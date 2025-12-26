Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κάποια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει και να αποφανθεί. Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας είναι και μάλιστα έχει γαλάζια απόχρωση, το καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Αν πάλι ρωτήσουμε την κυβέρνηση θα πάρουμε διαφορετικές απαντήσεις. Για παράδειγμα από την αρχή ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική της Βουλής Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριζε πως «δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως έχουμε να κάνουμε με «διαχρονικές παθογένειες» του συστήματος.

«Είναι οικονομικό σκάνδαλο»

Για «διαχρονικές παθογένειες» έκανε λόγο και ο υπουργός κ. Σταύρος Παπασταύρου καταθέτοντας στην εξεταστική, συμπληρώνοντας όμως ότι πρόκειται όντως για «οικονομικό σκάνδαλο». Ειδικότερα, όπως είπε η κυβέρνηση έχει κάνει «τεράστια λάθη στο θέμα» και πως είναι «ένα σημείο που η κυβέρνηση απέτυχε».

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που σύμφωνα με δημοσιεύματα η ΑΔΑΕ βρίσκει λάθη στις διασταυρώσεις των στοιχείων που πραγματοποιεί από τη στιγμή που ανέλαβε τις ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εν λόγω λάθη τα έχει κάνει ήδη σημαία η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να σπάσει τα μέτωπα των αγροτών στις εθνικές οδούς. Θέλει να δείξει δηλαδή πως όσοι διαμαρτύρονται δεν έχουν το ηθικό πλεονέκτημα να το κάνουν. Κάπως έτσι προέκυψε και η περίπτωση Ανεστίδη, ο οποίος συν τοις άλλοις προέρχεται από το γαλάζιο στρατόπεδο.

Από το ίδιο στρατόπεδο δηλαδή που προέρχεται λόγου χάρη ο Φραπές. Αν η κυβέρνηση όντως επιθυμούσε να δείξει πως είναι άτεγκτη και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της στη διαλεύκανση της υπόθεσης θα είχε χειριστεί εντελώς διαφορετικά το θέμα του γαλάζιου στελέχους από την Κρήτη. Τουναντίον η κάλυψη που του δόθηκε στην εξεταστική ήταν σκανδαλώδης, με ευθύνη κατά κύριο λόγο του προεδρείου. Ο Ξυλούρης ή Φραπές θα μπορούσε άνετα να έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με τη διαδικασία του αυτόφωρου με αφορμή τη στάση που επέλεξε να ακολουθήσει, ωστόσο το προεδρείο επέλεξε να τον καλύψει.

Όταν η κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα

Βέβαια η στάση της κυβέρνησης δεν διαφέρει ως μοτίβο και διαχείριση από άλλες ανάλογες περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Εν προκειμένω δεν μπορεί να πείσει κανέναν με τις διαρροές για τη σπουδαία δουλειά που κάνει η ΑΔΑΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν η ίδια που μέσω των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις εμπόδιζε τους ελέγχους που πραγματοποιούσαν οι ελεγκτές του Οργανισμού.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει ξεχάσει ότι η απομάκρυνση Βάρρα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνέβη όταν με δική του πρωτοβουλία άρχισαν να στέλνονται στον εισαγγελέα οι πρώτες κραυγαλέες περιπτώσεις κατάχρησης και όταν φάνηκε πως εντός Οργανισμού λειτουργούσε ένα σύστημα που κάλυπτε ανομίες.

Και όλοι γνωρίζουν πλέον -έχοντας διαθέσιμα και τα έως τώρα στοιχεία από την εξεταστική της Βουλής- τι συνέβη στη συνέχεια όταν ανέλαβαν χρέη διοίκησης άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα -όπως αποδείχθηκε από τις επισυνδέσεις- όχι μόνο να καλύψουν τις ανομίες αλλά και να τις ενθαρρύνουν.

Ο λόγος για τις διοικήσεις, τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στο υπουργείο που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να «ξεπαγώσουν» τα προβληματικά ΑΦΜ των ελέγχων ώστε να μπουν λεφτά στους λογαριασμούς. Σε κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις αυτό έγινε προεκλογικά προκειμένου να μην υπάρξει πολιτικό κόστος, ειδικά στην Κρήτη όπου γινόταν και το μεγάλο πάρτι των επιδοτήσεων.

Στο στόχαστρο οι αγρότες

Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο ίδιο μοτίβο που ακολουθεί το Μαξίμου κάθε φορά που βρίσκεται στριμωγμένο από τις συνθήκες που στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει δημιουργήσει το ίδιο. Το είδαμε να συμβαίνει στις υποκλοπές, το ίδιο γίνεται και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με απλά λόγια όποιος απειλεί το κυβερνητικό αφήγημα πρέπει να βγει με συνοπτικές διαδικασίες από τη μέση.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν προκαλεί έκπληξη η σπουδή της κυβέρνησης να αμαυρώσει τον αγώνα των αγροτών, είτε θυσιάζοντας έναν γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή είτε χρησιμοποιώντας την ΕΛ.ΑΣ. στις εθνικές οδούς προκειμένου να ταλαιπωρήσει για ώρες χιλιάδες ταξιδιώτες. Οι μαρτυρίες για τον ρόλο της ΕΛ.ΑΣ. στη δυσφήμηση των αγροτών με αφορμή τη χριστουγεννιάτικη έξοδο των εκδρομέων είναι ουκ ολίγες και έχουν πλημμυρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα ανάλογα βίντεο.

Εκεί δηλαδή που φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί από τρακτέρ, παρ΄ όλα αυτά η Τροχαία έστελνε τα αυτοκίνητα από παρακαμπτήριες οδούς χωρίς να δίνει εξηγήσεις. Το μόνο που ακούσαμε γενικά και αόριστα ήταν «για λόγους ασφάλειας».

Δεν της βγαίνει το πλάνο

Μέχρι στιγμής πάντως το σχέδιο απαξίωσης και αποδόμησης δεν φαίνεται να πετυχαίνει. Αφενός επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως γι’ άλλη μια φορά η άσκηση κοινωνικής αντιπολίτευσης έχει την εύνοια της κοινωνίας και της πλειονότητάς της, αφετέρου επειδή η κυβέρνηση φαίνεται ότι πλέον δεν μπορεί να ελέγξει όχι απλώς μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων, ούτε καν τους δικούς της ανθρώπους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Πριν από λίγες μέρες είχε λάβει χώρα στην Πειραιώς μια εκδήλωση παρόντος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα, ο οποίος άκουσε τα εξ αμάξης από βουλευτές της επαρχίας με έντονο το αγροτικό στοιχείο. Στόχος της συνάντησης ήταν να παρθούν αποφάσεις για το πως η κυβέρνηση μπορεί να χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τη σύγκρουση με τους αγρότες.

Τα μηνύματα που στάλθηκαν τότε ήταν πολύ συγκεκριμένα και αν τ’ άκουσε ο υπουργός -που εκλέγεται στη Θεσσαλία- δεν φαίνεται να τα έλαβαν σοβαρά υπόψιν τους στο Μαξίμου. Αυτό δείχνουν οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης και αν ο πρωθυπουργός τελικά αποφασίσει την κλιμάκωση, το μόνο σίγουρο είναι ότι η χρονιά θα μπει πολύ άσχημα για τον ίδιο. Είναι γνωστό εξάλλου ότι όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες. Κι αυτό οφείλει να το γνωρίζει καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.