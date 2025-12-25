Προσοχή στις αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό – Πώς λειτουργεί η μέθοδος Wangiri

Μήπως σαν κάνουν αναπάντητες κλήσεις από το Ηνωμένο βασίλειο, τη Πολώνια και άλλες χώρες; Σε κάθε περίπτωση μην καλέσετε εσείς.

Πρόκειται για κακόβουλες κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς, οι οποίοι εμφανίζονται να προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το Ηνωμένο Βασίλειο (+44), την Τυνησία (+216), τη Σερβία (+381), την Πολωνία (+48) και άλλες χώρες.

Ωστόσο, ακόμη και όταν μια κλήση φαίνεται να προέρχεται από συγκεκριμένη χώρα, ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Τα οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα, τα οποία πραγματοποιούν μαζικές κλήσεις σε χιλιάδες πολίτες καθημερινά.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση ενοχλητικών τηλεφωνικών κλήσεων που προέρχονται από το εξωτερικό, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και κάθε φορά από διαφορετικούς αριθμούς.

Η μέθοδος Wangiri

Ιδιαίτερα ύποπτες θεωρούνται οι κλήσεις που διαρκούν ελάχιστα δευτερόλεπτα και τερματίζονται άμεσα. Πρόκειται για τη γνωστή τηλεφωνική απάτη «one-ring» ή Wangiri, που στα ιαπωνικά σημαίνει «ένα κουδούνισμα και κλείσιμο».

Οι επιτήδειοι αφήνουν το τηλέφωνο να χτυπήσει μία φορά και στη συνέχεια κλείνουν, ποντάροντας στην περιέργεια του παραλήπτη ώστε να καλέσει πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, η κλήση συνδέεται με αριθμό υψηλής χρέωσης, με αυξημένο κόστος ανά λεπτό, από το οποίο οι απατεώνες αποκομίζουν οικονομικό όφελος. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της κλήσης, τόσο αυξάνεται και η χρέωση.

Τηλεμάρκετινγκ και αυτοματοποιημένες κλήσεις

Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς για να παρακάμπτουν κανονισμούς και να επικοινωνούν με καταναλωτές. Η απάντηση σε τέτοιες κλήσεις μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενόχληση, καθώς ο αριθμός σας ενδέχεται να διαμοιραστεί ή να πωληθεί σε λίστες τηλεμάρκετινγκ.

Κακόβουλο λογισμικό

Πιο εξελιγμένες μορφές τηλεφωνικής απάτης μπορεί να οδηγήσουν στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή σας, εφόσον ακολουθήσετε οδηγίες ή πατήσετε ύποπτους συνδέσμους, θέτοντας σε κίνδυνο τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διαρροή προσωπικών δεδομένων

Ο αριθμός σας μπορεί να έχει διαρρεύσει μετά από παραβίαση βάσεων δεδομένων ιστοσελίδων ή λιστών αλληλογραφίας που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Πώς να προστατευτείτε

-Μην απαντάτε και μην καλείτε πίσω άγνωστους διεθνείς αριθμούς. Αν πρόκειται για νόμιμη κλήση, ο καλών θα αφήσει μήνυμα.

-Μπλοκάρετε ύποπτους αριθμούς μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου ή με εφαρμογές αποκλεισμού κλήσεων.

-Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς που να προειδοποιεί για απάτες τύπου phishing.

-Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας, καθώς υπάρχει η δυνατότητα φραγής διεθνών κλήσεων.

-Αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.