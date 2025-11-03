newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 20:45

Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein

Το σκάνδαλο με την πώληση σεξουαλικών κουκλών με παιδικά χαρακτηριστικά από την κινεζική πλατφόρμα Shein έχει προκαλέσει σάλο στη Γαλλία

Σύνταξη
Η Γαλλία απείλησε να διακόψει την πρόσβαση της Shein στη γαλλική αγορά, αφού η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορήθηκε από τις αρχές της χώρας ότι πουλάει «σεξουαλικές κούκλες με παιδική εμφάνιση».

Μέχρι τις 4 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, οι κούκλες ήταν διαθέσιμες προς πώληση στη γαλλική έκδοση της πλατφόρμας Shein, σύμφωνα με το BFMTV, συνεργάτη του CNN, προκαλώντας μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών Ρολάντ Λεσκούρ.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: αν αυτές οι συμπεριφορές επαναληφθούν, θα έχουμε το δικαίωμα να… απαγορεύσουμε την πρόσβαση της πλατφόρμας Shein στη γαλλική αγορά», δήλωσε τη Δευτέρα στο BFMTV.

«Αυτά τα φρικτά αντικείμενα είναι παράνομα», πρόσθεσε.

Η γαλλική υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, η DGCCRF, κατηγόρησε το Σάββατο την Shein για την πώληση παιδικών σεξουαλικών κουκλών, αναφέροντας σε δήλωσή της:

«Η περιγραφή και η κατηγοριοποίησή τους στον ιστότοπο καθιστούν δύσκολο να αμφισβητηθεί ο πορνογραφικός χαρακτήρας του περιεχομένου».

Από φωτογραφία που δημοσίευσε η εφημερίδα Le Parisien, φαίνεται ότι επρόκειτο για κούκλες ύψους περίπου 80 εκατοστών.

«Φανταστείτε ένα παιδί που περιηγείται τυχαία στον ιστότοπο αναζητώντας μια κούκλα και πέφτει πάνω σε αυτά τα προϊόντα», δήλωσε στην εφημερίδα η αξιωματούχος της DGCCRF, Αλίς Βιλκό-Ντυτάρτ.

Διαδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε και η οργάνωση Mouv’Enfants, που αγωνίζεται κατά της βίας κατά των παιδιών.

Η αντίδραση της Shein

Η Shein δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της CNN για σχόλιο.

Ωστόσο, σε δήλωση προς το BFMTV, η Shein ανέφερε ότι αφαίρεσε αμέσως όλα τα σχετικά προϊόντα από την πώληση μόλις επισημάνθηκαν.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση με εξαιρετική σοβαρότητα», δήλωσε ο Quentin Ruffat, εκπρόσωπος της Shein, στο BFMTV.

«Αυτό το είδος περιεχομένου είναι εντελώς απαράδεκτο και αντιβαίνει σε όλες τις αξίες που πρεσβεύουμε. Λαμβάνουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα και ενισχύουμε τους εσωτερικούς μας μηχανισμούς για να αποτρέψουμε την επανάληψη μιας τέτοιας κατάστασης».

Οι γαλλικοί νόμοι

Σύμφωνα με τον Λεσκούρ οι γαλλικές αρχές παρέδωσαν την υπόθεση στους γαλλικούς εισαγγελείς, καθώς και στην γαλλική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών.

Στην ανακοίνωσή της, η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης ανέφερε ότι η διανομή παιδοφιλικού υλικού σε «ηλεκτρονικά δίκτυα» τιμωρείται με φυλάκιση έως επτά ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία.

Ανέφερε επίσης ότι η πώληση των κούκλων δείχνει ότι η Shein δεν διαθέτει επαρκή μέτρα προστασίας για την πρόσβαση ανηλίκων σε πορνογραφικό υλικό στον ιστότοπό της, κάτι που επίσης αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία.

Η Ύπατη Αρμοστής της Γαλλίας για την Παιδική Ηλικία, Σάρα ελ Χάιρι, δήλωσε τη Δευτέρα στο BFMTV ότι ήθελε να εντοπίσει τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές αυτών των κούκλων.

Το νέο κατάστημα στο Παρίσι

Η χρονική στιγμή αυτού του σκανδάλου δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για την κινεζική πλατφόρμα.

Την Τετάρτη, η Shein πρόκειται να ανοίξει το πρώτο της φυσικό κατάστημα στο Παρίσι – το πρώτο στον κόσμο – το οποίο θα ακολουθήσουν και άλλα καταστήματα σε όλη τη Γαλλία.

Γαλλίδες ακτιβίστριες της Femen προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το νέο pop-up store της Shein στο πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι, καταγγέλλοντας την εταιρεία μετά την πώληση «sex dolls με παιδικά χαρακτηριστικά».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις αναφορές ότι το κινεζικό brand διέθετε μέσω της ιστοσελίδας του, sex dolls που παρέπεμπαν σε παιδιά – ένα ζήτημα που έφερε την άμεση απόσυρσή τους από το εμπόριο, αλλά και την παρέμβαση των γαλλικών αρχών.

Economy
ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

