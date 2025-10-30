Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς ηθοποιούς και σεναριογράφους της Ελλάδας, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Πρωίαν σε Είδον και προχώρησε σε μία σπάνια, ειλικρινή αναδρομή στο παρελθόν.

Ενώ η νέα του σειρά, οι Σέρρες, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος παρουσιάζει ανοιχτά και με χιούμορ τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ο Γιώργος Καπουτζίδης, με αφορμή ερώτηση του Φώτη Σεργουλόπουλου, αναφέρθηκε σε έναν ακόμη εμβληματικό ήρωας μυθοπλασίας από το παρελθόν του.

Όταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος ρώτησε: «Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχεις γράψει αυτή την ιστορία, ο Σπύρος θα είχε σεξουαλικότητα; Ήταν γκέι ο Σπύρος ή όχι;» ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε:

«Ο Σπύρος είναι ακριβώς… επειδή εγώ δεν αισθανόμουν, ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε…»

Η παραδοχή αυτή θέτει το πλαίσιο της τηλεοπτικής παραγωγής των αρχών της δεκαετίας του 2000, όπου η ανοιχτή αναφορά στη σεξουαλικότητα ενός ήρωα φάνταζε ακόμα ως ταμπού, ακόμα και για έναν προοδευτικό δημιουργό.

Η διαφορά ανάμεσα στα χρόνια του Στο Παρά Πέντε με τα χρόνια που δημιουργεί τις Σέρρες, όπως σχολίασε ο ίδιος, είναι η ελευθερία που πλέον αισθάνεται ως αφηγητής.

«Αυτό που έχουν οι Σέρρες είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα», τόνισε, αναδεικνύοντας το προσωπικό του ταξίδι προς την πλήρη καλλιτεχνική και προσωπική του έκφραση.

Ο σεναριογράφος, αναφερόμενος σε όσους δεν αισθάνονται έτοιμοι να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους, εξέφρασε την πλήρη κατανόησή του: «Τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί έχουμε ανθρώπους που νοιαζόμαστε, σκεφτόμαστε “η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, είναι έτοιμοι να το ακούσουν;”»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους εκφράζουν μίσος και ομοφοβία, θέτοντας το ζήτημα σε επίπεδο προσωπικής ευθύνης και επιλογής.

«Η Ελλάδα δεν θα ετοιμαστεί ποτέ», παρατήρησε με μια δόση απογοήτευσης. «Ο άλλος έχει επιλέξει να μισεί. Είναι επιλογή το μίσος· στο μαθαίνουν, στο διδάσκουν και εσύ επιλέγεις να το πάρεις και να το έχεις μέσα στη μέρα σου ως οδηγό, αυτό είναι μια επιλογή», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε μάλιστα τη δική του στάση απέναντι στην κριτική: «Εγώ από όλους αυτούς που μπορεί να με καταριούνται αυτή τη στιγμή, κανέναν δεν μισώ. Αλλά έχω επιλέξει ότι δεν θα έχω καμία επαφή ποτέ στη ζωή μου».

Η επιστροφή του Στο Παρά Πέντε

Επιπλέον ο Γιώργος Καπουτζίδης επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα για τους φίλους της σειράς. «Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα», ανακοίνωσε.

Το επετειακό πρόγραμμα θα είναι ένα τρίωρο τηλεοπτικό σόου που θα περιλαμβάνει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις και τις σκέψεις του κοινού.

«Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές», εξήγησε, δημιουργώντας τεράστια προσδοκία για την τηλεοπτική επιστροφή του αγαπημένου σίριαλ στο MEGA.