Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση για έναν 68χρονο στην Πάτρα, που είχε να δώσει ώρες σημεία ζωής με τους οικείους του να τον αναζητούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο χωράφι του στο Παυλόκαστρο.

Ο θάνατος του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια.