Τραγωδία στην Ιταλία: 10χρονος σκοτώθηκε σε αναρρίχηση

Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Λάουντες, στην Val Venosta της Άνω Αδίγης στις Ιταλικές Άλπεις. Ένα 10χρονο αγόρι σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να αναρριχηθεί σε ένα βράχο, σε δάσος, όπου βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του.

Ο 10χρονος ήταν με έναν φίλο του. Αφού πέρασαν λίγο χρόνο στην παιδική χαρά του χωριού, αποφάσισαν να αναρριχηθούν σε έναν βράχο στο κοντινό δάσος.

Κατά την αναρρίχηση, ο 10χρονος γλίστρησε και έπεσε από ύψος αρκετών μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Ο Ιταλικός Τύπος μεταδίδει πως οι εθελοντές πυροσβέστες της περιοχής μετά το τραγικό περιστατικό ακύρωσαν το προγραμματισμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι.