newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
Ελλάδα 25 Δεκεμβρίου 2025 | 13:07

Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»

«Ο θόρυβος από τα πυροτεχνήματα μπορεί να προκαλέσει φόβο, κρίσεις, αποπροσανατολισμό και έντονη συναισθηματική δυσφορία», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

«Τα πυροτεχνήματα δεν είναι διασκεδαστικά για όλους», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, σε μήνυμά της προς όσους χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα σε γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.

«Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει φόβο, κρίσεις, αποπροσανατολισμό και έντονη συναισθηματική δυσφορία σε πολλούς ανθρώπους αλλά κυρίως σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα», αναφέρει συνοδεύοντας τη σχετική ανάρτηση με ένα σκίτσο, που δείχνει ένα σκυλί και ένα παιδί να κοιτούν από το παράθυρο τα πυροτεχνήματα, χωρίς όμως να θαυμάζουν το θέαμα. Το παιδί ρωτάει «σταμάτησε;» και το σκυλί φαίνεται να συμπληρώνει «η καρδιά μου;».

«Προστατέψτε τα άτομα που το έχουν ανάγκη, κρατώντας τα σε ένα ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον» αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, και θυμίζει ότι «τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια. Προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση από ενήλικες και πάντα μετά από άδεια της αρμόδιας Αρχής».

ΕΛ.ΑΣ: Συμβουλές για αποφυγή χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι:

Τα πυροτεχνήματα, περιλαμβανομένων των σωστικών μέσων (φωτοβολίδες καπνογόνα), είναι πολύ επικίνδυνα είδη, διότι περιέχουν εκρηκτική ύλη και δεν είναι παιχνίδια.

Προορίζονται:

  • συγκεκριμένα είδη για ψυχαγωγία (π.χ. βεγγαλικά) και
  • αλλά μόνο για ειδικούς σκοπούς όπως είναι τα σωστικά μέσα (φωτοβολίδες, καπνογόνα), τα όποια επιτρέπεται να καούν ΜΟΝΟ εφόσον κάποιος θέλει να δώσει σήμα κινδύνου εντός της θάλασσας ή στο δάσος – βουνό.

Ποιος επιτρέπεται  να τα κατέχει και με ποιες προϋποθέσεις:

  • όλα τα πυροτεχνήματα περιλαμβανομένων των φωτοβολίδων και παρόμοιων σωστικών, κατέχονται από ενήλικες και ΜΟΝΟ με Άδεια Αγοράς της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,
  • οι έμποροι υποχρεούνται να τα διαθέτουν στον κοινό ΜΟΝΟ εφόσον τους προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο αντίγραφο της Άδειας Αγοράς της Αστυνομικής Αρχής,
  • απαγορεύονται ρητά οι κροτίδες

Η παράνομη χρήση τους, που έχει παρατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών, εγκαυμάτων, ακρωτηριασμών, αλλά και φθοράς-καταστροφής περιουσιών.

Οι ποινές για τους παραβάτες είναι πολύ αυστηρές.

Από την Ελληνική Αστυνομία καθημερινά πραγματοποιούνται έλεγχοι με στόχο την πρόληψη αλλά και την καταστολή του αδικήματος αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, κάθε είδους πυροτεχνίας καθώς και φωτοβολίδων κ.λπ. παρόμοιων ειδών άνευ άδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται.
  • Η καύση πυροτεχνημάτων ψυχαγωγίας (όπως τα βεγγαλικά) απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.
  • Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν διαρκώς τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού και ακρωτηριασμού τόσο των ίδιων όσο και άλλων ατόμων που είναι κοντά τους, από τη χρήση αυτών, αλλά και για τις σοβαρές ποινικές συνέπειες των ενηλίκων για τις πράξεις τους.
  • Ακόμα και αν χρησιμοποιούνται-καίγονται με άδεια πυροτεχνήματα ψυχαγωγίας, δεν πρέπει να προσεγγίζει κανένας τον ειδικό καύσης αυτών, αλλά και ο ειδικός πρέπει να απαγορεύει να τον προσεγγίζουν.
  • Όσοι διαθέτουν άδεια εκτέλεσης πλόων, υποχρεούνται τις φωτοβολίδες και τα καπνογόνα έχουν στο σκάφος τους να τα έχουν προμηθευτεί με Άδεια Αγοράς από αρμόδια Αστυνομική Αρχή
  • Οι έμποροι πυροτεχνημάτων-φωτοβολίδων-καπνογόνων υποχρεούνται να τα πωλούν ΜΟΝΟ σε ενήλικες που διαθέτουν Άδεια Αγοράς και να τηρούν αντίγραφο αυτής στο αρχείο τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

World
Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του
Ελλάδα 25.12.25

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκης: «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης
Θεσσαλονίκη 24.12.25

«Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης

Στο Mega μίλησε η μητέρα ενός εκ των αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κακοποίησης της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη, αρνούμενη τα όσα αποδίδονται στον γιο της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καζακστάν: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία – Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη
Στο Καζακστάν 25.12.25

«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία - Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες ζητούν δικαιοσύνη

Ο χρόνος στο Ακτάου του Καζακστάν μοιάζει να έχει παγώσει – Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της αεροπορικής τραγωδίας με τους 38 νεκρούς συνεχίζουν να περιμένουν δικαιοσύνη

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
Euroleague 25.12.25

Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει τα θέματα του με τον Μασιούλις όπως φάνηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό και σε συνάρτηση με τους όρους του συμβολαίου του αναμένεται να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague.

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
Ποιοι είναι οι «άτακτοι»; 25.12.25

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έφτασε την εορταστική του καμπάνια για μαζικές απελάσεις σε νέο επίπεδο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και μετατρέπει τον Άγιο Βασίλη σε πράκτορα της ICE

Σύνταξη
Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
Βατικανό 25.12.25

Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του
Ελλάδα 25.12.25

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο