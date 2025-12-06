Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

Για διάκριση σε μια «σταυροφορία» εναντίον της κατηγόρησαν οι δικηγόροι της Shein τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο δικαστήριο του Παρισιού σχετικά με την αντίδραση και τα μέτρα της κυβέρνησης κατά των παράνομων προϊόντων που πωλούνται στην πλατφόρμα.

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε στο δικαστήριο η Julia Bombardier, μία από τους δικηγόρους της Infinite Styles Services Co Ltd, της εταιρείας με έδρα το Δουβλίνο, που βρίσκεται πίσω από τις δραστηριότητες του κινεζικού διαδικτυακού λιανοπωλητή γρήγορης μόδας Shein στην Ευρώπη.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται και ο δικαστής θα ανακοινώσει την απόφασή του στις 19 Δεκεμβρίου.

Το σκάνδαλο της Shein

Η κινεζική πλατφόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου στη Γαλλία, αφότου η αρμόδια αρχή καταναλωτών της χώρας ανακάλυψε απαγορευμένα όπλα και κούκλες του σεξ που έμοιαζαν με παιδιά προς πώληση στην εφαρμογή της, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις για την αναστολή της λειτουργίας της πλατφόρμας την ημέρα που άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Παρίσι.

Όπως αναφέρει το Reuters, ένας δικηγόρος του γαλλικού κράτους, ο Renaud Le Gunehec, άνοιξε την ακρόαση απαιτώντας μια σειρά μέτρων από την Shein για να αποδείξει ότι τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπό της συμμορφώνονται με τον νόμο, αλλά υπαναχώρησε από την προηγούμενη πίεση της κυβέρνησης για πλήρη αναστολή της διαδικτυακής πλατφόρμας για τρεις μήνες.

Η Γαλλία θέλει κι άλλους ελέγχους

Η Shein πρέπει να θέσει σε εφαρμογή ελέγχους στον ιστότοπό της, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης ηλικίας και του φιλτραρίσματος, για να διασφαλίσει ότι οι ανήλικοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε πορνογραφικό περιεχόμενο, υποστήριξε η Le Gunehec, ζητώντας από το δικαστήριο να επιβάλει την αναστολή του marketplace της έως ότου η Shein προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τέτοιους ελέγχους στη γαλλική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Arcom.

Η Shein απενεργοποίησε την αγορά της -όπου τρίτοι πωλητές καταχωρούν τα προϊόντα τους- στη Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου, αφού οι αρχές εντόπισαν τα παράνομα είδη προς πώληση, αλλά ο ιστότοπός της που πουλάει ρούχα με την επωνυμία «Shein» παραμένει προσβάσιμος.

Ο Kami Haeri, που εκπροσωπεί επίσης την Shein, υποστήριξε ότι η απαίτηση του κράτους είναι άσχετη, επειδή η Shein έχει ήδη αναστείλει την αγορά της και επισήμανε ότι η Arcom δεν έχει δικαιοδοσία επί των πλατφορμών, αποκαλώντας τις απαιτήσεις του κράτους «δυσανάλογες» και «ούτε καν νόμιμες».

Από την πλευρά του το κράτος επικαλέστηκε το Άρθρο 6.3 του νόμου περί ψηφιακής οικονομίας της Γαλλίας, το οποίο δίνει στον δικαστή την εξουσία να επιβάλλει μέτρα με στόχο την πρόληψη ή την αναχαίτιση της βλάβης που προκαλείται από το διαδικτυακό περιεχόμενο.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι βρισκόμαστε εδώ για να αντικαταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», διευκρίνισε ο Le Gunehec. «Δεν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ρυθμίσουμε, είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε τη ζημιά, αντιμετωπίζοντας πράγματα που είναι απαράδεκτα».

Η Shein και τα παράνομα προϊόντα

Μεταξύ των μέτρων που έλαβε η γαλλική κυβέρνηση ήταν και ότι εξέτασε 200.000 δέματα Shein στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού μέσα σε 24 ώρες και διαπίστωσε ότι το 80% των προϊόντων δεν συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς.

Η Bombardier προσπάθησε την Παρασκευή να αμφισβητήσει αυτό το εύρημα, λέγοντας ότι ήταν «απλά αδύνατο» να ελεγχθούν τόσα πολλά δέματα σε μία ημέρα.

Σε ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι μια τρίμηνη αναστολή θα μπορούσε να θεωρηθεί «δυσανάλογη» βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εάν η Shein μπορούσε να αποδείξει ότι έχει σταματήσει όλες τις πωλήσεις παράνομων αγαθών.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας υποστήριξε το αίτημα της κυβέρνησης να προσκομίσει ο Shein αποδεικτικά στοιχεία για τα μέτρα που ελήφθησαν για τον τερματισμό αυτών των πωλήσεων.

Η κίνηση της Γαλλίας έρχεται εν μέσω ευρύτερου ελέγχου κινεζικών γιγάντων όπως η Shein και η Temu στο πλαίσιο του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ, αντανακλώντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτών, τις παράνομες πωλήσεις προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Ken Paxton ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για την Shein για να διαπιστώσει εάν η εταιρεία παραβίασε την κρατική νομοθεσία σχετικά με τις ανήθικες εργασιακές πρακτικές και την πώληση μη ασφαλών καταναλωτικών προϊόντων.

Πηγή: ot.gr