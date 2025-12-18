Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Το ζήτημα της απόκτησης από την Τουρκία των μαχητικών Eurofighter, καθώς και το διαχρονικό θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα έθεσε ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης του με την Υπουργό Εξωτερικών, Κοινοπολιτειακών και Αναπτυξιακών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Υβέτ Κούπερ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην Αθήνα.

Eurofighter και Γλυπτά του Παρθενώνα

Αναφερόμενος εμμέσως στα Eurofighter και την συνεργασία Βρετανίας – Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως στο πλαίσιο της συμμαχικής σχέσης Αθήνας – Λονδίνου «θεωρούμε αναγκαίο ότι οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών».

Ενώ θίγοντας το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα τόνισε ότι πρόκειται «για ένα μοναδικού χαρακτήρα παγκόσμιο αίτημα που απηχεί την οικουμενικότητα του μνημείου. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο και προσβλέπουμε στη συνεργασία με την βρετανική πλευρά».

Οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ

Με την επίσκεψη Κούπερ στην Αθήνα να είναι η πρώτη επίσκεψη βρετανού ΥΠΕΞ μετά από οκτώ χρόνια, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε υψηλού συμβολισμού για την ελληνική διπλωματία.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, με το Γεραπετρίτη να σημειώνει ότι πρέπει να προωθηθεί δικαιότερη κατανομή των αμυντικών βαρών, ενώ έγινε συζήτηση και για τις τεράστιες προκλήσεις ασφαλείας και τις στρατηγικές προτεραιότητες.

Περιφερειακά θέματα

Όπως ανέφερε ο Γεραπετρίτης έγινε ακόμα ανταλλαγή απόψεων και για διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος: για την εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου, για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ως προς την Ουκρανία, ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και την εμπέδωση μιας βιώσιμης ειρήνης. Ειρήνη, η οποία θα κατοχυρώνει πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα προβλέπει εκείνες τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

Για τη Γάζα, ο Γεραπετρίτης ανέφερε στις δηλώσεις του την ανάγκη «διατήρησης της εκεχειρίας και της παροχής μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστίνιους».

Σημείωσε δε ότι είναι στρατηγική επιλογή της Ελλάδας «να έχουμε ενεργό ρόλο στις προσπάθειες ειρήνευσης στη Γάζα, στον ανθρωπιστικό τομέα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών».

Ανατολική Μεσόγειος

«Η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά σε μια ασταθή περιοχή, είναι αναπόσπαστο μέρος της Μεσογείου και δη, της Ανατολικής. Είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος με στρατηγικό, σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή και αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γεωγραφικού και γεωπολιτικού χώρου με μοναδικό στόχο την οικοδόμηση ενός παραδείγματος ειρήνης και ευημερίας σε μια περιοχή που έχει τόσο πολύ υποφέρει από πολέμους και διενέξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Ενώ την ίδια στιγμή τόνισε ότι «στην εν λόγω περιοχή επικρατούν χρόνια προβλήματα και συσσωρεύονται σύγχρονες προκλήσεις παγκοσμίων διαστάσεων. Η τρομοκρατία, η θαλάσσια ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση είναι μερικές από αυτές».

Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ο Γεραπετρίτης

Στο μεταναστευτικό υπήρξε συμφωνία για έναρξη δομημένου διαλόγου με το Ηνωμένο Βασίλειο «προκειμένου να συντονίσουμε τις προσπάθειες για την από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου της παράτυπης μετανάστευσης. Την τελευταία εξαετία, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αναβαθμίσαμε ουσιωδώς, τις δομές φιλοξενίας, επιταχύναμε τις διαδικασίες απονομής ασύλου, αλλά ταυτόχρονα επιτηρούμε, με συνέπεια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα και εφαρμόζουμε ένα εξαιρετικά αυστηρό εθνικό κυρωτικό πλαίσιο».

Η βρετανή ΥΠΕΞ από την πλευρά της απέφυγε να αναφερθεί στις δηλώσεις της τόσο στην συνεργασία Λονδίνου – Άγκυρας για τα Eurofighter όσο και για για Γλυπτά του Παρθενώνα, σημειώνοντας και αυτή με τη σειρά της, τη σημασία της επίσκεψης μετά από οκτώ χρόνια.

Ισχυροί οι δεσμοί Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου

Η Κούπερ έκανε λόγο για ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση στην Ουκρανία.

«Και οι δύο πρόεδροι, ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Ζελένσκι που επιζητούν την ειρήνη αυτή τη στιγμή και υπάρχει και ένας Πρόεδρος, ο Πρόεδρος Πούτιν ο οποίος εξακολουθεί να προσπαθεί να κλιμακώσει τη σύγκρουση και τον πόλεμο. Και για αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτύχουμε πρόοδο στην κινητοποίηση των εθνικών κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να μπορέσουμε να ασκήσουμε ολοένα και περισσότερη πίεση στη Ρωσία ώστε να την αναγκάσουμε να έρθει στο τραπέζι για την αναζήτηση της ειρήνης» ανέφερε η Κούπερ.

Ουκρανία και Γάζα

Επεσήμανε δε ότι «η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε ένα βήμα για να επιτρέψει το προϊόν από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι να χρησιμοποιούν για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία και να πιέσει τον Ρομάν Αμπράμοβιτς να τιμήσει τη δέσμευση που έκανε πριν από τρία χρόνια προς το λαό της Ουκρανίας και τις ανθρωπιστικές τους ανάγκες».

Αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή μίλησε για ευαίσθητη εκεχειρία στη Γάζα αλλά και για τις πιέσεις και τις προκλήσεις στη Δυτική Όχθη και τη σημασία να επιτευχθεί πρόοδος. Σημείωσε δε ότι καθώς πλησιάζει ο χειμώνας πρέπει να μπορέσει να αυξηθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να ανοίξουν οι διάδρομοι για να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Η Κούπερ έβαλε στο τραπέζι και την ανθρωπιστική κρίση που λαμβάνει χώρα στο Σουδάν, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι έγιναν «πολλές συζητήσεις για τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε μαζί για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευση και να αντιμετωπίσουμε τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες αποκομίζουν τεράστια κέρδη από επικίνδυνες ενέργειες οι οποίες υποθάλπουν τη δική μας ασφάλεια. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την κίνηση από τη βόρειο Αφρική».

Τονίζοντας τη σημασία των συμφωνιών για τις επιστροφές και hubs και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μαζί με την εργασία που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και των εγκληματικών οργανώσεων.

«Στο πλαίσιο αυτό Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα έχουν συμφωνήσει ένα κοινό σχέδιο μετανάστευσης, αυξημένη συνεργασία για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης» υπογράμμισε η ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου.