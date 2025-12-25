Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Eternity C, στην Ερυθρά Θάλασσα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη θέληση και τη δύναμη της ψυχής που τον κράτησαν όρθιο κατά τη διάρκεια αυτής της δραματικής εμπειρίας, μια εμπειρία που εύχεται να μην χρειαστεί να βιώσει κανείς άλλος. Στην ανάρτησή του ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του, όσους προσευχήθηκαν γι’ αυτόν και όσους αγωνιούσαν μαζί με την οικογένειά του εκείνες τις δύσκολες ώρες.

Επίσης, περιέγραψε την περιπέτειά του ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, τονίζοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Η ανάρτησή του

Καλημέρα και χρόνια πολλά!!!

Θέλω μέσα από την ψυχή μου, να ευχαριστώ όλον τον κόσμο για την συμπαράσταση και τις προσευχές σας στην περιπέτεια που πέρασα το καλοκαίρι..

Εσάς, που δείξατε αγάπη και συμπαράσταση στους δικούς μου, και ξέρω ότι όλοι αγωνιούσατε μαζί τους!

Μόνο δύναμη μου στέλνατε να ξεπεράσω όλον αυτόν τον άθλο!

Ας γίνει παράδειγμα σε όλους και στα παιδιά μας, πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την δύναμη της ψυχής και της θέλησης!

Μακάρι να είμαι ο τελευταίος που ήταν να περάσει κάτι τέτοιο!

Καλές και ασφαλείς θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας!

Αυτές τις μέρες κατέβασα πάλι το Facebook και με συγκίνησε η αγάπη και το ενδιαφέρον όλων σας.

Σας ευχαριστώ όλους!!!

Θέλω να ευχηθώ υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Η επίθεση στο Eternity C

Το φορτηγό πλοίο Eternity C, υπό σημαία Λιβερίας και με ελληνική διαχείριση, βυθίστηκε στα ανοικτά της Υεμένης έπειτα από επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Βαγγέλης Σταρίδας πέρασε 48 ώρες στη θάλασσα, μαζί με μέλη του πληρώματος, αντιμετωπίζοντας την εξάντληση, τα κύματα και τον φόβο σε μια αγωνιώδη μάχη επιβίωσης, χωρίς καμία βεβαιότητα για το πότε και αν θα φτάσει βοήθεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια, πάλευε να παραμείνει ζωντανός, διατηρώντας την ψυχραιμία και την ελπίδα ότι η διάσωση θα ερχόταν εγκαίρως. Όταν τελικά έφτασε, σηματοδότησε το τέλος ενός εφιάλτη και την αρχή μιας μακράς και δύσκολης πορείας αποκατάστασης.

Οι Χούθι υποστήριξαν πως η επίθεση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και πως το πλοίο κατευθυνόταν στο ισραηλινό λιμάνι Εϊλάτ.

Στο βίντεο, που οι αντάρτες έδωσαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η εκτόξευση αντιπλοϊκών πυραύλων από την Υεμένη και η στιγμή που αυτοί πλήττουν το πλοίο. Ακολουθούν πλάνα με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη από την επίθεση, καθώς και η πλήρης βύθισή του.

Ο επικεφαλής των Χούθι δημοσίευσε το βίντεο στο X με την εξής λεζάντα: «Σκηνές στόχευσης και βύθισης του πλοίου (ETERNITY C) με αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, ενώ αυτό παραβίαζε την απόφαση απαγόρευσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Ουμ αρ-Ρασάς στην κατεχόμενη Παλαιστίνη».

Η επίθεση των Χούθι στο Eternity C