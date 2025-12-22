Πινακίδες κυκλοφορίας: Από σήμερα η επιστροφή τους λόγω Χριστουγέννων – Η διαδικασία
Τι ισχύει για τις πινακίδες και τις άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72)
Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου να επιστρέφονται οι πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου οι οδηγοί να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.
Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου
Κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.
Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος).
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09:00 έως τις 14:30, για να τις παραλάβουν.
Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης. Αυτές αφορούν στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72, καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.
- Φουλάρει για Καρέτσα η Τσέλσι, που θέλει να προλάβει τον… ανταγωνισμό
- Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
- Ιταλία: 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε
- Ο Κριστιάνο των 200 εκατ. ευρώ και το μπλόκο της FIFA στην Αλ Νασρ λόγω της Σίτι
- Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
- Πινακίδες κυκλοφορίας: Από σήμερα η επιστροφή τους λόγω Χριστουγέννων – Η διαδικασία
- «Κάπου περνούσε μια φωνή»: Τελευταίες παραστάσεις στο HOOD art space
- Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις