Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»

Ήταν το 2005 όταν μια τρελή παρέα έκανε την εμφάνισή της στις τηλεοπτικές οθόνες από τη συχνότητα του MEGA και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε χιλιάδες θαυμαστές σε όλη την Ελλάδα. Δύο δεκαετίες μετά, οι πρωταγωνιστές της σειράς Στο Παρά Πέντε ένωσαν και πάλι τις δυνάμεις τους σε ένα όμορφο reunion.

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης) πήταν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και μας χάρισαν σκηνές γέλιου, αποκαλύπτοντάς μας νέες περιπέτειες αλλά και πως η παρέα αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Την ίδια ώρα οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, μας ξενάγησαν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Εννοείται ότι κατά την προβολή του reunion από το MEGA, οι ήρωες του Παρά Πέντε δεν θα μπορούσαν να μην είναι μαζί. Η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Ζέτα Μακρυπούλια μαζεύτηκαν σε ένα σπίτι, βλέποντας την επετειακή εκπομπή. Και μπορεί ο Γιώργος Καπουτζίδης να βρισκόταν στις Σέρρες, ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να ενωθεί με την υπόλοιπη παρέα μέσω βιντεοκλήσης.

«Συντονισμένοι στο MEGA κάποιοι από την Αθήνα και κάποιοι από τις Σέρρες», έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκαν όλοι οι πρωταγωνιστές.

«Έχω χάσει τη Σόφη»

Ωστόσο, η βραδιά του reunion, εκτός από στιγμές γέλιου, είχε και αρκετή συγκίνηση. Η στιγμή που έκανε πολλά μάτια να βουρκώσουν ήταν όταν η «Θεοπούλα» του Παρά Πέντε μίλησε για την απώλεια της κολλητής της «Σόφης».

Η Έφη Παπαθεοδώρου έκανε την εμφάνισή της στο πλατό της εκπομπής και μίλησε για την «γιαγιά του Σπύρου» Ειρήνη Κουμαριανού, η οποία «έφυγε» από τη ζωή το 2012.

«Υπάρχει και μία θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει τη Σόφη, χάρη στη Σόφη, που δεν είναι μαζί μας, ήρθα στο Παρά Πέντε. Αλλά όπως μου λέει και η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται» είπε η αγαπημένη σε όλους μας «Θεοπούλα».