Σώος είναι ο Έλληνας ένοπλος φρουρός του πλοίου «Eternity C» που είχε δεχθεί επίθεση από τους Χούθι και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Από ό,τι φαίνεται ο άνδρας βρισκόταν για περίπου 48 ώρες στη θάλασσα, μέχρι να τον περισυνελλέξουν οι διασώστες των εταιρειών Διάπλους και Ambrey, οι οποίοι «χτένιζαν» την περιοχή από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν υποψίες ότι ο ένοπλος φρουρός είχε απαχθεί από τους αντάρτες της Υεμένης. Μαζί του διασώθηκε και Ινδός ένοπλος φρουρός.

Όπως αναφέρει το Reuters, έξι μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί.

Rescuers pulled six crew members alive from the Red Sea after Houthi militants attacked and sank a second ship this week https://t.co/zBw48QCBwk pic.twitter.com/XleZrLea9u

Δείτε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Διάπλους την Τετάρτη:

WATCH: Maritime security firm Diaplous released a video showing seven crew members of MV Eternity C being pulled alive from the Red Sea on Wednesday, July 9. The survivors said they were in the water for 24 hours following the ship’s attack and sinking.

Στο πλοίο επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν από τις Φιλιππίνες και τρεις ένοπλοι φρουροί, δύο Ινδοί και ο Έλληνας επικεφαλής τους, ο άνδρας δηλαδή που εντοπίστηκε σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερα από τα μέλη του πληρώματος θεωρείται ότι σκοτώθηκαν την ώρα της επίθεσης. Τρεις άτυχοι άνδρες βρίσκονταν στο μηχανοστάσιο όπου εγκλωβίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε.

Επίσης, ένας από τους ναυτικούς με καταγωγή από τη Ρωσία ακρωτηριάστηκε και έμεινε στο πλοίο μέχρι την ώρα που βυθίστηκε, καθώς δεν μπορούσε να κολυμπήσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Βίντεο από την επίθεση στο «Eternity C»:

The Yemeni Armed Forces have released footage showing their attack on a second Israeli-linked ship in the Red Sea, the ‘ETERNITY C’, resulting in its sinking pic.twitter.com/UX19CkZZxG

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη καταδίκασε το πρωί της Πέμπτης την απαγωγή επιζώντων μελών του πληρώματος του «Eternity C» από τους Χούθι μετά τη βύθιση του σκάφους.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

READ: The US Embassy in Yemen on Thursday morning (July 10, 2025) condemns the Houthi rebels’ kidnapping of surviving crew members of the MV Eternity C after sinking the boat.

US Embassy in Yemen: After killing their shipmates, sinking their ship, and hampering rescue efforts,… pic.twitter.com/OkAXk4R0EQ

— Philippine News Agency (@pnagovph) July 10, 2025