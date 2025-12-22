Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου να επιστρέφονται οι πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου οι οδηγοί να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου

Κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09:00 έως τις 14:30, για να τις παραλάβουν.

Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης. Αυτές αφορούν στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72, καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.