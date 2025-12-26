science
science

26.12.2025
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
Ύπνος στον αέρα; 4 απίστευτες μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα ζώα για να κοιμηθούν ακίνδυνα
26 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος στον αέρα; 4 απίστευτες μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα ζώα για να κοιμηθούν ακίνδυνα

Στον κόσμο της φύσης, ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια — είναι τέχνη επιβίωσης

Κάθε ζώο με εγκέφαλο χρειάζεται ύπνο – και ακόμη και μερικά χωρίς. Οι άνθρωποι κοιμούνται, τα πουλιά κοιμούνται, οι φάλαινες κοιμούνται και ακόμη και οι μέδουσες κοιμούνται.

Ο ύπνος είναι καθολικός «παρόλο που στην πραγματικότητα είναι πολύ επικίνδυνος», λέει ο Paul-Antoine Libourel, ερευνητής στο Κέντρο Νευροεπιστημονικής Έρευνας της Λυών στη Γαλλία.

Όταν τα ζώα αποκοιμούνται, είναι πιο ευάλωτα σε ύπουλους θηρευτές. Αλλά παρά τους κινδύνους, η ανάγκη για ύπνο είναι τόσο ισχυρή που κανένα πλάσμα δεν μπορεί να την παραλείψει εντελώς, ακόμα και όταν είναι εξαιρετικά άβολο.

Σύμφωνα με το euronews, τα ζώα που ζουν σε ακραίες συνθήκες και περιβάλλοντα έχουν εξελιχθεί ώστε να κοιμούνται με ακραίους και παράξενους τρόπους.

Για πολύ καιρό, οι επιστήμονες μπορούσαν μόνο να κάνουν εικασίες σχετικά με το πότε κοιμόντουσαν τα άγρια ζώα, παρατηρώντας πότε έμεναν ακίνητα και έκλειναν τα μάτια τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μικροσκοπικοί ανιχνευτές και κράνη που μετρούν τα εγκεφαλικά κύματα – μικροσκοπικές εκδόσεις του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια ύπνου για ανθρώπους – έχουν επιτρέψει στους ερευνητές να δουν για πρώτη φορά τους ποικίλους και μερικές φορές εντυπωσιακούς τρόπους με τους οποίους κοιμούνται τα άγρια ζώα.

«Διαπιστώνουμε ότι ο ύπνος είναι πραγματικά ευέλικτος ως απάντηση στις οικολογικές απαιτήσεις», λέει ο Niels Rattenborg, ειδικός στην έρευνα του ύπνου των ζώων στο Ινστιτούτο Βιολογικής Νοημοσύνης Max Planck στη Γερμανία.

Οι πιγκουίνοι και τα «power naps»

Οι πιγκουίνοι με λουρί της Ανταρκτικής ζουν σε αποικίες όπου οι γονείς μοιράζονται την ανατροφή των μικρών τους.

Ενώ ο ένας γονιός ψαρεύει, ο άλλος φροντίζει το αυγό ή τον νεοσσό.

Η πρόκληση είναι να κοιμηθούν αρκετά, ενώ παράλληλα παραμένουν σε επιφυλακή για την ασφάλεια των μικρών.

Η λύση τους είναι τα χιλιάδες σύντομοι ύπνοι των τεσσάρων δευτερολέπτων κατά μέσο όρο, που ονομάζονται «μικρούπνοι».

Παρά τη σύντομη διάρκεια, αυτοί οι υπνάκοι αθροίζονται σε συνολικά 11 ώρες ύπνου ημερησίως.

Οι πιγκουίνοι έχουν εξελίξει την ικανότητα να λειτουργούν με εξαιρετικά διακεκομμένο ύπνο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Ύπνος με τον μισό εγκέφαλο

Ορισμένα πουλιά, όπως οι μεγάλοι φρεγάτες των Νήσων Γκαλαπάγκος, μπορούν να κοιμούνται με το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το άλλο ημισφαίριο παραμένει σε εγρήγορση για να παρακολουθεί για εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στην διαδρομή.

Αυτή η τεχνική τους επιτρέπει να πετούν για εβδομάδες χωρίς να αγγίζουν τη γη ή το νερό, κάτι που θα έβλαπτε τα ευαίσθητα φτερά τους. Όταν βουτούν για να πιάσουν λεία, όμως, χρειάζονται πλήρη εγρήγορση.

Ο ύπνος κατά την πτήση είναι έτσι μια εξειδικευμένη προσαρμογή για παρατεταμένη πτήση, ενώ πίσω στη φωλιά, κοιμούνται με ολόκληρο τον εγκέφαλό τους για μεγαλύτερα διαστήματα.

Άλλα ζώα, όπως δελφίνια, σταχτάρες και άλμπατρος, χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνικές ύπνου κατά την κίνηση, δείχνοντας ότι ο ύπνος με μισό εγκέφαλο είναι ένα ευρέως εξελιγμένο χαρακτηριστικό για την επιβίωσης.

Ύπνος με βουτιά

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες βάρους άνω των 2.000 κιλών αντιμετωπίζουν πληθώρα κινδύνων στη θάλασσα, όπως καρχαρίες και φάλαινες δολοφόνοι.

Κατά την αναζήτηση τροφής, οι φώκιες πραγματοποιούν βαθιές καταδύσεις που διαρκούν έως και 30 λεπτά, ενώ για ένα τρίτο αυτού του χρόνου κοιμούνται.

Elephant seals

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν καπέλα από νεοπρένιο εξοπλισμένα με αισθητήρες για να μελετήσουν την κίνηση και την εγκεφαλική δραστηριότητα τους κατά τη διάρκεια καταδύσεων.

Ο ύπνος περιλαμβάνει τόσο τον ύπνο αργών κυμάτων όσο και τον ύπνο REM, με μερικές φώκιες να περιστρέφονται κατά τη διάρκεια του ύπνου REM.

Στη θάλασσα, κοιμούνται περίπου δύο ώρες ημερησίως, ενώ στην παραλία ο ύπνος φτάνει τις 10 ώρες.

Η εξέλιξη του ύπνου

Παρά την πρόοδο της επιστήμης, οι λόγοι για τους οποίους κοιμόμαστε και η ακριβής διάρκεια ύπνου που χρειάζεται κάθε είδος παραμένουν αντικείμενο έρευνας. Η μελέτη των ακραίων τεχνικών ύπνου στην άγρια φύση δείχνει ότι ο ύπνος είναι ιδιαίτερα ευέλικτος και εξελικτικά προσαρμοσμένος για επιβίωση.

Η φύση έχει αναπτύξει τρόπους για να επιτρέψει την ανάπαυση ακόμη και στις πιο επικίνδυνες καταστάσεις, αποδεικνύοντας ότι ο ύπνος είναι όχι μόνο ανάγκη αλλά και μία δεξιοτεχνικά εξελιγμένη στρατηγική επιβίωσης.

