Κρήτη: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ανήλικος από 15χρονους

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος σε πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, με δράστες άλλους ανήλικους.

Σύμφωνα με το patris.gr, η φασαρία που οδήγησε στον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου σημειώθηκε σε πάρκο στον Άγιο Νικόλαο, όπου συγκεντρώνονται νεαροί και κάνουν σκέιτ μπορντ.

Άγνωστο γιατί, τέσσερις έφηβοι, ηλικίας περίπου 15 ετών, επιτέθηκαν στον συνομήλικό τους και άρχισαν να τον χτυπούν με πρωτοφανή βιαιότητα. Το ανήλικο θύμα, αν και χτυπημένο, δεν πήγε στο νοσοκομείο.

Μαζί με τους γονείς του υπέβαλαν μήνυση στην αστυνομία του Αγίου Νικολάου, άνδρες της οποίας συνέλαβαν έναν εκ των ανήλικων δραστών (αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εισαγγελική εντολή) και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι άλλοι ανήλικοι που κατηγορούνται ταυτοποιήθηκαν, αλλά δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.