόνα του θα είναι επίσης εκ των ενδιαφερόντων δεδομένων και λόγω συνεδρίου του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά μοιάζουν να ετεροκαθορίζονται από τις κινήσεις Τσίπρα. Η δεύτερη και ενόψει συνεδρίου επίσης κινδυνεύει με διχοτόμηση ή ακόμη και τριχοτόμηση με βλέμμα προς τον πρώην πρωθυπουργό από τη μία αλλά και προς τα πιο αριστερά του χάρτη από την άλλη.

Δίκη Τεμπών

Στις 23 Μαρτίου του νέου έτους θα αρχίσει η πολύκροτη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα. Προφανώς θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και λόγω υλικού και καταθέσεων αλλά και λόγω έκβασης. Μια ανάγνωση θέλει την όλη δίκη να επικαθορίζει και τις πολιτικές πρωτοβουλίες της Μαρίας Καρυστιανού.

Σίγουρα και λόγω τραγικού γεγονότος και λόγω φόρτισης, οι ισορροπίες εντός αιθούσης και εκτός θα είναι λεπτές ενώ το πολιτικό προσωπικό επίσης θα κριθεί από τον τρόπο που θα σχολιάζει ή θα κινείται σε σχέση με τη δικαστική εξέλιξη. Το ερώτημα είναι: Θα πολιτικοποιηθεί η δίκη ή θα διαμορφωθεί ένα νομικό και θεσμικό πέπλο σε αυτήν;

Κοινωνία

Η ακρίβεια, το αγροτικό, η στέγη, μια φυσική καταστροφή. Ολα αυτά υπάρχουν στο τραπέζι των σεναρίων και με τον δικό τους τρόπο επηρεάζουν την πολιτική. Για παράδειγμα μια ενοποίηση κρίσεων που αφορούν την κοινωνική συνοχή θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τις πολιτικές συμπεριφορές των πολιτών και για την εκδήλωση περαιτέρω και πιο δυναμικά της δυσαρέσκειας τους.

Αν πριν μερικούς μήνες για παράδειγμα κάποιος μιλούσε για «αγροτική κρίση» και δυναμικές κινητοποιήσεις πιθανώς θα διαψευδόταν. Σήμερα ξέρουμε πως κάτι τέτοιο είναι πια πραγματικότητα. Η δε ακρίβεια που αντικειμενικά διατηρεί όρους υπόκωφης μα όχι αμελητέας κρίσης, είναι εξουθενωτική για το μέσο σπίτι και επικαθορίζει με τη σειρά της και μεταβολές στο εκλογικό σώμα.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
Επικαιρότητα 27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
Επικαιρότητα 27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
InTalks 28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Πώς είναι σήμερα τα σπίτια – στολίδια του Λαχείου των Συντακτών
Χιλιάδες κτίρια 28.12.25

Πώς είναι σήμερα τα σπίτια-«στολίδια» του Λαχείου των Συντακτών

Το Λαχείο Συντακτών πρωτοκυκλοφόρησε το 1927 προς ενίσχυση του ταμείου της ΕΣΗΕΑ - Τι μας δείχνουν τα σπίτια που κλήρωνε για την Αθήνα του '40, του '50 και του ’60 - Ποιοι αρχιτέκτονες τα σχεδίασαν

Κατερίνα Ροββά
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια
Παρασκήνιο 28.12.25

Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Ποια κίνηση του πρωθυπουργού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη εσωκομματική διαμάχη. Τα σενάρια με πρωταγωνιστές Μητσοτάκη - Δένδια δείχνουν το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο