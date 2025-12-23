magazin
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23 Δεκεμβρίου 2025 | 09:50

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Σε μια ειλικρινή και βαθιά προσωπική συζήτηση, η Δέσποινα Μοιραράκη άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τις αλλαγές που έκανε στη ζωή της, τη διαχείριση της απώλειας του συζύγου της, αλλά και μια έντονη ερωτική ιστορία από το παρελθόν.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή Make Up Stories, η γνωστή επιχειρηματίας μίλησε αρχικά για την απόφαση να χάσει βάρος, ξεκαθαρίζοντας πως ήταν μια επιλογή που υπαγορεύτηκε κυρίως από λόγους υγείας.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Όπως εξήγησε, οι ιατρικές εξετάσεις έδειχναν επιβαρυμένη εικόνα, ενώ οι έντονοι ρυθμοί δουλειάς την έκαναν να νιώθει διαρκώς κουρασμένη. Έτσι, αποφάσισε να αλλάξει συνήθειες, ακολουθώντας ιατρική καθοδήγηση, διατροφή και πρόγραμμα γυμναστικής με έμφαση στην ενδυνάμωση.

Μιλώντας για την εικόνα της σήμερα, τόνισε πως η αυτοπεποίθηση υπήρχε πάντα μέσα της, όμως η ικανοποίηση όταν βλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη ή στην οθόνη –και τα θετικά σχόλια του κόσμου– της δίνουν επιπλέον δύναμη.

«Έχασα κιλά, γιατί επιβαλλόταν για εμένα. Ήταν πάνω απ’ όλα θέμα υγείας. Είχα κάνει εξετάσεις και ήταν όλα στα ύψη. Είχα αρχίσει επίσης με την πολλή δουλειά να αισθάνομαι λίγο βαριά. Και μια μέρα είπα “τέλος, Δέσποινα πρέπει να χάσεις κιλά”. Ξεκίνησα και κάνω μέχρι τώρα την ένεση που γνωρίζουν πολλοί, κάνω διατροφή και γυμναστική, ενδυνάμωση», δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

«Αυτοπεποίθηση πάντα είχα από πολύ μικρό κοριτσάκι, αλλά όταν βλέπεις την εικόνα σου στον καθρέφτη σου ή στο μόνιτορ καθώς είμαι και παρουσιάστρια πια, δεν ικανοποιείσαι; Ή όταν με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε “τι καλή που είσαι”», συμπλήρωσε.

YouTube thumbnail

Η απώλεια

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, που έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Όπως είπε, η απώλεια δεν ξεπερνιέται, αλλά μαθαίνει κανείς να τη διαχειρίζεται. Περιέγραψε τη σχέση τους ως βαθιά υποστηρικτική, γεμάτη αγάπη και θαυμασμό, σημειώνοντας ότι κρατά τον Γιάννη «σαν φυλαχτό» μέσα της και πορεύεται με όσα της άφησε ως παρακαταθήκη.

«Όλο αυτό που έχω περάσει, δεν σημαίνει ότι το έχω ξεπεράσει, αλλά δεν θέλω να το βγάζω προς τα έξω», δήλωσε.

«Ο Γιάννης μου έκανε τεράστιο support, με αγαπούσε, με θαύμαζε, με ντάντευε. Όλα αυτά τα έζησα κοντά του και είμαι πολύ τυχερή. Διαχειρίζομαι την απώλεια και τον κρατάω σαν φυλαχτό μέσα μου. Ξαναγεννήθηκα από τις στάχτες μου και όλα αυτά που μου είχε πει με κάνουν να πορεύομαι. Μου έλεγε προς το τέλος ”δεν θέλω να μας λυπούνται. Είσαι η Μοιραράκη. Μια και μοναδική. Μην το ξεχάσεις ποτέ», είπε ακόμα.

Ο έρωτας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψη για έναν παλιό, απαγορευμένο έρωτα που έζησε η Δέσποινα Μοιραράκη στο Ιράν. Όπως διηγήθηκε, γνώρισε έναν έμπορο χαλιών στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο που φορούσε τσαντόρ. Παρότι οι κοινωνικοί περιορισμοί δεν επέτρεπαν μια σχέση εκεί, ο έρωτάς τους βρήκε χώρο να ανθίσει μέσα από ταξίδια στην Ευρώπη.

«Είχα πάει στην Τεχεράνη και γνώρισα έναν έμπορο χαλιών. Φορούσα το τσαντόρ και… συναντήθηκαν τα μάτια μας. Ήταν ένας πολύ ωραίος έρωτας, αλλά μέσα στην Περσία μια γυναίκα δεν μπορούσε να συναντηθεί με έναν άντρα. Τον έζησα τον έρωτα ταξιδεύοντας στην Ευρώπη μαζί του. Όλα αυτά συνέβησαν στο μεσοδιάστημα από τον πρώτο μου άνδρα στον δεύτερο. Γενικά είμαι μια πληθωρική γυναίκα, την ζω την αγάπη, τον έρωτα και το πάθος», δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε αν θα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, η απάντησή της ήταν απλή και ξεκάθαρη: η ζωή συνεχίζεται και η ίδια παραμένει παρούσα, ζωντανή και ανοιχτή σε όσα μπορεί να φέρει το αύριο.

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκ από τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκ από τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;
Ακούω γνώμες 22.12.25

Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, όλος ο κόσμος προσπαθεί να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 
Fizz 21.12.25

«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Ο Κρουζ Μπέκαμ παίρνει θέση στη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από τις σχέσεις της διάσημης οικογένειάς του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι γονείς του επέλεξαν να διακόψουν την επαφή με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση
Άβολο 21.12.25

Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Σε μια ομιλία που ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς τόνους της οικονομικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με μια απρόσμενη τροπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο