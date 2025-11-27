Οικονομικά προβλήματα για τη Μονακό – Γιατί παρενέβη η Euroleague…

To ανεξάρτητο οικονομικό και πειθαρχικό όργανο της Euroleague με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως η Μονακό δεν θα μπορεί να προσθέσει νέους παίκτες ή προπονητές στο ρόστερ.

Ο λόγος; Ληξιπρόθεσμες οφειλές, ελλιπή έγγραφα και μη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της διοργάνωσης. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο αρμόδιο όργανο στις αρχές του περασμένου μήνα και μετά από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε τρία άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα, από τους Μονεγάσκους.

Η προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών που είχε επιβληθεί στη Μονακό συνεχίζεται πλέον επ’ αόριστον, έως ότου ο σύλλογος τακτοποιήσει πλήρως τα ζητήματά του, ενώ η απόφαση μπορεί να προσβληθεί στο CAS.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague για τη Μονακό:

«Η Επιτροπή Οικονομικών της Euroleague Basketball, ένας ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας, επέβαλε κυρώσεις που συνίστανται στην απαγόρευση εγγραφής νέων παικτών και προπονητών μέχρι ένα μήνα μετά την πλήρη εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή την επίλυση συμφωνίας, καθώς και πρόστιμα ύψους 300.000 ευρώ στην AS Monaco για παραβάσεις των άρθρων 32(α), 32(γ) και 32(ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών από την Επιτροπή Ελέγχου Διοίκησης (MCC), την ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, στις 10 Νοεμβρίου 2025. Η Επιτροπή Οικονομικών είχε ξεκινήσει δικαστική διαδικασία και επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην AS Monaco που απαγόρευε την εγγραφή παικτών και προπονητών. Ως συνέπεια της απόφασης, η προσωρινή απαγόρευση συνεχίζεται μέχρι να διευθετηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι επιβληθείσες κυρώσεις λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα των παραβάσεων, η οποία περιελάμβανε την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και τη μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έλλειψη συνεργασίας με την Επιτροπή Ελέγχου Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τον Αθλητισμό».