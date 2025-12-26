Απίστευτη στιγμή: Ο Σακίλ Ο’Νιλ πέρασε… μέσα από το videowall της εκπομπής (vid)
Χαοτικές στιγμές το πλατό του ESPN με τον Σακίλ Ο’Νιλ να διαλύει το videowall της εκπομπής στην οποία συμμετέχει.
Ένα απίθανο blooper συνέβη ανήμερα των Χριστουγέννων στην εκπομπή του ESPN, Insede the NBA με πρωταγωνιστή τον Σακίλ Ο’Νιλ.
Ο θρύλος του NBA, στην προσπάθειά του να ανέβει γρήγορα τα σκαλιά, έπεσε με φόρα πάνω στη μεγάλη οθόνη videowall που υπάρχει στο στούντιο, την οποία διέλυσε, πριν καταλήξει στο έδαφος.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Κένι Σμιθ άρπαξε το καπέλο του Ο’Νιλ με τους δύο, να τρέχουν προς τη γιγαντοοθόνη του στούντιο.
Ο θρύλος των Λέικερς, προσπαθώντας να φτάσει πρώτος, ανέβηκε τα σκαλιά με φόρα, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και σωριάστηκε στο έδαφος διαλύοντας την οθόνη που έτυχε να βρεθεί μπροστά του.
Δείτε το απίστευτο βίντεο με τον Σακίλ Ο’Νιλ
Shaq just ran through a wall 😂 pic.twitter.com/EwIDMV0C1s
— ESPN (@espn) December 25, 2025
- Μίλτος Τεντόγλου: «Δεν μου παίρνει κανείς δώρο τα Χριστούγεννα»
- Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
- Από τον Φόντεν στον Ρόδρι: Τα «αστέρια» της Premier League που «κατέρρευσαν» χρηματιστηριακά στο 2025 (pic)
- Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
- Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
- OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
- Ο… δάσκαλος Ρέτσος μαθαίνει ελληνικά στον Τσικίνιο σε ένα απολαυστικό βίντεο
- Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις