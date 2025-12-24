Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 24.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Βρες τρόπους τόσο για να προωθήσεις τα πλάνα σου, όσο και για να εφαρμόσεις έμπρακτα τις ιδέες σου. Επειδή έχεις και περίεργη διάθεση, σου προτείνω να εστιάσεις σε αυτό – αφού το θέλεις κιόλας – και να αποφύγεις να γίνεις απαισιόδοξος. Παράλληλα, απόφυγε και να ασχοληθείς με όλους αυτούς τους περίεργους που συναντάς γύρω σου.
DON’TS: Επειδή έχεις ένταση, μη δώσεις λογαριασμό για όσα έχεις κατά νου να κάνεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά μη διστάσεις να κινηθείς και πιο αυτόνομα. Μην εκφράσεις τα νεύρα σου, γιατί αυτό ποτέ δεν πάει καλά, σωστά; Μην απογοητευτείς από τις συζητήσεις που μπορεί να υπάρξουν σήμερα ή επειδή θα καταλάβεις ότι κάποιοι σε βλέπουν με αλλιώς.
Ταύρος
DO’S: Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, γιατί φαίνεται να αντικατοπτρίζει τον εκνευρισμό και την ένταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα σήμερα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις προσεκτικές κινήσεις και να φροντίσεις να τις οργανώσεις σωστότερα. Προσπάθησε να βγάλεις άκρη, ακόμα και από τις ζόρικες καταστάσεις. Ειδικά από αυτές!
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα ξαφνικά και τα απρόοπτα της σημερινής ημέρας. Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός και εριστικός στον τρόπο σου. Μην αρχίσεις τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας λόγω των έντονων συναισθημάτων σου. Μην πεις μεγάλα λόγια και μη δώσεις κούφιες υποσχέσεις- ειδικά στις δουλειές που σου ανατίθενται, έτσι;
Δίδυμοι
DO’S: Εξέτασε τα πάντα γύρω σου σφαιρικά, ώστε να αποφύγεις να επηρεαστείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά και τα σενάρια που δημιουργεί το μυαλό σου. Δεν θέλουμε αυτό να επηρεάσει και την οπτική, αλλά και την κρίση σου, σωστά; Απόφυγε να μιλήσεις με βαριές κουβέντες, ακόμα κι αν φτάσεις στα όριά σου. Βάλε φρένο σε ορισμένους.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην μπαίνεις στην τσίτα, επειδή ακούς και παρατηρείς πολλά και διάφορα. Κυρίως ότι κάποιοι άλλα λένε και άλλα κάνουν τελικά. Μην επηρεαστείς ούτε από το ότι το κλίμα στην σχέση ή με κάποιους συναδέλφους παραμένει θολό. Μην απογοητεύεσαι που κανείς δε ρωτάει τη γνώμη σου ή δεν σου επιτρέπει καν να μιλήσεις.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε και ασχολήσου μόνο με οτιδήποτε θες εσύ. Ωστόσο απόφυγε να ξεχάσεις- δήθεν τυχαία- τις σημαντικές δουλειές που έχεις, γιατί αυτό θα σε πάει πίσω και το επόμενο διάστημα. Επικοινώνησε τις ιδέες και τα πλάνα σου στα άτομα που ξέρεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς και να βγάλεις κάποια άκρη. Δέξου, όμως, το feedback τους.
DON’TS: Μην αφήσεις τα έντονα συναισθήματά σου να δημιουργήσουν ένα βαρύ και περίεργο κλίμα γύρω σου. Μην αφήσεις την κυκλοθυμία σου να επιτρέψει στις σκέψεις σου να κάνουν πασαρέλα, γιατί το έχεις στο τσεπάκι σου το overthinking. Μην μπλεχτείς με οικονομικές υποθέσεις. Κοινώς μη δώσεις δανεικά, γιατί δεν ξέρω, αν θα τα πάρεις.
Λέων
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόσεξε τις εντάσεις που μπορεί να προκληθούν με ορισμένους συναδέλφους σου, επειδή μπορεί εσύ να περίμενες κάτι διαφορετικό. Πρόβλημά σου! Προσοχή απαιτούν τα έξοδα που κάνεις. Αξιοποίησε τη δημιουργική σου πτυχή, για να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου. Προσπάθησε να περιορίσεις λίγο το πείσμα σου.
DON’TS: Μη δίνεις απότομες απαντήσεις, επειδή έχεις νεύρα, γιατί αυτό μπορεί να παγώσει την ατμόσφαιρα μεταξύ εσού και ορισμένων ανθρώπων γύρω σου. Μην απογοητευτείς από την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί, στα ερωτικά. Μην επηρεάζεσαι από όσα βλέπεις. Αν δυσκολεύεσαι κάπου, τότε δεν είναι πρόβλημα της άλλης πλευράς.
Παρθένος
DO’S: Στα ερωτικά, πρόσεξε τις κινήσεις της απέναντι πλευράς, γιατί η ατμόσφαιρα είναι περίεργη. Μπορεί, ας πούμε, να μπερδέψεις κάποια πράγματα που βλέπεις και να φέρεις τη σύγχυση στη ζωή σου. Πάρε αποφάσεις μεν, απόφυγε τις ξαφνικές ανακοινώσεις δε. Λαμβάνεις κάποιες πληροφορίες. Αξιοποίησέ τες, λοιπόν, μένοντας μακριά από τα άκρα.
DON’TS: Επειδή το πρόγραμμα είναι άκρως φορτωμένο, τότε μην απογοητευτείς, αν κάτι βγει εκτός σχεδίου ή time frame. Βασικά αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι; Μην αφήσεις την πίεση να διογκώσει το άγχος που έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτό με τη σειρά του θα σε κάνει να μην μπορείς να δεις καθαρά όσα σου λένε οι άλλοι.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα ξυπνάς με κέφι! Ασχολήσου, λοιπόν, με όσα σε βοηθούν να κρατήσεις αυτό το μουντ. Πρέπει να ξεχάσεις κάποια κακώς κείμενα, άρα καλά κάνεις! Αν δεις ότι υπάρχει ακόμα κάτι που προκαλεί σου ένταση, προσπάθησε να την κρατήσεις μέσα σου, καθώς ό,τι δε βλέπεις, δε μπορεί να σε βλάψει. Φήμες, αλλά για τώρα μας κάνει!
DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην αρχίσεις τα σενάρια, επειδή κάποιες συζητήσεις που κάνεις δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Στα επαγγελματικά, μη λες μεγάλα λόγια και μη δίνεις υποσχέσεις που, μάλλον, δεν θα μπορέσεις να τηρήσεις. Μην πεις «όχι» σε συναντήσεις, γιατί και φλερτ θα έχουν, αλλά και το κέφι θα σου φτιάξουν.
Σκορπιός
DO’S: Γίνε παρατηρητικός σχετικά με ορισμένες καταστάσεις, ώστε να μπορέσεις να τις κατανοήσεις καλύτερα. Ειδικά αν αφορούν καταστάσεις που το προηγούμενο διάστημα σε έκαναν έντονο, καθώς τρίγκαραν κάποια πιο ενδόμυχα συναισθήματά σου. Όλο αυτό μπορεί να έχεις τις ρίζες του στο σπίτι ή σε καταστάσεις που αμέλησες λόγω φόβου.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος στη σχέση. Μην εξιδανικεύεις κάποια άτομα, απλά και μόνο επειδή με κάποιο τρόπο σου τραβάνε την προσοχή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι; Μην ξοδεύεις αλόγιστα. Μην αντιδράς υπερβολικά και μην πάρεις απότομες αποστάσεις. Ακόμα χειρότερα- μην ξεκόψεις εντελώς από τα λάθος άτομα!
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόσεχε, γιατί ορισμένες συνεννοήσεις δε βγάζουν κανένα νόημα. Επειδή κάποιοι υπόσχονται ένα πράγμα Α, αλλά τελικά κάνουν ένα πράγμα Β, θέλω εσύ να είσαι έτοιμος να κάνεις κάποιες αλλαγές, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Γενικώς απόφυγε να αφήσεις τη μπάλα να σε πάρει, που λέμε! Αξιοποίησε τις ιδέες που έχεις.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια νέα δεδομένα που προκύπτουν. Μην πάρεις αποφάσεις, ενώ βρίσκεσαι στο παρορμητικό σου mode. Μην αρνηθείς να προσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, αν είναι έτσι να βγει μια κάποια άκρη, σωστά; Μη διστάσεις να ακούσεις κάποιες αντιπροτάσεις που υπάρχουν και- γιατί όχι;- να δεχτείς και καμία, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά θέματα που έρχονται στο προσκήνιο και σου τραβάνε την προσοχή. Πρόκειται για πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς με προσοχή και σωστή οργάνωση. Προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις που κάνεις με κάποιους συναδέλφους- συνεργάτες σου, γιατί μπορεί να δεις υπερβολικές αντιδράσεις. Μείνε ψύχραιμος!
DON’TS: Μην χάσεις την επαφή με τη λογική. Άλλο πάλι και τούτο! Μην ασχοληθείς με παρασκηνιακές καταστάσεις, γιατί αυτές θα σε οδηγήσουν σε αχρείαστο overthinking- αυτό και στα επαγγελματικά, αλλά και στα ερωτικά. Μην αντιδράς ξαφνικά και παρορμητικά. Μην ξοδεύεις αλόγιστα. Μην αφήσεις τις ξαφνικές συναντήσεις να σε ταράξουν.
Υδροχόος
DO’S: Θες να εξωτερικεύσεις άνετα τις ιδέες σου, οι οποίες είναι μάλιστα και πολλές, άρα αξιοποίησε την πιο καλλιτεχνική- δημιουργική σου πλευρά. Έτσι και θα γίνει η δουλειά γρήγορα, αλλά και θα το απολαύσεις. Πρόσεχε και το πόσο υπερβολικός γίνεσαι, αλλά και την κυκλοθυμία σου η οποία έχει την τιμητική της σήμερα, έτσι; Μήπως να τη μαζέψεις;
DON’TS: Μην είσαι μονίμως στην τσίτα εξαιτίας της θολωμένης σου κρίσης ή των αμφιβολιών που έχεις στο κεφάλι σου. Ειδικά στα οικονομικά. Παράλληλα, μην πάρεις αποφάσεις υπό αυτό το πρίσμα. Όχι σημαντικές έστω, γιατί θα τις μετανιώσεις. Μην χαωθείς εξαιτίας των όσων συζητάς με φίλους, γιατί μπορεί να έρθεις σε δύσκολη θέση.
Ιχθύες
DO’S: Πάρε αποστάσεις και κράτα μια πιο ουδέτερη στάση, αν βρεθείς ενώπιον κάποιων αντιπαραθέσεων. Ξεκαθάρισε το χάος που επικρατεί μέσα σου και μετά άρχισε τις κοινωνικότητες, σωστά; Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις που σε ενδιαφέρουν. Δώσε χρόνο στους απέναντι να σου εξηγήσουν. Γίνε δημιουργικός.
DON’TS: Μη μιλήσεις με απότομο τρόπο, γιατί θα σοκάρεις πολλούς και δε νομίζω πως αυτό θα σου βγει σε καλό, έτσι; Μη νομίζεις πως απλά εκφράζεις τα συναισθήματά σου με αυτό τον τρόπο, γιατί το μόνο που κάνεις είναι να προκαλείς εντάσεις. Γενικώς μην ξεσπάς όπου να’ ναι. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί θα απογοητευτείς μετά.
