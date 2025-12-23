«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια ειλικρινή και βαθιά προσωπική συζήτηση, η Δέσποινα Μοιραράκη άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τις αλλαγές που έκανε στη ζωή της, τη διαχείριση της απώλειας του συζύγου της, αλλά και μια έντονη ερωτική ιστορία από το παρελθόν.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή Make Up Stories, η γνωστή επιχειρηματίας μίλησε αρχικά για την απόφαση να χάσει βάρος, ξεκαθαρίζοντας πως ήταν μια επιλογή που υπαγορεύτηκε κυρίως από λόγους υγείας.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Όπως εξήγησε, οι ιατρικές εξετάσεις έδειχναν επιβαρυμένη εικόνα, ενώ οι έντονοι ρυθμοί δουλειάς την έκαναν να νιώθει διαρκώς κουρασμένη. Έτσι, αποφάσισε να αλλάξει συνήθειες, ακολουθώντας ιατρική καθοδήγηση, διατροφή και πρόγραμμα γυμναστικής με έμφαση στην ενδυνάμωση.

Μιλώντας για την εικόνα της σήμερα, τόνισε πως η αυτοπεποίθηση υπήρχε πάντα μέσα της, όμως η ικανοποίηση όταν βλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη ή στην οθόνη –και τα θετικά σχόλια του κόσμου– της δίνουν επιπλέον δύναμη.

«Έχασα κιλά, γιατί επιβαλλόταν για εμένα. Ήταν πάνω απ’ όλα θέμα υγείας. Είχα κάνει εξετάσεις και ήταν όλα στα ύψη. Είχα αρχίσει επίσης με την πολλή δουλειά να αισθάνομαι λίγο βαριά. Και μια μέρα είπα “τέλος, Δέσποινα πρέπει να χάσεις κιλά”. Ξεκίνησα και κάνω μέχρι τώρα την ένεση που γνωρίζουν πολλοί, κάνω διατροφή και γυμναστική, ενδυνάμωση», δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

«Αυτοπεποίθηση πάντα είχα από πολύ μικρό κοριτσάκι, αλλά όταν βλέπεις την εικόνα σου στον καθρέφτη σου ή στο μόνιτορ καθώς είμαι και παρουσιάστρια πια, δεν ικανοποιείσαι; Ή όταν με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε “τι καλή που είσαι”», συμπλήρωσε.

Η απώλεια

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, που έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Όπως είπε, η απώλεια δεν ξεπερνιέται, αλλά μαθαίνει κανείς να τη διαχειρίζεται. Περιέγραψε τη σχέση τους ως βαθιά υποστηρικτική, γεμάτη αγάπη και θαυμασμό, σημειώνοντας ότι κρατά τον Γιάννη «σαν φυλαχτό» μέσα της και πορεύεται με όσα της άφησε ως παρακαταθήκη.

«Όλο αυτό που έχω περάσει, δεν σημαίνει ότι το έχω ξεπεράσει, αλλά δεν θέλω να το βγάζω προς τα έξω», δήλωσε.

«Ο Γιάννης μου έκανε τεράστιο support, με αγαπούσε, με θαύμαζε, με ντάντευε. Όλα αυτά τα έζησα κοντά του και είμαι πολύ τυχερή. Διαχειρίζομαι την απώλεια και τον κρατάω σαν φυλαχτό μέσα μου. Ξαναγεννήθηκα από τις στάχτες μου και όλα αυτά που μου είχε πει με κάνουν να πορεύομαι. Μου έλεγε προς το τέλος ”δεν θέλω να μας λυπούνται. Είσαι η Μοιραράκη. Μια και μοναδική. Μην το ξεχάσεις ποτέ», είπε ακόμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Miraraki (@despina_miraraki)

Ο έρωτας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψη για έναν παλιό, απαγορευμένο έρωτα που έζησε η Δέσποινα Μοιραράκη στο Ιράν. Όπως διηγήθηκε, γνώρισε έναν έμπορο χαλιών στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο που φορούσε τσαντόρ. Παρότι οι κοινωνικοί περιορισμοί δεν επέτρεπαν μια σχέση εκεί, ο έρωτάς τους βρήκε χώρο να ανθίσει μέσα από ταξίδια στην Ευρώπη.

«Είχα πάει στην Τεχεράνη και γνώρισα έναν έμπορο χαλιών. Φορούσα το τσαντόρ και… συναντήθηκαν τα μάτια μας. Ήταν ένας πολύ ωραίος έρωτας, αλλά μέσα στην Περσία μια γυναίκα δεν μπορούσε να συναντηθεί με έναν άντρα. Τον έζησα τον έρωτα ταξιδεύοντας στην Ευρώπη μαζί του. Όλα αυτά συνέβησαν στο μεσοδιάστημα από τον πρώτο μου άνδρα στον δεύτερο. Γενικά είμαι μια πληθωρική γυναίκα, την ζω την αγάπη, τον έρωτα και το πάθος», δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε αν θα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, η απάντησή της ήταν απλή και ξεκάθαρη: η ζωή συνεχίζεται και η ίδια παραμένει παρούσα, ζωντανή και ανοιχτή σε όσα μπορεί να φέρει το αύριο.

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή».