Δύο άνδρες πιστεύεται ότι αγνοούνται στη θάλασσα, καθώς αρκετοί άνθρωποι ανασύρθηκαν από το νερό κατά τη διάρκεια κολύμβησης την ημέρα των Χριστουγέννων στο Ντέβον.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία στο Budleigh Salterton σήμερα το πρωί, όπου η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφεραν πως αρκετοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Αρκετοί άνθρωποι «ανακτήθηκαν με ασφάλεια» και ελέγχθηκαν από παραϊατρικό προσωπικό, αλλά το πρακτορείο ειδήσεων της PA ανέφερε ότι δύο άνδρες πιστεύεται ότι αγνοούνται.

Το περιστατικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης γύρω στις 10.30 το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς ανακοινώθηκε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «ανταποκρίνονταν σε ένα περιστατικό στο νερό», σύμφωνα με την βρετανική Mirror.

Μίλησαν με τους συγγνείς τού ενός αγνοούμενου

Οι χειμερινοί κολυμβητές, που σχεδίαζαν να κολυμπήσουν την ημέρα των Χριστουγέννων στο Exmouth, κλήθηκαν να μην πάνε στη Μάγχη από την αστυνομία. «Δύο άνδρες παραμένουν αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τους», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας το απόγευμα.

«Έχουν μιλήσει με τους πλησιέστερους συγγενείς τού ενός άνδρα. Οι έρευνες για να εντοπίσουν την οικογένεια του δεύτερου άνδρα συνεχίζονται, ωστόσο ένας φίλος έχει ενημερωθεί», προσέθεσε.

Η αστυνομία προειδοποίησε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Παρακαλούμε μην μπείτε στο νερό και αποφύγετε την περιοχή. Ζητάμε επίσης επειγόντως από το κοινό να μην μπαίνει στο νερό στο Exmouth για το κολύμπι την ημέρα των Χριστουγέννων».

Σε ανακοίνωσή της, η ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι είχε ειδοποιηθεί για το περιστατικό περίπου στις 10 το πρωί των Χριστουγέννων.