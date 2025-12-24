magazin
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 24.12.2025]
Ημερήσια 24 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 24.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Βρες τρόπους τόσο για να προωθήσεις τα πλάνα σου, όσο και για να εφαρμόσεις έμπρακτα τις ιδέες σου. Επειδή έχεις και περίεργη διάθεση, σου προτείνω να εστιάσεις σε αυτό – αφού το θέλεις κιόλας – και να αποφύγεις να γίνεις απαισιόδοξος. Παράλληλα, απόφυγε και να ασχοληθείς με όλους αυτούς τους περίεργους που συναντάς γύρω σου.

DON’TS: Επειδή έχεις ένταση, μη δώσεις λογαριασμό για όσα έχεις κατά νου να κάνεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά μη διστάσεις να κινηθείς και πιο αυτόνομα. Μην εκφράσεις τα νεύρα σου, γιατί αυτό ποτέ δεν πάει καλά, σωστά; Μην απογοητευτείς από τις συζητήσεις που μπορεί να υπάρξουν σήμερα ή επειδή θα καταλάβεις ότι κάποιοι σε βλέπουν με αλλιώς.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, γιατί φαίνεται να αντικατοπτρίζει τον εκνευρισμό και την ένταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα σήμερα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις προσεκτικές κινήσεις και να φροντίσεις να τις οργανώσεις σωστότερα. Προσπάθησε να βγάλεις άκρη, ακόμα και από τις ζόρικες καταστάσεις. Ειδικά από αυτές!

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα ξαφνικά και τα απρόοπτα της σημερινής ημέρας. Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός και εριστικός στον τρόπο σου. Μην αρχίσεις τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας λόγω των έντονων συναισθημάτων σου. Μην πεις μεγάλα λόγια και μη δώσεις κούφιες υποσχέσεις- ειδικά στις δουλειές που σου ανατίθενται, έτσι;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εξέτασε τα πάντα γύρω σου σφαιρικά, ώστε να αποφύγεις να επηρεαστείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά και τα σενάρια που δημιουργεί το μυαλό σου. Δεν θέλουμε αυτό να επηρεάσει και την οπτική, αλλά και την κρίση σου, σωστά; Απόφυγε να μιλήσεις με βαριές κουβέντες, ακόμα κι αν φτάσεις στα όριά σου. Βάλε φρένο σε ορισμένους.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην μπαίνεις στην τσίτα, επειδή ακούς και παρατηρείς πολλά και διάφορα. Κυρίως ότι κάποιοι άλλα λένε και άλλα κάνουν τελικά. Μην επηρεαστείς ούτε από το ότι το κλίμα στην σχέση ή με κάποιους συναδέλφους παραμένει θολό. Μην απογοητεύεσαι που κανείς δε ρωτάει τη γνώμη σου ή δεν σου επιτρέπει καν να μιλήσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε και ασχολήσου μόνο με οτιδήποτε θες εσύ. Ωστόσο απόφυγε να ξεχάσεις- δήθεν τυχαία- τις σημαντικές δουλειές που έχεις, γιατί αυτό θα σε πάει πίσω και το επόμενο διάστημα. Επικοινώνησε τις ιδέες και τα πλάνα σου στα άτομα που ξέρεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς και να βγάλεις κάποια άκρη. Δέξου, όμως, το feedback τους.

DON’TS: Μην αφήσεις τα έντονα συναισθήματά σου να δημιουργήσουν ένα βαρύ και περίεργο κλίμα γύρω σου. Μην αφήσεις την κυκλοθυμία σου να επιτρέψει στις σκέψεις σου να κάνουν πασαρέλα, γιατί το έχεις στο τσεπάκι σου το overthinking. Μην μπλεχτείς με οικονομικές υποθέσεις. Κοινώς μη δώσεις δανεικά, γιατί δεν ξέρω, αν θα τα πάρεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόσεξε τις εντάσεις που μπορεί να προκληθούν με ορισμένους συναδέλφους σου, επειδή μπορεί εσύ να περίμενες κάτι διαφορετικό. Πρόβλημά σου! Προσοχή απαιτούν τα έξοδα που κάνεις. Αξιοποίησε τη δημιουργική σου πτυχή, για να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου. Προσπάθησε να περιορίσεις λίγο το πείσμα σου.

DON’TS: Μη δίνεις απότομες απαντήσεις, επειδή έχεις νεύρα, γιατί αυτό μπορεί να παγώσει την ατμόσφαιρα μεταξύ εσού και ορισμένων ανθρώπων γύρω σου. Μην απογοητευτείς από την περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί, στα ερωτικά. Μην επηρεάζεσαι από όσα βλέπεις. Αν δυσκολεύεσαι κάπου, τότε δεν είναι πρόβλημα της άλλης πλευράς.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα ερωτικά, πρόσεξε τις κινήσεις της απέναντι πλευράς, γιατί η ατμόσφαιρα είναι περίεργη. Μπορεί, ας πούμε, να μπερδέψεις κάποια πράγματα που βλέπεις και να φέρεις τη σύγχυση στη ζωή σου. Πάρε αποφάσεις μεν, απόφυγε τις ξαφνικές ανακοινώσεις δε. Λαμβάνεις κάποιες πληροφορίες. Αξιοποίησέ τες, λοιπόν, μένοντας μακριά από τα άκρα.

DON’TS: Επειδή το πρόγραμμα είναι άκρως φορτωμένο, τότε μην απογοητευτείς, αν κάτι βγει εκτός σχεδίου ή time frame. Βασικά αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι; Μην αφήσεις την πίεση να διογκώσει το άγχος που έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτό με τη σειρά του θα σε κάνει να μην μπορείς να δεις καθαρά όσα σου λένε οι άλλοι.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα ξυπνάς με κέφι! Ασχολήσου, λοιπόν, με όσα σε βοηθούν να κρατήσεις αυτό το μουντ. Πρέπει να ξεχάσεις κάποια κακώς κείμενα, άρα καλά κάνεις! Αν δεις ότι υπάρχει ακόμα κάτι που προκαλεί σου ένταση, προσπάθησε να την κρατήσεις μέσα σου, καθώς ό,τι δε βλέπεις, δε μπορεί να σε βλάψει. Φήμες, αλλά για τώρα μας κάνει!

DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην αρχίσεις τα σενάρια, επειδή κάποιες συζητήσεις που κάνεις δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Στα επαγγελματικά, μη λες μεγάλα λόγια και μη δίνεις υποσχέσεις που, μάλλον, δεν θα μπορέσεις να τηρήσεις. Μην πεις «όχι» σε συναντήσεις, γιατί και φλερτ θα έχουν, αλλά και το κέφι θα σου φτιάξουν.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Γίνε παρατηρητικός σχετικά με ορισμένες καταστάσεις, ώστε να μπορέσεις να τις κατανοήσεις καλύτερα. Ειδικά αν αφορούν καταστάσεις που το προηγούμενο διάστημα σε έκαναν έντονο, καθώς τρίγκαραν κάποια πιο ενδόμυχα συναισθήματά σου. Όλο αυτό μπορεί να έχεις τις ρίζες του στο σπίτι ή σε καταστάσεις που αμέλησες λόγω φόβου.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος στη σχέση. Μην εξιδανικεύεις κάποια άτομα, απλά και μόνο επειδή με κάποιο τρόπο σου τραβάνε την προσοχή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι; Μην ξοδεύεις αλόγιστα. Μην αντιδράς υπερβολικά και μην πάρεις απότομες αποστάσεις. Ακόμα χειρότερα- μην ξεκόψεις εντελώς από τα λάθος άτομα!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόσεχε, γιατί ορισμένες συνεννοήσεις δε βγάζουν κανένα νόημα. Επειδή κάποιοι υπόσχονται ένα πράγμα Α, αλλά τελικά κάνουν ένα πράγμα Β, θέλω εσύ να είσαι έτοιμος να κάνεις κάποιες αλλαγές, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Γενικώς απόφυγε να αφήσεις τη μπάλα να σε πάρει, που λέμε! Αξιοποίησε τις ιδέες που έχεις.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια νέα δεδομένα που προκύπτουν. Μην πάρεις αποφάσεις, ενώ βρίσκεσαι στο παρορμητικό σου mode. Μην αρνηθείς να προσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, αν είναι έτσι να βγει μια κάποια άκρη, σωστά; Μη διστάσεις να ακούσεις κάποιες αντιπροτάσεις που υπάρχουν και- γιατί όχι;- να δεχτείς και καμία, έτσι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά θέματα που έρχονται στο προσκήνιο και σου τραβάνε την προσοχή. Πρόκειται για πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς με προσοχή και σωστή οργάνωση. Προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις που κάνεις με κάποιους συναδέλφους- συνεργάτες σου, γιατί μπορεί να δεις υπερβολικές αντιδράσεις. Μείνε ψύχραιμος!

DON’TS: Μην χάσεις την επαφή με τη λογική. Άλλο πάλι και τούτο! Μην ασχοληθείς με παρασκηνιακές καταστάσεις, γιατί αυτές θα σε οδηγήσουν σε αχρείαστο overthinking- αυτό και στα επαγγελματικά, αλλά και στα ερωτικά. Μην αντιδράς ξαφνικά και παρορμητικά. Μην ξοδεύεις αλόγιστα. Μην αφήσεις τις ξαφνικές συναντήσεις να σε ταράξουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Θες να εξωτερικεύσεις άνετα τις ιδέες σου, οι οποίες είναι μάλιστα και πολλές, άρα αξιοποίησε την πιο καλλιτεχνική- δημιουργική σου πλευρά. Έτσι και θα γίνει η δουλειά γρήγορα, αλλά και θα το απολαύσεις. Πρόσεχε και το πόσο υπερβολικός γίνεσαι, αλλά και την κυκλοθυμία σου η οποία έχει την τιμητική της σήμερα, έτσι; Μήπως να τη μαζέψεις;

DON’TS: Μην είσαι μονίμως στην τσίτα εξαιτίας της θολωμένης σου κρίσης ή των αμφιβολιών που έχεις στο κεφάλι σου. Ειδικά στα οικονομικά. Παράλληλα, μην πάρεις αποφάσεις υπό αυτό το πρίσμα. Όχι σημαντικές έστω, γιατί θα τις μετανιώσεις. Μην χαωθείς εξαιτίας των όσων συζητάς με φίλους, γιατί μπορεί να έρθεις σε δύσκολη θέση.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πάρε αποστάσεις και κράτα μια πιο ουδέτερη στάση, αν βρεθείς ενώπιον κάποιων αντιπαραθέσεων. Ξεκαθάρισε το χάος που επικρατεί μέσα σου και μετά άρχισε τις κοινωνικότητες, σωστά; Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις που σε ενδιαφέρουν. Δώσε χρόνο στους απέναντι να σου εξηγήσουν. Γίνε δημιουργικός.

DON’TS: Μη μιλήσεις με απότομο τρόπο, γιατί θα σοκάρεις πολλούς και δε νομίζω πως αυτό θα σου βγει σε καλό, έτσι; Μη νομίζεις πως απλά εκφράζεις τα συναισθήματά σου με αυτό τον τρόπο, γιατί το μόνο που κάνεις είναι να προκαλείς εντάσεις. Γενικώς μην ξεσπάς όπου να’ ναι. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί θα απογοητευτείς μετά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
Παναθηναϊκό Στάδιο 23.12.25

Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για το Καλλιμάρμαρο και την ανακαίνισή του με χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. και του προέδρου της, Ευάγγελου Μαρινάκη. Η ανακοίνωση στο σάιτ της ΕΟΕ.

Σύνταξη
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού
Το μοιραίο Falcon 23.12.25

Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού

Σοκ στην Τουρκία, με το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκύρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης να καταπέφτει στην περιοχή Χαϊμάνα.

Σύνταξη
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο