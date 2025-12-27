Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του χρόνου

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, καθώς και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά