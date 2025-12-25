Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στο επίκεντρο της επικοινωνίας Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι

Στο τηλέφωνο συνομίλησαν την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, διμερή ζητήματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις. Εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος

Συζήτησαν επίσης το τριμερές σχέδιο συνεργασίας που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο τονίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής σύντομα μιας τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των περιφερειακών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.