Κρήτη: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ανήλικος από 15χρονους
Ελλάδα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 11:07

Κρήτη: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ανήλικος από 15χρονους

Tέσσερις έφηβοι, ηλικίας περίπου 15 ετών, επιτέθηκαν στον συνομήλικό τους και άρχισαν να τον χτυπούν

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος σε πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, με δράστες άλλους ανήλικους.

Σύμφωνα με το patris.gr, η φασαρία που οδήγησε στον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου σημειώθηκε σε πάρκο στον Άγιο Νικόλαο, όπου συγκεντρώνονται νεαροί και κάνουν σκέιτ μπορντ.

Άγνωστο γιατί, τέσσερις έφηβοι, ηλικίας περίπου 15 ετών, επιτέθηκαν στον συνομήλικό τους και άρχισαν να τον χτυπούν με πρωτοφανή βιαιότητα. Το ανήλικο θύμα, αν και χτυπημένο, δεν πήγε στο νοσοκομείο.

Μαζί με τους γονείς του υπέβαλαν μήνυση στην αστυνομία του Αγίου Νικολάου, άνδρες της οποίας συνέλαβαν έναν εκ των ανήλικων δραστών (αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εισαγγελική εντολή) και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι άλλοι ανήλικοι που κατηγορούνται ταυτοποιήθηκαν, αλλά δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα
«Το 'χουν!» 24.12.25

Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα

Εμφανίστηκαν σε γήπεδα και χαλιά, σκηνές και περιθώρια, μικρές και μεγάλες οθόνες. Και όλοι τους διαμόρφωσαν τις έννοιες του στυλ και της αυτοέκφρασης – οι πιο στιλάτοι, τελικά, είναι αυτοί που κάνουν του κεφαλιού τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος; - Τι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα έκθεση του think tank Resolution Foundation αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους υπόλοιπους εντείνεται, με τις αποταμιεύσεις να αδυνατούν να το καλύψουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συντριβή αεροσκάφος στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό
Κόσμος 24.12.25

Συντριβή αεροσκάφος στην Τουρκία: Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου – Ανάμεσα στα ονόματα και ένα ελληνικό

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Ανάμεσα στα οκτώ θύματα της αεροπορικής τραγωδίας είναι και ένα ελληνικό όνομα

Σύνταξη
«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες
Ποδόσφαιρο 24.12.25

«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε ξανά στην Ισπανία τόσο σαν χαρακτήρας, όσο και σαν προπονητής – Οι τρομερές ιστορίες με τις… τούμπες!

Σύνταξη
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24.12.25

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»
Γέλιο & συγκίνηση 24.12.25

Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»

Μετά από 20 χρόνια, το reunion της σειράς Στο Παρά Πέντε έγινε πραγματικότητα, με τους πρωταγωνιστές να το παρακολουθούν παρέα - ακόμα και ο Γιώργος Καπουτζίδης που βρισκόταν στις Σέρρες.

Σύνταξη
Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί
Οικονομία 24.12.25

Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί

Σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες δεξιότητες που φαίνεται ότι θα παραμείνουν πολύτιμες, παρά την εκρηκτική άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αυτές είναι η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία

Σύνταξη
Τα εδέσματα των Χριστουγέννων βλάπτουν την υγεία του σκύλου σας
Του κάνουν κακό 24.12.25

Τα λαχταριστά φαγητά των Χριστουγέννων δεν είναι για το στομάχι του σκύλου σας – Τι μπορεί να πάθει

Οι έντονες μυρωδιές διεγείρουν τη μύτη του σκύλου. Και θα κάνει τα πάντα για να τον κεράσετε κάτι από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μην υποκύψετε!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»
Αγορά εργασίας 24.12.25

Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»

Στη Γερμανία, ο 1 στους 2 νέους προτιμά να γίνει τεχνίτης αντί υπάλληλος. Στις ΗΠΑ οι 6 στους 10 θα άφηναν το γραφείο για blue collar jobs, χειρωνακτικά-πρακτικά επαγγέλματα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

