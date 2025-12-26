Εφιαλτική νύχτα των Χριστουγέννων για μια γυναίκα στην Αταλάντη – Σκύλος τη δάγκωσε και της έκοψε δύο δάχτυλα

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στην Αταλάντη στη Φθιώτιδα, το βράδυ των Χριστουγέννων, όταν δέχτηκε σοβαρή επίθεση από σκύλο γείτονά της, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλα από το χέρι της.

Η γυναίκα είχε βγει νωρίτερα για να διασκεδάσει με την οικογένειά της λόγω των εορτών. Ωστόσο, κατά την επιστροφή της στο σπίτι αργά το βράδυ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον δεσποζόμενο σκύλο-φύλακα του γείτονα, ο οποίος της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο ΚΑΤ, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και αποκατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από τη βραδινή έξοδο της οικογένειας, είχαν ζητήσει από τον γείτονα να φροντίσει ώστε ο σκύλος να είναι δεμένος. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα το περιστατικό να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα σοβαρή και τραυματική εμπειρία για τη γυναίκα.