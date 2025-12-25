science
Προσοχή στις αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό – Πώς λειτουργεί η μέθοδος Wangiri
Τεχνολογία 25 Δεκεμβρίου 2025 | 12:39

Ιδιαίτερα ύποπτες θεωρούνται οι κλήσεις που διαρκούν ελάχιστα δευτερόλεπτα και τερματίζονται άμεσα

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Μήπως σαν κάνουν αναπάντητες κλήσεις από το Ηνωμένο βασίλειο, τη Πολώνια και άλλες χώρες; Σε κάθε περίπτωση μην καλέσετε εσείς.

Πρόκειται για κακόβουλες κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς, οι οποίοι εμφανίζονται να προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το Ηνωμένο Βασίλειο (+44), την Τυνησία (+216), τη Σερβία (+381), την Πολωνία (+48) και άλλες χώρες.

Ωστόσο, ακόμη και όταν μια κλήση φαίνεται να προέρχεται από συγκεκριμένη χώρα, ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Τα οργανωμένα κυκλώματα χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα, τα οποία πραγματοποιούν μαζικές κλήσεις σε χιλιάδες πολίτες καθημερινά.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση ενοχλητικών τηλεφωνικών κλήσεων που προέρχονται από το εξωτερικό, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και κάθε φορά από διαφορετικούς αριθμούς.

Η μέθοδος Wangiri

Ιδιαίτερα ύποπτες θεωρούνται οι κλήσεις που διαρκούν ελάχιστα δευτερόλεπτα και τερματίζονται άμεσα. Πρόκειται για τη γνωστή τηλεφωνική απάτη «one-ring» ή Wangiri, που στα ιαπωνικά σημαίνει «ένα κουδούνισμα και κλείσιμο».

Οι επιτήδειοι αφήνουν το τηλέφωνο να χτυπήσει μία φορά και στη συνέχεια κλείνουν, ποντάροντας στην περιέργεια του παραλήπτη ώστε να καλέσει πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, η κλήση συνδέεται με αριθμό υψηλής χρέωσης, με αυξημένο κόστος ανά λεπτό, από το οποίο οι απατεώνες αποκομίζουν οικονομικό όφελος. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της κλήσης, τόσο αυξάνεται και η χρέωση.

Τηλεμάρκετινγκ και αυτοματοποιημένες κλήσεις

Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς για να παρακάμπτουν κανονισμούς και να επικοινωνούν με καταναλωτές. Η απάντηση σε τέτοιες κλήσεις μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ενόχληση, καθώς ο αριθμός σας ενδέχεται να διαμοιραστεί ή να πωληθεί σε λίστες τηλεμάρκετινγκ.

Κακόβουλο λογισμικό

Πιο εξελιγμένες μορφές τηλεφωνικής απάτης μπορεί να οδηγήσουν στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή σας, εφόσον ακολουθήσετε οδηγίες ή πατήσετε ύποπτους συνδέσμους, θέτοντας σε κίνδυνο τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διαρροή προσωπικών δεδομένων

Ο αριθμός σας μπορεί να έχει διαρρεύσει μετά από παραβίαση βάσεων δεδομένων ιστοσελίδων ή λιστών αλληλογραφίας που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Πώς να προστατευτείτε

-Μην απαντάτε και μην καλείτε πίσω άγνωστους διεθνείς αριθμούς. Αν πρόκειται για νόμιμη κλήση, ο καλών θα αφήσει μήνυμα.

-Μπλοκάρετε ύποπτους αριθμούς μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου ή με εφαρμογές αποκλεισμού κλήσεων.

-Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς που να προειδοποιεί για απάτες τύπου phishing.

-Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας, καθώς υπάρχει η δυνατότητα φραγής διεθνών κλήσεων.

-Αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

World
Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη
Κόσμος 25.12.25

Γιατί οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται στα drones και την τεχνητή νοημοσύνη;

Οι φάρμες χριστουγεννιάτικων δέντρων στρέφονται όλο και περισσότερο σε drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες και σάρωση με λέιζερ, για να διαχειρίζονται τα χωράφια τους πιο αποτελεσματικά

Σύνταξη
Σε κλίμα Χριστουγέννων ο πλανήτης: Εορτασμοί και ευχές από τη Βηθλεέμ μέχρι την Αυστραλία
Κόσμος 25.12.25

Σε κλίμα Χριστουγέννων ο πλανήτης: Εορτασμοί και ευχές από τη Βηθλεέμ μέχρι την Αυστραλία

Τα Χριστούγεννα ανά τον κόσμο - Στη Βηθλεέμ, οι δρόμοι και η πλατεία της Φάτνης γεμίζουν ξανά με φως, μετά από δύο χρόνια πολέμου και υπό την σκιά μίας εύθραυστης εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καζακστάν: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία – Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη
Στο Καζακστάν 25.12.25

«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία - Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη

Ο χρόνος στο Ακτάου του Καζακστάν μοιάζει να έχει παγώσει – Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας με τους 38 νεκρούς συνεχίζουν να περιμένουν δικαιοσύνη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
Ποιοι είναι οι «άτακτοι»; 25.12.25

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έφτασε την εορταστική του καμπάνια για μαζικές απελάσεις σε νέο επίπεδο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και μετατρέπει τον Άγιο Βασίλη σε πράκτορα της ICE

Σύνταξη
Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
Βατικανό 25.12.25

Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

