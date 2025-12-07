Ηλεία: Έρευνες για τον εντοπισμό 63χρονου αγνοούμενου στα Κρέστενα – Εξαφανίστηκε από το απόγευμα του Σαββάτου
Τα ίχνη του 63χρονου έχουν χαθεί από χθες το απόγευμα έχοντας αφήσει το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του στο σπίτι στα Κρέστενα
Έναν 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αναζητούν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική στην Ηλεία, καθώς αγνοείται από χθες το βράδυ.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι οικείοι του στο ΑΤ Κρεστένων, ο 63χρονος είναι εξαφανισμένος από χθες το απόγευμα, έχοντας αφήσει το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του στο σπίτι.
Οι έρευνες
Τις έρευνες των αστυνομικών του ΑΤ Κρεστένων και των πυροσβεστών του ΠΚ Κρεστένων ενισχύει κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) της Πυροσβεστικής, ενώ χρησιμοποιείται και drone για τον εντοπισμό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 63χρονος βρισκόταν σε περιβόλι της οικογένειας του μαζί με την αδερφή του και εκτελούσαν εργασίες.
Νωρίς το απόγευμα είπε πως φεύγει για να μεταβεί σε κάποιο άλλο σημείο και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.
Τις ώρες που ακολούθησαν δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής και τότε τα αδέρφια του ενημέρωσαν τις Αρχές, που ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του.
