Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στο επίκεντρο της επικοινωνίας Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
Στο τηλέφωνο συνομίλησαν την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.
Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, διμερή ζητήματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις. Εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Συζήτησαν επίσης το τριμερές σχέδιο συνεργασίας που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο τονίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής σύντομα μιας τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των περιφερειακών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.
FM George Gerapetritis had a phone call yesterday w/ his Egyptian counterpart, Badr Abdelatty. In the framework of the Strategic Partnership between #Greece and #Egypt, they reviewed bilateral issues and exchanged views on regional developments. pic.twitter.com/XKCLl6u8jB
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 25, 2025
