Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται

Στις 10 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο Λουίτζι Μαντζιόνε ταυτοποιήθηκε ως ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, δημιουργήθηκε για ακόμη μια φορά, μια γενική ψύχωση.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να οργώνουν το διαδίκτυο, αναζητώντας κάθε λεπτομέρεια της ζωής του νεαρού: από προσωπικά στοιχεία μέχρι που πήγε διακοπές πριν δέκα χρόνια.

Ωστόσο, παρά την απροσδόκητη εμμονή των ανθρώπων να μάθουν κάθε πτυχή του βίου του, σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, υπήρξε μια ακόμη πιο αλλόκοτη ανατροπή στην ιστορία του Μαντζιόνε: ο φερόμενος ως δράστης, εμφανίστηκε για λίγο (και αμέσως μετά εξαφανίστηκε) ως το νέο πρόσωπο της Shein.

Κατακραυγή

Η εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο για να προωθήσει ένα φλοράλ πουκάμισο και εντοπίστηκε αμέσως από τους χρήστες του X, πριν φτάσει γρήγορα σε λογαριασμούς όπως το Pop Crave και στη συνέχεια γίνει viral.

Από εκεί και πέρα, η κατακραυγή στο διαδίκτυο ήταν τεράστια, με πολλούς να υποψιάζονται δικαίως ότι η εικόνα είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. «Αυτός ο άνθρωπος είναι στην πτέρυγα των θανατοποινιτών και οι άλλοι τον αντιμετωπίζουν ως [διαδικτυακή] τάση. Λυπηρό», έγραψε μια χρήστης του Instagram κάτω από μια ανάρτηση για το θέμα, ενώ ένας άλλος χρήστης με περίσσεια αναισθησία που χαρακτηρίζει την εποχή μας ανέφερε: «Βασικά έχει πολλή πλάκα η φωτογραφία».

Ίσως και να είχε, αν δεν είχε προταθεί να του επιβληθεί «η εσχάτη των ποινών», θα πούμε εμείς, και θα υπενθυμίσουμε ότι νωρίτερα φέτος, η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, έδωσε εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής για τον Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος έχει δηλώσει αθώος.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπόντι δήλωσε ότι ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στο πλαίσιο της «ατζέντας του Προέδρου Τραμπ για την καταπολέμηση των βίαιων εγκλημάτων και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Αμερική» και χαρακτήρισε το έγκλημα που φέρεται να διέπραξε ο Μαντζιόνε ως «προμελετημένη, εν ψυχρώ δολοφονία που συγκλόνισε την Αμερική».

Τι απαντά η εταιρεία

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, η Shein ανέφερε: «Η εν λόγω εικόνα παρέχεται από τρίτο προμηθευτή και αφαιρέθηκε αμέσως μόλις εντοπίστηκε».

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς και για πόσο διάστημα το πουκάμισο ήταν διαθέσιμο προς πώληση, καθώς η Shein ανεβάζει χιλιάδες προϊόντα κάθε μέρα, αλλά οι αναζητήσεις για «Luigi Mangione Shein» στο Google αυξήθηκαν κατακόρυφα και η καταχώριση άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια αρχειοθετημένη ανάρτηση της περιγραφής του προϊόντος για το «Ανδρικό νέο μπλουζάκι με κοντό μανίκι, μπλε και φλοράλ μοτίβο» δείχνει ότι το προϊόν είχε σχεδόν εξαντληθεί, με μόνο ένα μέγεθος να είναι διαθέσιμο.

*Με πληροφορίες από: Dazed & Guardian