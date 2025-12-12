Ένας νέος πολιτικός χάρτης «ανατέλλει» σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στο υποθετικό και άκρως ιντριγκαδόρικο ερώτημα που όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό, οι συμμετέχοντες, με τις απαντήσεις τους, ταράζουν τα νερά.

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.

Στην έρευνα κοινής γνώμης της RealPolls για το Protagon η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτοξεύεται στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%.

Προσωποπαγή κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 δεν μπαίνουν καν στη Βουλή με άλλο αρχηγό, ενώ στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης είναι η Ελληνική Λύση χωρίς την παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, με τους σημερινούς αρχηγούς, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 23,3%, καταγράφοντας απώλειες περίπου μίας μονάδας, από το 24,2% στην έρευνα του Νοεμβρίου, ενώ στην πρόβλεψη αποτελέσματος η φθορά υπερβαίνει τις δύο ποσοστιαίες μονάδες: στο 28,5% από 30,6% πριν από έναν μήνα.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει να κινείται χαμηλά: η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει δημοσκοπικά κέρδη, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σημειώνει απώλειες ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 23,3% (από 24,2% τον Νοέμβριο και 23,8% τον Οκτώβριο), το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετριέται στο 9,4%, νιώθοντας την ανάσα της Πλεύσης Ελευθερίας που φτάνει στο 9,2% (από 6,1% τον Νοέμβριο). Στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση, που καταγράφει απώλειες, στο 7,1% (από 7,5%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στην πέμπτη θέση με 6,5% (από 3,5%). Το ΚΚΕ εισπράττει και αυτό, φτάνοντας στο 6,4% (από 6% τον Νοέμβριο), ενώ η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 3,5% (από 4,3%). To ΜέΡΑ25 αγγίζει το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης καθώς μετριέται στο 3%. Στο 16,1% είναι οι αναποφάσιστοι (από 18% στην προηγούμενη μέτρηση).

Πρόβλεψη αποτελέσματος

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία υπολογίζεται από τη RealPolls στο 28,5% (από 30,6% τον Νοέμβριο), ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποχωρεί στο 12,5% (από 13,9%). Η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 11,8% (από 7,6%), η Ελληνική Λύση πέφτει στο 8,7% (από 9,8%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναρριχάται στο 8,5% (από 5,6%) και το ΚΚΕ φτάνει στο 7,8% (7,2%). Η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 4,8% (5,9% τον Νοέμβριο), το ΜέΡΑ25% είναι στο 4,4% (από 4,3%). Κάτω από το 2% υπολογίζονται το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, η Νίκη και η Νέα Αριστερά.