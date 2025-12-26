Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95: Η ομάδα του Σπανούλη νίκησε τη «Βασίλισσα»

Η Μονακό υποδέχτηκε την Ρεάλ Μαδρίτης για την 18η αγωνιστική και εν τέλει κατάφερε να πάρει το παιχνίδι, με τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο, κάνοντας σερί 15-2. MVP της αναμέτρησης ο Έλι Οκόμπο με 22 πόντους, ενώ ο Μάθιου Στραζέλ ήταν πολύ καλός με 12 πόντους, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Το πρόσωπο της πρώτης περιόδου ήταν ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος πέτυχε τους 15 από τους 20 πόντους της ομάδας του, όμως πέρα από αυτόν, δεν υπήρχε άλλος παίκτης της Ρεάλ με επιθετική επίδραση και οι Μονεγάσκοι τελείωσαν το δεκάλεπτο όντας μπροστά στο σκορ με 21-20.

Στην δεύτερη περίοδο, ο Έλι Οκόμπο ανέβασε ρυθμούς, φτάνοντας τους 11 πόντους, ο Ταβάρες έφτασε τα τρία φάουλ και η Μονακό κατάφερε να ανοίξει την διαφορά. Ο Καμπάτσο ήταν αυτός που με την δημιουργία του (6 ασίστ) κράτησε την Ρεάλ κοντά στο σκορ και ο Προσίντα με ένα τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα μείωσε σε 47-43 και οι δύο ομάδες πήγανε στα αποδυτήρια.

Οι Καμπάτσο και Οκίκι ήταν αυτοί που οδήγησαν την Ρεάλ επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Οκόμπο με την βοήθεια των Στραζέλ, Νέντοβιτς και Τζέιμς, κατάφεραν να ξεφύγουν από την Ρεάλ, αποκτώντας προβάδισμα δέκα πόντων στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Μίροτιτς μάλιστα που ήταν άποντος στις πρώτες τρεις περιόδους, τελείωσε το ματς με 10.

Ο Αργεντίνος γκαρντ πέτυχε τρία σερί τρίποντα στα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα (6/7 συνολικά), στην προσπάθεια να μειώσει όσο περισσότερο μπορεί και διαμόρφωσε το τελικό σκορ, 100-95.

Στους 22 πόντους σταμάτησε ο Οκόμπο, που μαζί με τον Στραζέλ (12 πόντοι, 4 ασίστ) και τον Μίροτιτς που πέτυχε και τους 10 πόντους του στην τέταρτη περίοδο οδήγησαν τους Μονεγάσκους στη νίκη.

Σπουδαίο βράδυ για τον Καμπάτσο (28 πόντοι, 10 ασίστ) και τον Ταβάρες (21 πόντοι, 11 ριμπάουντ) που πέτυχαν και οι δύο νταμπλ νταμπλ, όμως δεν ήταν αρκετό, καθώς όλοι οι υπόλοιποι βρέθηκαν σε κακό βράδυ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 47-43, 70-70, 100-95

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 28/50 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 17/20 βολές, 40 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 17 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 13 λάθη, 5 μπλοκ, 23 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρεάλ: 19/41δίποντα, 13/26 τρίποντα, 18/22 βολές, 33 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 13 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 12 λάθη, 2 μπλοκ, 22 φάουλ