Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» αντιπροσωπεία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού βρέθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι

Οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ και Όμηρςο Νετζήπογλου επισκέφθηκαν την παιδιατρική πτέρυγα, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να γεμίζουν χαμόγελα τα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί και χρειάζονται λίγη χαρά, πολλή αγάπη και στήριξη όλες τις ημέρες του χρόνου και όχι μόνο τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

