Μονακό – Φενέρμπαχτσε 86-92: Γύρισε το ματς από το -17 και πήρε σπουδαία νίκη στο Πριγκιπάτο
Η τρομερή Φενέρμπαχτσε γύρισε από το -17 (67-50, 28′) και πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μονακό με 92-86 για την έκτη σερί νίκη της στην Euroleague.
Απίθανη Φενέρμπαχτσε με σούπερ ανατροπή στο Πριγκιπάτο! Τι κι αν βρέθηκε στο -17 (67-50) από τη Μονακό στο 28′; Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε εκπληκτική αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο και πανηγύρισε την έκτη σερί νίκη της με το 92-86 για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, στο… remake του περσινού τελικού της διοργάνωσης. Στο 9-5 οι Τούρκοι που έχουν και το ματς λιγότερο με τον Ολυμπιακό, στο 9-6 έπεσε το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη που μετρούσε τρεις σερί νίκες.
Κορυφαίος για τους Τούρκους, που περιμένουν πλέον τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Τάκερ που σταμάτησε στους 24 πόντους ενώ πολύ καλό ματς έκανε ο Μπιρτς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τη Μονακό ο Τζέιμς είχε 20 πόντους και ο Ντιαλό 18, αλλά στην τελευταία περίοδο δεν πήγε τίποτα καλά για τους γηπεδούχους.
Η τουρκική ομάδα επέστρεψε από το -17 (67-50 στο 28′), εξαργύρωσε το εξαιρετικό της τέταρτο δεκάλεπτο, όταν αποφάσισε να «σφίξει» την άμυνα της και με ρεσιτάλ παραγωγικότητας (επιμέρους σκορ 17-32) να σημειώσει την ανατροπή και τελικά να «αποδράσει» με ένα πολύτιμο διπλό.
Καθοριστικό ήταν το τρίποντο του Τάκερ που έδωσε προβάδισμα στη Φενέρ με 85-82 στο 36′ και έδωσε το έναυσμα για ένα 9-0 που έφερε το σκορ στο 91-82 στα 59». Η Μονακό προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς στο τελευταίο λεπτό, αλλά ήταν πολύ αργά πια και οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με 92-86.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 69-60, 86-92
Τα στατιστικά στο Μονακό – Φενέρμπαχτσε
