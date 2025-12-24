DO’S: Βρες τρόπους τόσο για να προωθήσεις τα πλάνα σου, όσο και για να εφαρμόσεις έμπρακτα τις ιδέες σου. Επειδή έχεις και περίεργη διάθεση, σου προτείνω να εστιάσεις σε αυτό – αφού το θέλεις κιόλας – και να αποφύγεις να γίνεις απαισιόδοξος. Παράλληλα, απόφυγε και να ασχοληθείς με όλους αυτούς τους περίεργους που συναντάς γύρω σου.

DON’TS: Επειδή έχεις ένταση, μη δώσεις λογαριασμό για όσα έχεις κατά νου να κάνεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά μη διστάσεις να κινηθείς και πιο αυτόνομα. Μην εκφράσεις τα νεύρα σου, γιατί αυτό ποτέ δεν πάει καλά, σωστά; Μην απογοητευτείς από τις συζητήσεις που μπορεί να υπάρξουν σήμερα ή επειδή θα καταλάβεις ότι κάποιοι σε βλέπουν με αλλιώς.