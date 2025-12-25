«Μπριγκάντα»: Αν θες να φας σπιτικό φαγητό στην Πεύκη

Έτσι σε υποδέχεται η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη, ένα μέρος που εδώ και οκτώ χρόνια έχει καταφέρει να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα εστιατόριο: ένας χώρος γεμάτος γεύσεις, αγάπη και φιλοξενία.

«Μπριγκάντα» σημαίνει ταξιαρχία και στη γαστρονομία είναι η ομάδα του σεφ που δουλεύει συντονισμένα

«Στην “Μπριγκάντα” δίνουμε μια τίμια πρόταση», λέει η Αναστασία Ζαγκοπούλου.

«Θέλουμε κάθε επισκέπτης να νιώθει πως απολαμβάνει φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, όπως θα το έτρωγε στο σπίτι του, αλλά με τη φροντίδα και τη δεξιοτεχνία της ομάδας μας».

Κι ίσως εδώ να βρίσκεται το μυστικό. Γιατί το όνομα «Μπριγκάντα» σημαίνει ταξιαρχία και στη γαστρονομία είναι η ομάδα του σεφ που δουλεύει συντονισμένα, με πειθαρχία και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα.

«Αυτό είναι και το πνεύμα του μαγαζιού μας… μια ομάδα που λειτουργεί σαν ταξιαρχία, με κοινό στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη», συμπληρώνει η ίδια.

Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις

Η Αναστασία Ζαγκοπούλου μαγειρεύει όπως θα μαγείρευε για τους δικούς της ανθρώπους.

Με φροντίδα, φαντασία και την απλότητα που κάνει κάθε πιάτο να θυμίζει παιδική ανάμνηση. «Όποιος επισκέπτεται την “Μπριγκάντα” θα φάει σπιτικό φαγητό. Θέλουμε οι γεύσεις μας να ξυπνούν αναμνήσεις και να προσφέρουν μια αληθινή εμπειρία απόλαυσης», λέει με ένα χαμόγελο που φανερώνει την αγάπη για τη δουλειά της.

Οι γευστικές επιλογές

Στο τραπέζι έρχονται τα κολοκυθάκια sticks με τη σπιτική σκορδομαγιονέζα, τραγανά και ανάλαφρα. Δίπλα, η σαλάτα που φέρει το όνομα του μαγαζιού, η «Μπριγκάντα»: iceberg, baby ρόκα, βαλεριάνα, σπανάκι, μανούρι, καρύδι, αποξηραμένο σύκο και βινεγκρέτ μελιού, όλα σε τέλεια ισορροπία.

Οι λουκουμάδες φέτας τηγανισμένοι σε κουρκούτι, με βινεγκρέτ ροδιού και φιστίκι Αιγίνης, είναι το τραγανό μυστικό της κουζίνας, ενώ το καραμελωμένο κότσι που σιγοψήνεται για τέσσερις ώρες και το ψαρονέφρι με σος σόγιας και μανιτάρια, σερβιρισμένο με σπιτικό πουρέ πατάτας, αποδεικνύουν πως η υπομονή είναι το πιο νόστιμο συστατικό.

Κι αν αγαπάτε τα κρέατα, οι επιλογές σε Rib eye, πικάνια, Tomahawk, μοσχαρίσιες και χοιρινές μπριζόλες θα σας πείσουν πως εδώ το ψήσιμο είναι τέχνη. Όλα μαριναρισμένα με ξεχωριστό τρόπο, όλα σερβιρισμένα με φρεσκοκομμένες πατάτες, όπως στο σπίτι.

Κι όταν έρθει η ώρα του γλυκού, η κουζίνα σε προσκαλεί να αφεθείς

Το Τσοκ γκιουζέλ με βάση κανταΐφι και βελούδινη κρέμα είναι μια μικρή αμαρτία που συγχωρείται εύκολα, ενώ το σουφλέ σοκολάτας –αυτό το μικρό «λάβα κέικ» που λιώνει στο στόμα– κλείνει το γεύμα με τη γλύκα που αξίζει σε κάθε όμορφη στιγμή.

Η «Μπριγκάντα» είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια για να ξεχωρίσουν.

Το καταλαβαίνεις από την ευγένεια του προσωπικού, από τη ζεστασιά του χώρου, από το πώς όλα μοιάζουν φτιαγμένα με έναν και μόνο σκοπό: να περάσεις όμορφα.

Γιατί, όπως λένε και οι άνθρωποί της, «η απόλαυση κρύβεται στις μικρές, αληθινές στιγμές».