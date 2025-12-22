Θεσσαλία: Η Πολιτιστική Διαδρομή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Τη χρηματοδότηση των «Δρόμων του Διαφωτισμού» στην Θεσσαλία, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας, στα επίσημα εγκαίνια του πλήρως αποκατεστημένου Αρχοντικού του Γεωργίου Σβαρτς, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του τέλους του 18ου αιώνα στη Θεσσαλία, μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου, που πραγματοποιήθηκαν με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Οι εργασίες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, περιλάμβαναν τη συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών και του ξυλόγλυπτου διακόσμου, την ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κτιρίου, τον σχεδιασμό νέου φωτισμού ανάδειξης και την εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών για διαδραστική ξενάγηση. Το Αρχοντικό Σβάρτς αποτελεί κεφάλαιο για την περιοχή των Αμπελακίων, καθώς το συνοδεύει η ιστορία του Συνεταιρισμού και η λαμπρή του πορεία σε ιδιαίτερα δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα. Υπήρξε σημείο αναγέννησης ενός τόπου και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς του Ελληνικού Διαφωτισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προετοιμασία της Επανάστασης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περνά σήμερα στην ουσία των μνημείων, αναγνωρίζοντας ότι αυτά δεν αποτελούν μόνο υλικές κατασκευές του παρόντος, αλλά φέρουν και μια βαθιά άυλη διάσταση, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του νεότερου ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριέλαβε στην ΟΧΕ Πολιτισμού Τουρισμού που έχει ήδη εγκριθεί, την Πολιτιστική Διαδρομή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού που ξεκινάει από το Βελεστίνο του Ρήγα και τις Μηλιές του Άνθιμου Γαζή, με σταθμό τα Αμπελάκια και φτάνει έως την Τσαριτσάνη και τον Όλυμπο. Αυτή η πολιτιστική διαδρομή αναδεικνύει τη δύναμη του Νεοελληνικού Πολιτισμού και του κρίσιμου ρόλου της Θεσσαλίας στη διαμόρφωσή του.

«Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα και ευχαριστώ ιδιαίτερα την προηγούμενη περιφερειακή αρχή , που είχε την προνοητικότητα να εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ της παρελθούσης περιόδου. Η σημερινή παράδοση των χώρων είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας της Περιφέρειας και το Υπουργείου Πολιτισμού, που συνεχίζεται με πολλά έργα όπως για παράδειγμα με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, τον ναό του Αγίου Αθανασίου στον Παλαμά, κ.α.» δήλωσε ο κ. Κουρέτας και πρόσθεσε ότι με δεδομένο ότι στη Θεσσαλία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα το κίνημα του Διαφωτισμού- η πνευματική αυτή κίνηση που προετοίμασε την Επανάσταση- θα λάβει τη θέση που της αξίζει στην ιστορία, με έργο που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια.

Σημαντική συνεισφορά στον Διαφωτισμό

«Τα Αμπελάκια είχαν μια σημαντική συνεισφορά στον Διαφωτισμό. Οι έμποροι από όλη την Ευρώπη μετέφεραν τις νέες ιδέες και η Επανάσταση ήταν το καταστάλαγμα, αυτής της διαδρομής. Αυτήν την διαδρομή, τον δρόμο του Διαφωτισμού , η Περιφέρεια θα τον αναδείξει με μια μεγάλη ομάδα όπου μετέχουν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης. Σε ένα μεγάλο πρόγραμμα θα αναδειχθεί η διαδρομή με τους τόπους της Θεσσαλίας.

Το «τετράγωνο» Αμπελάκια-Τύρναβος- Λάρισα-Ελασσόνα ήταν η αιχμή του Διαφωτισμού στην Θεσσαλία, ένα πεδίο που αναπτύχθηκε μεταξύ άλλων η φαρμακευτική παιδεία. Για λόγους που δεν είναι γνωστοί, εγκαταστάθηκαν στην θεσσαλική γη οι σπουδαιότεροι φυτοτέχνες της εποχής, στον 18αιώνα. Οι συνταγές του Διοσκουρίδη, ενός από τους μεγαλύτερους επιστήμονες της ανθρωπότητας, βρέθηκαν στα χέρια φυτοτεχνών και μέχρι το 1950 με αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης των ασθενειών, πορεύτηκε ο κόσμος.

Οι συνταγές, σε πάπυρο από δέρμα κατσίκας, βρίσκονται στην Μονή της Ολυμπιώτισσας, στην Ελασσόνα. Όλο αυτή την σπουδαία κληρονομία παγκόσμιας κλίμακας, εμείς θα την αναδείξουμε και σύντομα θα δείτε να βγαίνει στον «αέρα» το μεγάλο πρόγραμμα της διαδρομής του Διαφωτισμού. Γιατί τα μνημεία δεν συντηρούνται μόνο με προϋπολογισμούς, συντηρούνται με ανθρώπους, με γνώση, με ευθύνη και με αγάπη για τον τόπο και την ιστορία του» κατέληξε ο κ. Κουρέτας.

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Θεσσαλίας