Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
07.12.2025 | 21:05
Πυροβολισμοί στο Ίλιον
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
07.12.2025 | 15:30
Πώς κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού - Τι λέει ο κυβερνήτης
Ηλεία: Έρευνες για τον εντοπισμό 63χρονου αγνοούμενου στα Κρέστενα – Εξαφανίστηκε από το απόγευμα του Σαββάτου
Ελλάδα 07 Δεκεμβρίου 2025 | 19:42

Ηλεία: Έρευνες για τον εντοπισμό 63χρονου αγνοούμενου στα Κρέστενα – Εξαφανίστηκε από το απόγευμα του Σαββάτου

Τα ίχνη του 63χρονου έχουν χαθεί από χθες το απόγευμα έχοντας αφήσει το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του στο σπίτι στα Κρέστενα

Έναν 63χρονο άνδρα από τον Γρύλλο του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αναζητούν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική στην Ηλεία, καθώς αγνοείται από χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι οικείοι του στο ΑΤ Κρεστένων, ο 63χρονος είναι εξαφανισμένος από χθες το απόγευμα, έχοντας αφήσει το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του στο σπίτι.

Οι έρευνες

Τις έρευνες των αστυνομικών του ΑΤ Κρεστένων και των πυροσβεστών του ΠΚ Κρεστένων ενισχύει κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) της Πυροσβεστικής, ενώ χρησιμοποιείται και drone για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 63χρονος βρισκόταν σε περιβόλι της οικογένειας του μαζί με την αδερφή του και εκτελούσαν εργασίες.

Νωρίς το απόγευμα είπε πως φεύγει για να μεταβεί σε κάποιο άλλο σημείο και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Τις ώρες που ακολούθησαν δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής και τότε τα αδέρφια του ενημέρωσαν τις Αρχές, που ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Ελλάδα 07.12.25

Πυροβολισμοί στο Ίλιον

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε οικισμό στο Ίλιον μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά - Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία
Για πρόεδρο 07.12.25

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία

Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Εκλογές αύριο και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
Καβάλα 07.12.25

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Θεσσαλία: Μνήμες Daniel με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να καλύπτονται από νερό
Ελλάδα 07.12.25

Μνήμες Daniel ξυπνούν στη Θεσσαλία - Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών καλύφθηκαν από νερό

Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών από την υπερχείλιση του Πηνειού και των παραποτάμων του μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν (και) στη Θεσσαλία.

Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
2004-2024 07.12.25

Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών - Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό, αποκτά η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα.

Κιλκίς: Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα
Στο Κιλκίς 07.12.25

Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας - Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα

Πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας

Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό
Στο Νέο Ηράκλειο 07.12.25

Δεκαεξάχρονος έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό - Συνελήφθη σε κοντινή απόσταση

Ο ανήλικος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση στο Νέο Ηράκλειο και του πέρασαν χειροπέδες

