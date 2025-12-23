Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» αντιπροσωπεία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Αντιπροσωπεία του μπασκετικού Ολυμπιακού επισκέφτηκε την Τρίτη την παιδιατρική πτέρυγα του Ιατρικού Κέντρου προσφέροντας δώρα και χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλεύονται.
Αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού βρέθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι
Οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ και Όμηρςο Νετζήπογλου επισκέφθηκαν την παιδιατρική πτέρυγα, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να γεμίζουν χαμόγελα τα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί και χρειάζονται λίγη χαρά, πολλή αγάπη και στήριξη όλες τις ημέρες του χρόνου και όχι μόνο τα Χριστούγεννα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Οι Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ και Όμηρος Νετζήπογλου βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/12) στην παιδιατρική πτέρυγα του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, γεμίζοντας τους διαδρόμους και τα δωμάτια με χαμόγελα, δώρα και πολλή αγάπη, χαρίζοντας στους μικρούς τους φίλους ξεχωριστές στιγμές χαράς και αισιοδοξίας».
