ΚΟΕ: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο Σεμπάστιαν Κόε, πρόεδρος της World Athletics, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Ντουπλάντις, τον Σουηδό «μάγο» του επί κοντώ που σαρώνει τα πάντα στο διάβα του. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο των Παγκοσμίων Αγώνων Στίβου στο Τόκιο, όπου ο 24χρονος κατέρριψε για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,30 μέτρα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ο Κόε τον χαρακτήρισε «ροκ σταρ» και «φανταστικό πρεσβευτή του αθλήματος».

«Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ και ένας υπέροχος άνθρωπος για το άθλημά μας. Το άλλο βράδυ με μάγεψε. Υπήρξε μια στιγμή πραγματικής γιορτής στο στάδιο — κανείς δεν σηκώθηκε να φύγει. Όλοι ένιωθαν ότι οι πραγματικές γιορτές γίνονται εδώ», ανέφερε ο Βρετανός παράγοντας, πριν προσθέσει με χιούμορ: «Ξέρω ότι αθλητές αυτού του επιπέδου δεν κινούνται από τα χρήματα αλλά από την προσωπική τους φιλοδοξία. Θα συνεχίσει να σπάει ρεκόρ όσο έχει τη σωματική και πνευματική “πείνα” να το κάνει. Αλλά προσωπικά, μάλλον θα πρέπει να του πω ότι, με αυτά τα συνεχή ρεκόρ και τα μπόνους των 100.000 δολαρίων που παίρνει κάθε φορά, θα χρειαστεί να ακυρώσουμε το πάρτι της Πρωτοχρονιάς — μας αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά!».

Ο Κόε τόνισε ότι στόχος του είναι να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής ασφάλειας στους αθλητές κορυφής, χωρίς όμως να μπαίνει σε «ηθικά διλήμματα» για το αν τα μεγάλα χρηματικά έπαθλα συνάδουν με το Ολυμπιακό πνεύμα: «Όσοι κάνουν τέτοιες συζητήσεις, συνήθως δεν ανησυχούν από πού θα έρθει το επόμενό τους γεύμα». Σημείωσε επίσης ότι από το 2026 θα διεξάγονται οι νέοι Ultimate Παγκόσμιοι Αγώνες Στίβου ανά διετία, με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος και την ανταγωνιστικότητα του αθλήματος.

Αναφερόμενος τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και τη συζήτηση για την επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις, ο Κόε ήταν κατηγορηματικός: «Ο ρόλος μου δεν είναι πολιτικός. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι βιώσιμη και ελπίζω να βρεθεί σύντομα μια λύση, ώστε να σταματήσει η βία. Όσο για τη Ρωσία, δεν έχω δεχτεί καμία πίεση να επιστρέψει στις διοργανώσεις και παραμένω σταθερός στη θέση μου. Είμαι περήφανος για τη στήριξη που έχουμε προσφέρει στην Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα».

Με τα λόγια του, ο Κόε αποτύπωσε με σαφήνεια την ισορροπία που καλείται να κρατήσει: ανάμεσα στην ανάγκη του στίβου για αστέρες σαν τον Ντουπλάντις και στη διατήρηση της βιωσιμότητας και της ηθικής του αθλήματος σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων.