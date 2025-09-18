Πως ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ: Η ταχύτητα, το ειδικό παπούτσι, το κοντάρι

Ο Ντουπλάντις συνεχίζει να γράφει ιστορία ανεβάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ στα 6 μέτρα και 30 εκατοστά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο 25χρονος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά στην καριέρα αναγκάζοντας όλο τον πλανήτη να ασχολείται μαζί του και να του αποδίδει χαρακτηρισμούς όπως «υπεράνθρωπος», «εξωπραγματικός», «απίστευτος» και άλλα σχετικά.

Χαρακτηρισμοί που κάποιες φορές αγγίζουν τα όρια υπερβολής, καθώς ο Ντουπλάντις δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το ν’ αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά και την τεχνολογία.

Το πιο βασικό στοιχείο που κάνει τη διαφορά και με τους υπόλοιπους είναι η ταχύτητα του. Ο Σουηδός κάνει 20 βήματα στον διάδρομο και μπορεί να φτάσει τα 10,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο σημείο του άλματος, μία φόρα που δεν έχει κανείς άλλος αντίπαλος του, ούτε φυσικά ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ενδεικτικά, οι υπόλοιποι κορυφαίοι αθλητές του άλματος επί κοντώ, μπορούν να φτάσουν τα 9,4-9,7 μέτρα/δευτ.

Το δεύτερο «κόλπο» για την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ ένα ζευγάρι παπούτσια που έχουν επιπλέον προσαρμοσμένα καρφιά στο μπροστινό τους μέρος.

Αυτό το «νύχι» στο ύψος του μεγάλου δαχτύλου, τον βοηθά να αναπτύσσει ταχύτητα πιο γρήγορα και να φτάνει σε μεγαλύτερα ύψη, σύμφωνα με τον σχεδιαστή των παπουτσιών. Tα ίδια παπούτσια φορά και ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής των 400 μέτρων από τη Νορβηγία, Κάρστεν Γουόρχολμ.

Ο Ντουπλάντις δεν φοράει τα συγκεκριμένα αθλητικά παπούτσια σε κάθε προσπάθεια, καθώς σε προηγούμενο αγώνα, κατά τη διάρκεια του άλματος, το «νύχι» του προκάλεσε κόψιμο στο χέρι στην αναστροφή και έτσι έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία μόνο όταν προσπαθεί να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ.

«Όποτε έχω την ευκαιρία να σπάσω το παγκόσμια ρεκόρ, βάζω αυτά τα παπούτσια. Θα τα χρησιμοποιούσα κάθε φορά αν δεν υπήρχε το θέμα ότι στη διάρκεια της αναστροφής του άλματος, το χέρι μου ακουμπά το παπούτσι. Αν ποτέ δείτε ότι έχω αίμα πάνω μου, είναι εξαιτίας αυτού. Γι’ αυτό δεν το κάνω κάθε φορά. Όταν βγαίνουν, τότε να ξέρετε ότι είναι ώρα για δουλειά», είπε ο Ντουπλάντις.

Στο Τόκιο, χρησιμοποίησε επίσης ένα πιο άκαμπτο κοντάρι για την τρίτη προσπάθεια στα 6,30 μέτρα για να του δώσει επιπλέον ύψος. Τα πιο σκληρά κοντάρια τα χρησιμοποιούν και άλλοι αθλητές, ενώ θα αρχίσει να τα χρησιμοποιεί και ο Εμμανουήλ Καραλής προκειμένου να φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη.

Χρειάζονται βέβαια διαφορετική τεχνική και χειρισμό, κάτι που ο Μόντο Ντουπλάντις έχει καταφέρει να κάνει και πλέον απομένει να μάθει και ο Μανόλο.