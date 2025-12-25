Ο Μόντο Ντουπλάντις αποκάλυψε με τι θα ασχοληθεί όταν αποσυρθεί από τον στίβο

Ο μύθος του άλματος επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις μίλησε για το βήμα που επιθυμεί να κάνει, μόλις πέσουν οι τίτλοι τέλους στην σπουδαία καριέρα του.

Κατά κάποιον τρόπο ο θρυλικός Σουηδός αθλητής με 14 παγκόσμια ρεκόρ μόλις στα 26 του χρόνια σκοπεύει να παραμείνει κοντά στον στίβο, καθώς θέλει να γίνει πρόεδρος της World Athletics όταν αποσυρθεί.

Συγκεκριμένα σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian καθώς αναδείχθηκε κορυφαία αθλητική προσωπικότητα του 2025 από το BBC, o Ντουπλάντις αναφέρθηκε στη χρονιά που φεύγει αλλά και στα σχέδια του για το μέλλον, τονίζοντας ότι δε θα εγκαταλείψει τον στίβο.

Φυσικά, Ντουπλάντις τόνισε ότι η στιγμή που θα αποσυρθεί αργεί, αφού επιθυμεί να αγωνίζεται ως τα 33 του και ως τότε προφανώς και μπορεί να πετύχει πολλά ακόμη.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ντουπλάντις

«Έχω πολλά να πετύχω ακόμα και το κίνητρο δε μου λείπει» σημειώνει όμως στο μυαλό του υπάρχει η πολιτική καριέρα στον αθλητισμό. «Θα γίνω ο νέος Σεμπ Κόου. Όσο μεγαλώνω τόσο περισσότερο το σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή το επί κοντώ έχει όλη μου την προσοχή. Θέλω όμως να βοηθήσω να μεγαλώσει ο στίβος όσο γίνεται γιατί είναι το Νο1 Ολυμπιακό άθλημα. Όταν θα φτάσω στα 40 μου και θα έχω αποκτήσει εμπειρίες και πολλά μαθήματα ζωής, πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να βοηθήσω το άθλημα» δήλωσε στον Guardian o Ντουπλάντις που προς το παρόν ξεκαθαρίζει ότι παραμένει αφοσιωμένος αθλητής. «Η… πείνα και το κίνητρο υπάρχουν στο 100%».

Τέλος να αναφέρουμε πως οι ειδικοί του στίβου εκτιμούν πως ο εφόσον ο Ντουπλάντις αγωνιστεί ως τα 33 του όπως λέει, τότε θα καταφέρει να σπάσει ακόμη 10 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ (εκτιμούν μπορεί να πιάσει τα 6.40μ.!) και θα πανηγυρίσει ακόμη δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια μέχρι τότε.