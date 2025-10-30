magazin
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»
Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για το Παρά Πέντε, τις Σέρρες, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα ταμπού, το μίσος στη διαφορετικότητα και την επετειακή επιστροφή της σειράς στο MEGA

A
A
Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς ηθοποιούς και σεναριογράφους της Ελλάδας, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Πρωίαν σε Είδον και προχώρησε σε μία σπάνια, ειλικρινή αναδρομή στο παρελθόν.

Ενώ η νέα του σειρά, οι Σέρρες, έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος παρουσιάζει ανοιχτά και με χιούμορ τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ο Γιώργος Καπουτζίδης, με αφορμή ερώτηση του Φώτη Σεργουλόπουλου, αναφέρθηκε σε έναν ακόμη εμβληματικό ήρωας μυθοπλασίας από το παρελθόν του.

Όταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος ρώτησε: «Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχεις γράψει αυτή την ιστορία, ο Σπύρος θα είχε σεξουαλικότητα; Ήταν γκέι ο Σπύρος ή όχι;» ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε:

«Ο Σπύρος είναι ακριβώς… επειδή εγώ δεν αισθανόμουν, ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε…»

Η παραδοχή αυτή θέτει το πλαίσιο της τηλεοπτικής παραγωγής των αρχών της δεκαετίας του 2000, όπου η ανοιχτή αναφορά στη σεξουαλικότητα ενός ήρωα φάνταζε ακόμα ως ταμπού, ακόμα και για έναν προοδευτικό δημιουργό.

Η διαφορά ανάμεσα στα χρόνια του Στο Παρά Πέντε με τα χρόνια που δημιουργεί τις Σέρρες, όπως σχολίασε ο ίδιος, είναι η ελευθερία που πλέον αισθάνεται ως αφηγητής.

YouTube thumbnail

«Αυτό που έχουν οι Σέρρες είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα», τόνισε, αναδεικνύοντας το προσωπικό του ταξίδι προς την πλήρη καλλιτεχνική και προσωπική του έκφραση.

Ο σεναριογράφος, αναφερόμενος σε όσους δεν αισθάνονται έτοιμοι να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους, εξέφρασε την πλήρη κατανόησή του: «Τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί έχουμε ανθρώπους που νοιαζόμαστε, σκεφτόμαστε “η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, είναι έτοιμοι να το ακούσουν;”»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους εκφράζουν μίσος και ομοφοβία, θέτοντας το ζήτημα σε επίπεδο προσωπικής ευθύνης και επιλογής.

@ant1tv ΙΚΤΟΛΑ! 🏳️‍🌈 Καθιερώθηκε από τη θεία Σταματίνα! 👉 Οι #Serres έρχονται την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1. #ant1tv #StayTuned ♬ original sound – ANT1

«Η Ελλάδα δεν θα ετοιμαστεί ποτέ», παρατήρησε με μια δόση απογοήτευσης. «Ο άλλος έχει επιλέξει να μισεί. Είναι επιλογή το μίσος· στο μαθαίνουν, στο διδάσκουν και εσύ επιλέγεις να το πάρεις και να το έχεις μέσα στη μέρα σου ως οδηγό, αυτό είναι μια επιλογή», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε μάλιστα τη δική του στάση απέναντι στην κριτική: «Εγώ από όλους αυτούς που μπορεί να με καταριούνται αυτή τη στιγμή, κανέναν δεν μισώ. Αλλά έχω επιλέξει ότι δεν θα έχω καμία επαφή ποτέ στη ζωή μου».

Η επιστροφή του Στο Παρά Πέντε

Επιπλέον ο Γιώργος Καπουτζίδης επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα για τους φίλους της σειράς. «Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα», ανακοίνωσε.

Το επετειακό πρόγραμμα θα είναι ένα τρίωρο τηλεοπτικό σόου που θα περιλαμβάνει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις και τις σκέψεις του κοινού.

«Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές», εξήγησε, δημιουργώντας τεράστια προσδοκία για την τηλεοπτική επιστροφή του αγαπημένου σίριαλ στο MEGA.

«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»
Stranger Things 29.10.25

«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»

Μία ανάρτηση που έγινε viral στο X/Twitter πυροδότησε μια νέα φήμη, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν δώρισε ένα εκατομμύριο δολάριαστην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να «βρεθεί μια θεραπεία» και η επίθεση στη σταρ ξεκίνησε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»
Μπράβο! 17.10.25

Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλά, να εργαλειοποιεί την τηλεόραση για να διδάξει αξίες, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για μικρά και κυρίως μεγάλα (κάπως φοβικά;) παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
