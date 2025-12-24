Τap2ride: Η συνήθεια που έχει «λύσει» τα χέρια στη μετακίνηση της πρωτεύουσας

Οι δρόμοι της πόλης έχουν ήδη μπλοκάρει από την κίνηση, λόγω των εορταστικών ημερών. Όλοι είναι έξω, είτε για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια, είτε για να πάρουν το αεροπλάνο ή κάποιο λεωφορείο ή καράβι για να ζήσουν τις γιορτές εκτός. Υπάρχουμε και όλοι εμείς βέβαια που δεν σκοπεύουμε να μείνουμε μέσα αυτές τις ημέρες που η Αθήνα έχει βάλει τα καλά της.

Και το ερώτημα είναι: παίρνεις αυτοκίνητο; Φυσικά όχι. Πολλή η κίνηση και δύσκολο το πάρκινγκ.

Η λύση είναι τα ΜΜΜ που οι Συγκοινωνίες Αθηνών, εδώ και ένα χρόνο, έχουν φροντίζει ώστε να μην ξανα-ασχοληθούμε με το κομμάτι εισιτήρια, που για πολλούς ήταν ανέκαθεν ένας μικρός πονοκέφαλος.

Η υπηρεσία tap2ride, με την υποστήριξη της Visa, η ανέπαφη πληρωμή εισιτηρίου με την τραπεζική μας κάρτα έχει πλέον καθιερωθεί ως μια γρήγορη και σύγχρονη λύση. Είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ που σημαίνει Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία και Τρόλεϊ, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε παντού χωρίς δεύτερη σκέψη.

Άνεση & Ευελιξία

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τέρμα οι ουρές στα εκδοτήρια και το ψάξιμο για ψιλά. Το tap2ride μετατρέπει την τραπεζική μας κάρτα ή το ψηφιακό μας πορτοφόλι (digital wallet) στο πιο εύχρηστο εισιτήριο.

Οπότε, είτε:

Πάμε για τα δώρα των Χριστουγέννων ή για μία γιορτινή βόλτα, μπορούμε να βγάλουμε τη Visa κάρτα από το πορτοφόλι (ή οποιαδήποτε άλλη τραπεζική κάρτα) να την ακουμπήσουμε στον επικυρωτή και στο δευτερόλεπτο να συνεχίσουμε τη μέρα χωρίς καθυστερήσεις.

Βγαίνουμε το βράδυ και θέλουμε να γυρίσουμε με ασφάλεια σπίτι μας με ΜΜΕ, κάνουμε tap την κάρτα στο ψηφιακό μας πορτοφόλι και τελειώσαμε.

Φεύγουμε για μία ταξιδιωτική απόδραση, με το tap2ride στα express λεωφορεία και το Μετρό προς το αεροδρόμιο, η αγωνία της τελευταίας στιγμής για την έκδοση εισιτηρίου ανήκει στο παρελθόν. Βαλίτσα στο ένα χέρι, τραπεζική κάρτα στο άλλο και άμεση επιβίβαση.

Tap2ride… και έφυγες!

Οπότε με την υπηρεσία tap2ride του ΟΑΣΑ, με την υποστήριξη της Visa, που δέχεται οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα (είτε σε φυσική μορφή είτε μέσω mobile/smartwatch wallet), μπορούμε να ζήσουμε μια ενιαία, γρήγορη και απόλυτα ασφαλή εμπειρία.

Πώς λειτουργεί στην πράξη (σε μόλις… 10 δευτερόλεπτα)

Ετοιμαστείτε: Βγάζετε την κάρτα ή ανοίγετε το digital wallet σε κινητό/smartwatch. Αγγίξτε: Την ακουμπάτε στον επικυρωτή. Επιβεβαιώστε: Η πράσινη ένδειξη επιβεβαιώνει την επιτυχή επικύρωση. Συνεχίστε: Η χρέωση γίνεται αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην είσοδο και στην έξοδο πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια κάρτα (ή συσκευή), ώστε να αποφύγετε τυχόν λάθος χρεώσεις.

Η χρήση του tap2ride δεν είναι μόνο ευκολία, αλλά συνολική αναβάθμιση! Εξασφαλίζει ασφαλείς συναλλαγές και διαφάνεια (μείωση μετρητών), ενώ παράλληλα μειώνει τα λειτουργικά κόστη του οργανισμού (τέλος στα χάρτινα εισιτήρια). Για την πόλη, σημαίνει καλύτερη ροή επιβατών, ενισχύει την τουριστική εικόνα και μειώνει ασφαλώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με ένα απλό Tap δηλαδή, κερδίζουμε όλοι.