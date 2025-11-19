Ένα εύκολο βράδυ είχε την Τετάρτη (19/11) η Μονακό απέναντι στη Βιλερμπάν, την οποία και διέλυσε εκτός έδρας με 84-52, στο πρώτο παιχνίδι πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας έτσι στις νίκες μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Οι φιλοξενούμενοι παρότι άρχισαν καλά το παιχνίδι, ήταν ιδιαίτερα άστοχοι αφού σούταραν με 15/61 στα εντός παιδιάς, δηλαδή με το πάρα πολύ χαμηλό 25%! Η ομάδα του Βασίλης Σπανούλη το εκμεταλλεύτηκε αυτό και από τα μέσα της πρώτης περιόδου πάτησε… γκάζι και δεν κοίταξε ποτέ πίσω φτάνοντας στη νίκη.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς με 12 πόντους έκαστος, ενώ ο Έλι Οκόμπο πρόσθεσε άλλους 11. Στην… αντίπερα όχθη, Γκλιν Γουότσον, Ζακ Σέλιας και Τομά Ερτέλ είχαν από 7 πόντους.

Να αναφέρουμε πως ο 36χρονος πλέον Ερτέλ (αγωνίστηκε για 13:15 λεπτά), επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από τρία χρόνια περίπου (τελευταία του ομάδα η Ρεάλ), έχοντας περάσει στη συνέχεια από Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία), Σένζεν Λέοπαρντς και Μπασκετ Κορούνα (Ισπανία).

Τα δεκάλεπτα: 11-14, 21-34, 40-64, 52-84

Βιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας 7 (5 ριμπάουντ), Ατάμνα, Χάρισον 5, Ερτέλ 7 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Ατζίνσα 5, Μάσα (8 ριμπάουντ), Ενγκουάμα 2, Λάιτι 3 (5 ριμπάουντ), Εντζάι 6 (7 ριμπάουντ), Γουότσον 7, Βοτιέ 4, Τραορέ 6 (6 ριμπάουντ)

Μονακό (Σπανούλης): Οκόμπο 11 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 8 (2/2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μακουντού 8, Τάις 6 (4 ριμπάουντ), Ντιάλο 9 (5 κλεψίματα), Χέιζ 6 (3/4 δίποντα, 3 κλεψίματα), Τάρπι, Μπεγκαρίν 2 (4 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 5 (3 κλεψίματα), Στράζελ 5 (4 ριμπάουντ), Μίροτιτς 12 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Τζέιμς 12 (5/9 δίποντα, 7 ασίστ).

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Euroleague

Τετάρτη 19/12

Βιλερμπάν – Μονακό 52-84

Πέμπτη 20/12

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 19:30

Παναθηναϊκός – Ντουμπάι BC 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας 21:45

Παρασκευή 21/12

Ολυμπιακός – Παρί 21:15

Βίρτους Μπολονια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:30

Παρτιζάν – Φενέρμπαχτσε 21:30

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 21:30

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 22:00

