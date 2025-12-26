newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 20:18
Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 26 Δεκεμβρίου 2025 | 17:40

Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Στην κυβέρνηση επιμένουν στις «διαχρονικές παθογένειες» με τις επιδοτήσεις αλλά την ίδια ώρα γίνεται λόγος για οικονομικό σκάνδαλο και επιχειρείται να εμφανιστούν οι αγρότες ως οι απόλυτα ευνοημένοι.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Κάποια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει και να αποφανθεί. Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας είναι και μάλιστα έχει γαλάζια απόχρωση, το καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Αν πάλι ρωτήσουμε την κυβέρνηση θα πάρουμε διαφορετικές απαντήσεις. Για παράδειγμα από την αρχή ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική της Βουλής Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριζε πως «δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως έχουμε να κάνουμε με «διαχρονικές παθογένειες» του συστήματος.

«Είναι οικονομικό σκάνδαλο»

Για «διαχρονικές παθογένειες» έκανε λόγο και ο υπουργός κ. Σταύρος Παπασταύρου καταθέτοντας στην εξεταστική, συμπληρώνοντας όμως ότι πρόκειται όντως για «οικονομικό σκάνδαλο». Ειδικότερα, όπως είπε η κυβέρνηση έχει κάνει «τεράστια λάθη στο θέμα» και πως είναι «ένα σημείο που η κυβέρνηση απέτυχε».

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που σύμφωνα με δημοσιεύματα η ΑΔΑΕ βρίσκει λάθη στις διασταυρώσεις των στοιχείων που πραγματοποιεί από τη στιγμή που ανέλαβε τις ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εν λόγω λάθη τα έχει κάνει ήδη σημαία η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να σπάσει τα μέτωπα των αγροτών στις εθνικές οδούς. Θέλει να δείξει δηλαδή πως όσοι διαμαρτύρονται δεν έχουν το ηθικό πλεονέκτημα να το κάνουν. Κάπως έτσι προέκυψε και η περίπτωση Ανεστίδη, ο οποίος συν τοις άλλοις προέρχεται από το γαλάζιο στρατόπεδο.

Από το ίδιο στρατόπεδο δηλαδή που προέρχεται λόγου χάρη ο Φραπές. Αν η κυβέρνηση όντως επιθυμούσε να δείξει πως είναι άτεγκτη και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της στη διαλεύκανση της υπόθεσης θα είχε χειριστεί εντελώς διαφορετικά το θέμα του γαλάζιου στελέχους από την Κρήτη. Τουναντίον η κάλυψη που του δόθηκε στην εξεταστική ήταν σκανδαλώδης, με ευθύνη κατά κύριο λόγο του προεδρείου. Ο Ξυλούρης ή Φραπές θα μπορούσε άνετα να έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με τη διαδικασία του αυτόφωρου με αφορμή τη στάση που επέλεξε να ακολουθήσει, ωστόσο το προεδρείο επέλεξε να τον καλύψει.

Όταν η κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα

Βέβαια η στάση της κυβέρνησης δεν διαφέρει ως μοτίβο και διαχείριση από άλλες ανάλογες περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Εν προκειμένω δεν μπορεί να πείσει κανέναν με τις διαρροές για τη σπουδαία δουλειά που κάνει η ΑΔΑΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν η ίδια που μέσω των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις εμπόδιζε τους ελέγχους που πραγματοποιούσαν οι ελεγκτές του Οργανισμού.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει ξεχάσει ότι η απομάκρυνση Βάρρα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνέβη όταν με δική του πρωτοβουλία άρχισαν να στέλνονται στον εισαγγελέα οι πρώτες κραυγαλέες περιπτώσεις κατάχρησης και όταν φάνηκε πως εντός Οργανισμού λειτουργούσε ένα σύστημα που κάλυπτε ανομίες.

Και όλοι γνωρίζουν πλέον -έχοντας διαθέσιμα και τα έως τώρα στοιχεία από την εξεταστική της Βουλής- τι συνέβη στη συνέχεια όταν ανέλαβαν χρέη διοίκησης άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα -όπως αποδείχθηκε από τις επισυνδέσεις- όχι μόνο να καλύψουν τις ανομίες αλλά και να τις ενθαρρύνουν.

Ο λόγος για τις διοικήσεις, τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στο υπουργείο που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να «ξεπαγώσουν» τα προβληματικά ΑΦΜ των ελέγχων ώστε να μπουν λεφτά στους λογαριασμούς. Σε κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις αυτό έγινε προεκλογικά προκειμένου να μην υπάρξει πολιτικό κόστος, ειδικά στην Κρήτη όπου γινόταν και το μεγάλο πάρτι των επιδοτήσεων.

Στο στόχαστρο οι αγρότες

Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο ίδιο μοτίβο που ακολουθεί το Μαξίμου κάθε φορά που βρίσκεται στριμωγμένο από τις συνθήκες που στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει δημιουργήσει το ίδιο. Το είδαμε να συμβαίνει στις υποκλοπές, το ίδιο γίνεται και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με απλά λόγια όποιος απειλεί το κυβερνητικό αφήγημα πρέπει να βγει με συνοπτικές διαδικασίες από τη μέση.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν προκαλεί έκπληξη η σπουδή της κυβέρνησης να αμαυρώσει τον αγώνα των αγροτών, είτε θυσιάζοντας έναν γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή είτε χρησιμοποιώντας την ΕΛ.ΑΣ. στις εθνικές οδούς προκειμένου να ταλαιπωρήσει για ώρες χιλιάδες ταξιδιώτες. Οι μαρτυρίες για τον ρόλο της ΕΛ.ΑΣ. στη δυσφήμηση των αγροτών με αφορμή τη χριστουγεννιάτικη έξοδο των εκδρομέων είναι ουκ ολίγες και έχουν πλημμυρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα ανάλογα βίντεο.

Εκεί δηλαδή που φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί από τρακτέρ, παρ΄ όλα αυτά η Τροχαία έστελνε τα αυτοκίνητα από παρακαμπτήριες οδούς χωρίς να δίνει εξηγήσεις. Το μόνο που ακούσαμε γενικά και αόριστα ήταν «για λόγους ασφάλειας».

Δεν της βγαίνει το πλάνο

Μέχρι στιγμής πάντως το σχέδιο απαξίωσης και αποδόμησης δεν φαίνεται να πετυχαίνει. Αφενός επειδή οι δημοσκοπήσεις  δείχνουν πως γι’ άλλη μια φορά η άσκηση κοινωνικής αντιπολίτευσης έχει την εύνοια της κοινωνίας και της πλειονότητάς της, αφετέρου επειδή η κυβέρνηση φαίνεται ότι πλέον δεν μπορεί να ελέγξει όχι απλώς μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων, ούτε καν τους δικούς της ανθρώπους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Πριν από λίγες μέρες είχε λάβει χώρα στην Πειραιώς μια εκδήλωση παρόντος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα, ο οποίος άκουσε τα εξ αμάξης από βουλευτές της επαρχίας με έντονο το αγροτικό στοιχείο. Στόχος της συνάντησης ήταν να παρθούν αποφάσεις για το πως η κυβέρνηση μπορεί να χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τη σύγκρουση με τους αγρότες.

Τα μηνύματα που στάλθηκαν τότε ήταν πολύ συγκεκριμένα και αν τ’ άκουσε ο υπουργός -που εκλέγεται στη Θεσσαλία- δεν φαίνεται να τα έλαβαν σοβαρά υπόψιν τους στο Μαξίμου. Αυτό δείχνουν οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης και αν ο πρωθυπουργός τελικά αποφασίσει την κλιμάκωση, το μόνο σίγουρο είναι ότι η χρονιά θα μπει πολύ άσχημα για τον ίδιο. Είναι γνωστό εξάλλου ότι όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες. Κι αυτό οφείλει να το γνωρίζει καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
ΠΑΣΟΚ 26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελλάδα 26.12.25

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Εντοπίστηκε εξάρτημα ΙΧ που ερευνάται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.

Σύνταξη
Μπλόκα: Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες – Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια
Μπλόκα 26.12.25

Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες - Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια

Σε θέσεις μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» διαμηνύουν στην κυβέρνηση. Μπαράζ συσκέψεων και μηνύματα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών
Νέα εξέλιξη 26.12.25

Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ ο Ζελένσκι αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών

Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios - Τι ελπίζει να βγει από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Κυριακή - Η προϋπόθεση για το δημοψήφισμα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα
Ελλάδα 26.12.25

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

O αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Σύνταξη
Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα – Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα
«Έργο σε εξέλιξη» 26.12.25

Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα - Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα

Μια νέα, μνημειώδης έκθεση στη Βιέννη εξερευνά τον πρωτοποριακό οπτικό κόσμο του σχεδιαστή Helmut Lang και τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες με τους Τζένι Χόλτσερ, Λουίζ Μπουρζουά και Ρόμπερτ Μάπλθορπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι αγνοούμενοι ορειβάτες
Τραγικό τέλος 26.12.25

Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα οι αγνοούμενοι ορειβάτες στα Βαρδούσια

Οι τρεις φίλοι που αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να κάνουν ορειβασία βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους - Στα Βαρδούσια επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
Τι του λείπει; 26.12.25

Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»

Προς τιμήν του Τραμπ, φαίνεται να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε μεγάλες στρατιωτικές συγκρούσεις, αλλά πέρα από τα «ένστικτα», ο καθηγητής Στήβεν Γουόλτ επιμένει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο για να τις τερματίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;
Φήμες λένε 26.12.25

Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Κρίστιαν Πούλισικ να διατηρούν σχέση, με τα social media και τα διεθνή μέσα να γεμίζουν σενάρια για ένα απρόσμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
«Πλαστικό χρήμα»: Άλμα στη χρήση καρτών τη δεκαετία 2015-2024
2015-2024 26.12.25

Η «επέλαση» του πλαστικού χρήματος - Η δεκαετία των μεγάλων αλλαγών

Η μετάβαση από τα μετρητά στο «πλαστικό χρήμα» (κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια) δεν είναι πλέον μια απλή τάση, αλλά μια πλήρης δομική αλλαγή στην καθημερινή οικονομία. Η ελληνική πραγματικότητα και η «εκτόξευση» τη δεκαετία 2015-2024.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο
Περιβάλλον 26.12.25

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνάντησε την πολιτική αδράνεια σε μια χρονιά έντονης κλιματικής κρίσης - Ενώ τα ακραία φαινόμενα σάρωναν τον πλανήτη, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάστηκαν σκληρά

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!
Ποδόσφαιρο 26.12.25

O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!

Η Μπριζ νίκησε 5-3 τη Γκενκ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) σε ένα τρομερό ματς για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει τρεις ασίστ και να περνάει τέταρτος στη συνολική λίστα για το 2025 στον κόσμο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο