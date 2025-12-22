newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως και την Τετάρτη 24/12
Οικονομία 22 Δεκεμβρίου 2025

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως και την Τετάρτη 24/12

Aνακοινώθηκε ο χάρτης πληρωμών έως 24/12

Το χρηματικό ποσό των 1.211.449.062,68 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς  1.757.219 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026,
  • στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021,
  • στις 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων),
  • από τις 22 έως τις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα
Ακίνητα 22.12.25

Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα

Η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα - Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για την εικόνα στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Κώστας Ντελέζος
Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου – Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες
22.12.25

Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου

Οι τράπεζες ετοιμάζονται να προτείνουν αποταμιευτικούς - συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς και επενδυτικά «καλάθια» το 2026 για να μην «κάθονται» τα χρήματα χωρίς να αβγατίζουν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα – «Έλεγαν ότι τα αποτέφρωσαν όμως έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη»
21.12.25

«Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη» - Σοβαρή καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα από ευλογιά

Ο κτηνοτρόφος, τα πρόβατα του οποίου νόσησαν από ευλογιά και θανατώθηκαν με απόφαση της Περιφέρειας, καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στο χωράφι του αντί να αποτεφρωθούν και απλά σκεπάστηκαν με λίγο χώμα

Σύνταξη
Λιανεμπόριο: Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά – Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος
21.12.25

Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά - Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος

Οι έμποροι προσβλέπουν στο Δώρο για να πέσει «ζεστό χρήμα» στην αγορά, σε συνδυασμό και το εορταστικό ωράριο για τα μαγαζιά - Βασικός στόχος ο τζίρος του Δεκεμβρίου να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
22.12.25

Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, στην επετειακή εκδήλωση των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: «Ξέσπασε» ο κόσμος μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ – Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Ξέσπασε» ο κόσμος του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 2-0 στην Τούμπα και οι οπαδοί του τριφυλλιού «βράζουν» στα social media, με τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Ράφα Μπενίτεθ και... παίκτες να είναι στο... επίκεντρο.

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

Η χρυσή ολυμπιονίκης στο βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα προχώρησε σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς μίλησε για την ανήθικη πρόταση που της έκανε προπονητής.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague
Μπάσκετ 22.12.25

Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί ένα από τα πιο… hot ονόματα στην Ευρώπη και σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία ο Ολυμπιακός και ακόμη δύο ομάδες της Euroleague είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
NBA 22.12.25

«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Μπράνσον, ο οποίος έβαλε 47 πόντους στη νίκη των Νικς κόντρα στους Χιτ (132-125). Φοβερό ματς ανάμεσα στους Χοκς και τους Μπουλς, με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί (152-150)

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
