Πουλάνε τα δώρα των Χριστουγέννων για να ξεπληρώσουν τα δάνεια

Κάθε Χριστούγεννα η ίδια ιστορία, αλλά σε μεγαλύτερη έκταση, σε μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο βάθος: όλο και περισσότεροι Γάλλοι πουλάνε τα δώρα των Χριστουγέννων για να ξεπληρώσουν τα χρέη της χρονιάς που φεύγει και να ξεκινήσουν την καινούργια χρονιά με όσο το δυνατόν λιγότερα οικονομικά βάρη.

Περίπου ένας στους τρεις ενηλίκους Γάλλους έχει ήδη μεταπωλήσει ή σκέπτεται να μεταπωλήσει τουλάχιστον ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, σύμφωνα με ένα έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Kantar με τη συνδρομή του eBay κατ’ αποκλειστικότητα για την εφημερίδα «Le Figaro».

«Εφέτος από τις 25 Δεκεμβρίου κιόλας, αφού στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο ρεβεγιόν της παραμονής, κάποια smartphones, βιβλία και παιχνίδια θα πάρουν την άγουσα κατευθείαν για τις πλατφόρμες μεταπώλησης», γράφει η ρεπόρτερ Εμά Κονφρέρ. Διότι «η μεταπώληση των χριστουγεννιάτικων δώρων δεν είναι πλέον ταμπού». Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι Γάλλοι αποφασίζουν να κάνουν την εορταστική αυτή αποκοτιά για να «κλείσουν καμιά τρύπα» στον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Στριμώγματα

Σύμφωνα με την έρευνα, 1,6 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τους δισταγμούς τους και πούλησαν ή θα πουλήσουν ένα ή περισσότερα από τα δώρα των γιορτών. Μιλάμε για σχεδόν 20 εκατομμύρια Γάλλους, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το 2011 που άρχισαν οι ερευνητές και οι δημοσκόποι να καταγράφουν το φαινόμενο.

Θα παρατηρούσε βέβαια κάποιος ότι τότε οι Γάλλοι και οι άλλοι Ευρωπαίοι βρίσκονταν ακόμα στα απόνερα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης του 2008. Αλλά έκτοτε μεσολάβησαν και άλλες κρίσεις. Η ενεργειακή-εφοδιαστική, η υγειονομική (πανδημία Covid-19), ενώ ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία που στέρησε τη δυτική Ευρώπη από τη φθηνή ρωσική ενέργεια και το 2025 ο νέος παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος (με ευθύνη των ΗΠΑ).

Επιπλέον στη Γαλλία η οικονομική αβεβαιότητα συνοδεύεται με μια παρατεταμένη, εκτεταμένη και βαθιά πολιτική κρίση, που ξέσπασε μετά τη φαεινή ιδέα που είχε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει το Κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές μετά την κακή επίδοση που είχαν τα κυβερνητικά κόμματα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024.

Για ένα πενηντάρικο

Το εντυπωσιακό – καθότι ενδεικτικό της ένδειας στην οποία έχουν περιέλθει πολλά νοικοκυριά μετά την εκτόξευση των εισοδηματικών ανισοτήτων των τελευταίων δεκαετιών και δη μετά την κρίση του 2008 – είναι το ότι από τη μεταπώληση χριστουγεννιάτικων δώρων οι ενδιαφερόμενοι προσδοκούν να εξοικονομήσουν μόλις 52 ευρώ, κατά μέσον όρο.

Επτά στους 10 από όσους θα μεταπωλήσουν δώρα εξηγούν ότι είτε θα αποταμιεύσουν τα χρήματα είτε θα τα χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τις δαπάνες των τελευταίων ημερών του 2025 και της Πρωτοχρονιάς, που εφέτος είναι αυξημένες κατά 6% συγκριτικά πέρυσι. Το 43% των μεταπωλητών σκοπεύει να βάλει στην άκρη το ποσό που θα εξοικονομήσει – τα 52 ευρώ κατά μέσον όρο δηλαδή…

«Είναι ξεκάθαρο ότι εφέτος οι Γάλλοι επαναξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη τους. Η αποταμίευση και η πληρωμή των οικονομικών τους υποχρεώσεων προηγούνται της ευχαρίστησης να απολαύσουν κάτι προσωπικό», παρατηρεί η γενική διευθύντρια του eBay Γαλλίας, Σαρά Ταγιέμπ.

Τα «σκοτώνουν»

Στην πλατφόρμα eBay οι αγγελίες για πωλήσεις αντικειμένων (μεταπωλήσεις δώρων δηλαδή) έχουν πενταπλασιαστεί την εβδομάδα των Χριστουγέννων. «Γενικά καταγράφουμε έως και 400% περισσότερες αγγελίες την εβδομάδα αυτή σε σύγκριση με μια τυπική εβδομάδα του χρόνου. Και είναι σαφές ότι περιμένουμε την αιχμή της διαδικασίας αυτής στις 25 Δεκεμβρίου και τις αμέσως επόμενες ημέρες», εξηγεί η Σαρά Ταγιέμπ.

Οι κατηγορίες των δώρων που βγάζουν στο σφυρί οι Γάλλοι αφορούν ως επί το πλείστον συσκευές υψηλής τεχνολογίας, βιβλία, μουσικούς δίσκους βινυλίου και αδειοδοτημένα παιχνίδια. Και οι τιμές πώλησης είναι από 30% έως 70% χαμηλότερες από τις τιμές των καταστημάτων. Όσοι μεταπωλούν δηλαδή τα δώρα τους, τα «σκοτώνουν».

«Εάν η μεταπώληση εξακολουθεί να θεωρείται από το 24% των Γάλλων ασέβεια απέναντι στην παράδοση και το πνεύμα των ημερών, η αποδοχή της πρακτικής αυτής αυξάνεται διαρκώς, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων γενεών», γράφει η Εμά Κονφρέρ στον «Figaro».

Μόνο το 19% των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών θεωρεί την πρακτική αυτή ακατάλληλη, σε σύγκριση με το 31% των ηλικιών 45-54 ετών. Όμως σχεδόν οι μισοί και από αυτούς που χαρίζουν ένα δώρο δηλώνουν ότι η μεταπώλησή του φθάνει ακόμα και να τους ευχαριστεί εφόσον τα χρήματα δοθούν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό ή αν χρησιμοποιηθούν από τον παραλήπτη για την αγορά ενός πραγματικά επιθυμητού γι’ αυτόν αγαθού.

Δεύτερο χέρι

«Δεν κρατάμε πλέον αντικείμενα που δεν μας χρησιμεύουν σε τίποτα, γεμίζοντας τα πατάρια και τις αποθήκες μας. Τα προωθούμε σε κάποιους που πραγματικά τα χρειάζονται. Αυτό άλλωστε είναι και το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας», παρατηρεί η διευθύντρια του eBay.

Πέραν του πνεύματος πρακτικότητας και κοινωνικής ευθύνης, που έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, η παραδοσιακή αντίληψη περί ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων δώρων έχει χαλαρώσει λόγω και της οικονομικής στενότητας. Σχεδόν ένας στους δύο Γάλλους σχεδιάζει να ξοδέψει λιγότερα χρήματα τα εφετινά Χριστούγεννα κι αυτή είναι μια από τις αιτίες που ενισχύεται διαρκώς η αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων.

Σχεδόν δύο στους τρεις ερωτηθέντες από τους ερευνητές της Kantar (10% περισσότεροι την τελευταία τριετία) δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να χαρίσουν ένα δώρο από δεύτερο χέρι. Ρούχα, βινύλια, βιβλία, ρετρό παιχνίδια, μπιμπελό ή vintage διακοσμητικά είναι ως επί το πλείστον τα αντικείμενα που μεταπωλούνται δύο, τρεις ή και περισσότερες φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Figaro».

«Οι κάρτες Pokémon, τις οποίες το 17% των Γάλλων ομολογεί ότι ανταλλάσσει ακόμα και σήμερα, επιβεβαιώνουν το πάθος των συλλεκτών παλαιών αντικειμένων. Πίσω από την άνοδο της αγοράς μεταχειρισμένων αγαθών, κρύβεται η ίδια λογική μεταξύ των καταναλωτών: να αγοράζουν λιγότερα αλλά ποιοτικότερα αγαθά και να μην κρατούν πια ό,τι δεν τους χρησιμεύει», εξηγεί η ρεπόρτερ Κονφρέρ. Είναι ευαίσθητοι οι Ευρωπαίοι σε θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της σπατάλης και την εξοικονόμηση πόρων για τη σωτηρία του πλανήτη.

