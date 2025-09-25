Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Ο Μόντο Ντουπλάντις έχει καταφέρει να γίνει κάτι παραπάνω από ο κορυφαίος αθλητής του επί κοντώ. Ο Σουηδός πρωταθλητής είναι ήδη θρύλος ενός αθλήματος που μοιάζει να του ανήκει ολοκληρωτικά, αλλά και ένας από τους πιο «έξυπνους» διαχειριστές του ταλέντου και της καριέρας του. Σε ηλικία μόλις 25 ετών έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Δεν πρόκειται για σύμπτωση ούτε για τεχνικό περιορισμό. Είναι μια συνειδητή επιλογή με οικονομικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, κάθε νέο παγκόσμιο ρεκόρ αποφέρει μπόνους 100.000 δολάρια. Κάθε εκατοστό λοιπόν που προσθέτει ο Ντουπλάντις δεν είναι μόνο ένα βήμα πιο κοντά στην αθλητική αιωνιότητα, αλλά και ένα βήμα πιο βαθιά στην οικονομική ασφάλεια.

Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προστεθούν οι γενναίες χορηγίες από κολοσσούς όπως η Puma και η Red Bull, που τον επιβραβεύουν με επιπλέον μπόνους κάθε φορά που σπάει την κορυφαία επίδοση. Υπολογίζεται ότι από το 2020, όταν πήρε το ρεκόρ από τον Ρενό Λαβιλενί (6,16 μ.), ο Ντουπλάντις έχει εξασφαλίσει πάνω από 1,4 εκατ. δολάρια μόνο σε χρηματικά έπαθλα για τα ρεκόρ του.

Στα βήματα του Μπούμπκα

Η τακτική δεν είναι καινούρια. Ο Σεργκέι Μπούμπκα, ο θρυλικός Ουκρανός που κυριάρχησε στο επί κοντώ τη δεκαετία του ’80 και του ’90, είχε εφαρμόσει ακριβώς το ίδιο «κόλπο». Ανέβαζε τον πήχη σιγά σιγά, γνωρίζοντας ότι κάθε νέο ρεκόρ του έδινε τεράστια μπόνους και διασφάλιζε την καριέρα του.

Ο ίδιος παραδέχτηκε αργότερα ότι μπορούσε να πηδήξει πολύ ψηλότερα από το επίσημο ρεκόρ του (6,15 μ.), αλλά δεν το έκανε ποτέ για να μη χάσει την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει τη δόξα του.

Ο Ντουπλάντις φαίνεται να ακολουθεί πιστά τον δρόμο αυτό. Η ερώτηση που θέτουν πολλοί ειδικοί είναι «πόσο πραγματικά μπορεί να πηδήξει;». Σε προπονήσεις έχει φτάσει, όπως ο ίδιος υπαινίσσεται, τα 6,50 μ., ύψος που μοιάζει εξωπραγματικό. Όμως προς το παρόν το κοινό θα συνεχίσει να τον βλέπει να ανεβάζει τον πήχη λίγο λίγο, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον, το θέαμα και –φυσικά– τις επιταγές.

Πέρα όμως από τη στρατηγική, τα επιτεύγματά του είναι αδιαμφισβήτητα. Δυο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, και αήττητος σε διεθνή διοργάνωση από το 2019 στη Ντόχα. Το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο Laureus, ενώ έχει ανακηρυχθεί πολλές φορές Αθλητής της Χρονιάς.

Με σταθερότητα, τεχνική αρτιότητα και μοναδική ψυχραιμία, ο Ντουπλάντις έχει μετατρέψει το επί κοντώ σε παγκόσμιο θέαμα. Το κοινό γεμίζει στάδια για να τον δει να γράφει ξανά ιστορία, γνωρίζοντας ότι κάθε νέα προσπάθεια ίσως φέρει κι άλλο ρεκόρ.

Σε αντίθεση με τον Μπούμπκα που σταμάτησε στα 29 λόγω τραυματισμών, ο Ντουπλάντις έχει μπροστά του αρκετά χρόνια για να «χτίσει» ακόμη περισσότερα ρεκόρ. Το ερώτημα δεν είναι αν θα ξεπεράσει τον εαυτό του, αλλά πότε και πόσο. Θα συνεχίσει να ανεβάζει τον πήχη εκατοστό το εκατοστό, μέχρι να εξασφαλίσει ότι θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο ως ο καλύτερος αθλητής, αλλά και ως ο πιο επιτυχημένος οικονομικά;

Το σίγουρο είναι ότι ο Σουηδός έχει βρει τον τρόπο να μετατρέψει το ταλέντο του σε ένα συνδυασμό θεάματος, θρύλου και κερδοφορίας. Και κάθε φορά που ο πήχης ανεβαίνει, ανεβαίνει μαζί του και ο ίδιος – σωματικά, ιστορικά, αλλά και τραπεζικά.