Απίστευτη στιγμή: Ο Σακίλ Ο’Νιλ πέρασε… μέσα από το videowall της εκπομπής (vid)

Ένα απίθανο blooper συνέβη ανήμερα των Χριστουγέννων στην εκπομπή του ESPN, Insede the NBA με πρωταγωνιστή τον Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο θρύλος του NBA, στην προσπάθειά του να ανέβει γρήγορα τα σκαλιά, έπεσε με φόρα πάνω στη μεγάλη οθόνη videowall που υπάρχει στο στούντιο, την οποία διέλυσε, πριν καταλήξει στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Κένι Σμιθ άρπαξε το καπέλο του Ο’Νιλ με τους δύο, να τρέχουν προς τη γιγαντοοθόνη του στούντιο.

Ο θρύλος των Λέικερς, προσπαθώντας να φτάσει πρώτος, ανέβηκε τα σκαλιά με φόρα, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και σωριάστηκε στο έδαφος διαλύοντας την οθόνη που έτυχε να βρεθεί μπροστά του.

Δείτε το απίστευτο βίντεο με τον Σακίλ Ο’Νιλ